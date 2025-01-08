الإمارات:"المركزي الهندي للتعليم الثانوي : يمنح التقييمات الداخلية للطالب درجات إضافية

وقال "برامود ماهاجان"، مدير مدرسة الشارقة الهندية: "تنقسم بعض المواد إلى 60-40، بينما تكون أخرى 50-50، أو 80-20، أو 70-30. وقد أصبح المجلس المركزي للتعليم الثانوي أكثر مرونة من خلال تقديم العديد من المواد القائمة على المهارات، والتي يتبع العديد منها تقسيمًا بنسبة 60-40. وتشمل هذه المواد المهارية مجالات مثل الطباعة والذكاء الاصطناعي والتسويق والتأمين، مع توفر حوالي 20 مادة من هذا القبيل. ويُطلب من الطلاب أخذ خمسة مواد إلزامية، كما يتم أخذ المادة السادسة في الاعتبار في التقييم. إذا رسب الطالب في أحد المواد الرئيسية ولكنه اجتاز المادة السادسة الأسهل، فسيظل يُعلن أنه ناجح. هذا العام، اختار العديد من الطلاب المادة السادسة".