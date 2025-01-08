الإمارات:"المركزي الهندي للتعليم الثانوي : يمنح التقييمات الداخلية للطالب درجات إضافية
ابتداءً من عام 2025، من المرجح أن يخصص المجلس المركزي الهندي للتعليم الثانوي 40% من العلامات للتقييمات الداخلية، كجزء من التغييرات الرئيسية التي تهدف إلى تقليل الضغوط الأكاديمية وتقليل الاعتماد على اختبار واحد عالي المخاطر.
ومع ذلك، لن تؤثر هذه التغييرات على الطلاب في الدفعة الحالية، الذين سيبدأون امتحانات المجلس المركزي للتعليم الثانوي في 15 فبراير 2025. وستنتهي امتحانات الصف العاشر بحلول 18 مارس، بينما ستستمر امتحانات الصف الثاني عشر حتى 4 أبريل 2025. بدأت الاختبارات العملية والتقييمات الداخلية وأعمال المشاريع في 1 يناير 2025.
وهناك ما يقرب من 90 مدرسة تابعة للمجلس المركزي للتعليم الثانوي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
قد يقوم المجلس الهندي، الذي يبدأ عامه الدراسي الجديد في أبريل/نيسان من كل عام، أيضًا بتقليص عدد أسئلة الاستجابة المصممة - كل من الأسئلة القصيرة والطويلة الإجابة - للصفين العاشر والثاني عشر، بهدف تقييم فهم الطلاب الحقيقي للموضوع بشكل أفضل.
وقالت "س. ريشما"، مديرة مدرسة ريجنت الخليج الهندية الثانوية بدبي: "لتعزيز التعلم المستمر والتقييمات القائمة على الكفاءة، قامت CBSE بتجديد نظام التقييم الخاص بها لعام 2025. تشمل التغييرات الرئيسية: دمج التكنولوجيا، واستخدام أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء الأسئلة ومراقبة التقييم والأسئلة القائمة على الكفاءة. سيختبر جزء كبير من أسئلة امتحانات المجلس التطبيق العملي والتفكير النقدي. سيشكل الوزن المنقح للتقييمات الداخلية الآن 40 في المائة من إجمالي العلامات، بينما ستشكل امتحانات المجلس 60 في المائة ".
وأضافت أن "هذا يشمل الاختبارات الدورية، والتدريبات العملية، وأعمال المشاريع، وأنشطة إثراء المواد التي تُجرى على مدار العام. ويهدف إلى تقليل الاعتماد على اختبار واحد عالي المخاطر وتعزيز المشاركة والتعلم المستمر".
المواد الدراسية القائمة على المهارة
وأكد مديرو المدارس أنه سيكون هناك تركيز أكبر على أنشطة التعلم التجريبية والعملية.
وقال "برامود ماهاجان"، مدير مدرسة الشارقة الهندية: "تنقسم بعض المواد إلى 60-40، بينما تكون أخرى 50-50، أو 80-20، أو 70-30. وقد أصبح المجلس المركزي للتعليم الثانوي أكثر مرونة من خلال تقديم العديد من المواد القائمة على المهارات، والتي يتبع العديد منها تقسيمًا بنسبة 60-40. وتشمل هذه المواد المهارية مجالات مثل الطباعة والذكاء الاصطناعي والتسويق والتأمين، مع توفر حوالي 20 مادة من هذا القبيل. ويُطلب من الطلاب أخذ خمسة مواد إلزامية، كما يتم أخذ المادة السادسة في الاعتبار في التقييم. إذا رسب الطالب في أحد المواد الرئيسية ولكنه اجتاز المادة السادسة الأسهل، فسيظل يُعلن أنه ناجح. هذا العام، اختار العديد من الطلاب المادة السادسة".
"ومع ذلك، بالنسبة للمواد الأساسية، يظل التوزيع بنسبة 70-30 للمواد العملية، في حين تتبع المواد النظرية عادةً تقسيمًا بنسبة 80-20، ما لم يتم إشعار آخر."
وأضاف أن "الصف العاشر لديه أيضًا مادة سادسة. ويولي المجلس المركزي للتعليم الثانوي الآن قدرًا كبيرًا من الأهمية للتقييمات الداخلية أيضًا. كما يركز موضوع المهارات أيضًا على التعلم التجريبي".
التغييرات جزء من السياسة الوطنية للتعليم 2020
وفي المستقبل، قد يُطلب من الطلاب أيضًا الحفاظ على الحد الأدنى من الحضور بنسبة 75 في المائة للتأهل لامتحانات المجلس.
وقالت "أروجيا ريدي"، مديرة مدرسة السفير بالشارقة: "من المتوقع تطبيق كل هذا في العام الدراسي المقبل. وسوف تطبقه الهيئة التدريسية للصفوف 9-10 و11-12. وبالتالي، فإن الدفعة التي تبدأ الصف التاسع في أبريل سوف تطبق هذا النظام في الصفين 9 و10. ومع ذلك، لم يتم إصدار الإخطار الرسمي للدفعة التي ستبدأ في أبريل 2025 بعد".
"في حين أدخلت السياسة الوطنية للتعليم لعام 2020 العديد من التغييرات، لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين بسبب العوامل السياسية في الهند، مما يجعلها قضية سياسية أكثر منها تعليمية. إنها مسألة قيد الإعداد، لكن المجلس قد يصدر كل هذا في بداية الدورة. ومع ذلك، رسميًا، لم يتم إبلاغنا بعد."