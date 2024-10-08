الإمارات:الرحلات المدرسية.. فوائد تعليمية أم تكاليف باهظة؟

وقالت : "في العام المقبل، تخطط المدرسة لأخذ الطلاب في رحلة إلى سويسرا، والتي ستكون بلا شك باهظة الثمن. ورغم أن المشاركة اختيارية، فقد بدأ ابني بالفعل يسألني عن ذلك. أعلم أن العديد من المدارس تنظم هذا النوع من الرحلات، لكن سؤالي هو كيف يمكن للطفل أن يتعلم حقاً عن الثقافة بمجرد الذهاب في رحلة؟"