الإمارات:الحقائب المدرسية الثقيلة تهدد صحة الأطفال

أم أحمد، في حديثها إلى خليج تايمز، أشارت إلى أن الكتب الموضوعة في الملفات وصناديق الطعام تزيد من وزن الحقائب. وأضافت: "في العام الماضي، كانت محطة الحافلات قريبة من الفصول الدراسية، لكن هذا العام تقول ابنتي إنها بعيدة، وعليهم السير لمسافة طويلة بحقائبهم الثقيلة، مما يجعلها متعبة. لا أفهم لماذا لا يمكن الاحتفاظ بالكتب في المدرسة لتخفيف الحمل".