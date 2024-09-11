الإمارات:إصابة طالب بالعمى تتحول إلى قصة نجاح طبية
عندما تلقت "جريشما أنوب"، والدة "ديكشيت أنوب" البالغ من العمر 15 عاماً، مكالمة هاتفية بشأن إصابة ابنها في عينه أثناء وجوده في المدرسة، اعتقدت في البداية أنه سيحتاج فقط لاستخدام قطرات العين لبضعة أيام.
ولكنها لم تكن تعلم أن ابنها قد أصيب بالعمى، وسيحتاج إلى عمليتين جراحيتين وأشهر من العلاج لاستعادة بصره جزئياً.
أصيب الطالب في عينه اليمنى عندما كان زملاؤه في الفصل يلقون أقلام الحبر الجاف عبر الغرفة. تسببت شدة الإصابة في تمزق عميق في القرنية وإعتام في عدسة العين، مما شكل خطراً بالإصابة بالعمى مدى الحياة.
ذهب ديكشيت إلى المستشفى بعد حوالي 4 إلى 5 ساعات من الحادث. وقال الدكتور "بارث هيمانتكومار جوشي"، طبيب العيون في مستشفى "أستر مانكهول"، لصحيفة "خليج تايمز": "عندما جاء إلى المستشفى لأول مرة، كانت عينه في حالة مروعة. أصيبت قرنيته وعدسته والجسم الزجاجي. أبلغنا الوالدين بطبيعة الإصابة والعلاج المطلوب على مرحلتين، مع فترة تعافي طويلة نسبياً تتراوح بين أربعة إلى ستة أشهر، تتضمن إعادة التأهيل البصري ".
ويعد تطور إعتام عدسة العين بعد مثل هذه الإصابة أمراً شائعاً، ويحدث في ما يصل إلى 60 بالمائة من إصابات العين المفتوحة الشديدة.
وفي غضون الساعات القليلة التالية، خضع ديكشيت لأول عملية جراحية لخياطة عينه. وقال الدكتور بارث: "كانت الخطوة الأولى هي إغلاق الجرح لمنع المزيد من العدوى وفقدان البصر المحتمل، لذلك قمنا بتأمين الجرح بغرز أرق من شعر الإنسان. أُجريت العملية تحت التخدير العام واستغرقت حوالي 45 دقيقة.
وبعد ذلك سُمح لديكشيت بالعودة إلى منزله وتركت الغرز لتلتئم لأكثر من شهر. وقال جريشما إن فترة التعافي كانت من أصعب الفترات التي واجهتها الأسرة.
"ديكشيت لاعب كرة قدم، ونادراً ما كنت أراه في المنزل لأكثر من نصف ساعة"، قالت. "لكن خلال هذه الفترة، لم يُسمح له بالخروج أو ممارسة الرياضة أو رفع الأشياء الثقيلة. لحسن الحظ، سمح له الطبيب بمشاهدة التلفزيون. كنت أقوم بتنزيل بعض الأفلام والمسلسلات له. لم يكن من محبي الأفلام كثيراً، لكنه الآن يستمتع بها. ابني الأصغر يبلغ من العمر أربع سنوات، وكان يحاول أن يكون مع ديكشيت ويشجعه طوال الوقت".
وبمجرد التئام الغرز، عاد المراهق لإجراء الجراحة الثانية. وقال الدكتور بارث: "بعد استقرار حالة العين، أجرينا العملية الجراحية الثانية، التي كانت أكثر دقة. خلال هذه العملية، تمت إزالة جميع الهياكل التالفة في العين، مثل العدسة والجسم الزجاجي، واستبدالها. استغرقت العملية أكثر من ساعة بقليل. وفي النهاية، تمكنا من إنقاذ ما يصل من 75 إلى 80 في المائة من بصره، وهي نتيجة ممتازة بالنظر إلى أنه كان يعاني من انعدام الرؤية في العين اليمنى عندما جاء إلى المستشفى.".
وقالت الدكتورة غزالة حسن منصوري، طبيبة العيون التي ساعدت في القضية: "عندما تحدث إصابة مؤلمة، من الضروري التعامل معها في الوقت المناسب. أي تعرض للعدوى يمكن أن يكون كارثياً في مثل هذه الحالات.
وقالت جريشما إن الأسرة اعتبرت نفسها محظوظة لأنها وجدت فريق الأطباء. وأضافت: "شرح الدكتور بارث كل إجراء بالتفصيل في كل خطوة من الخطوات. فكرنا لفترة وجيزة في العودة إلى الهند لإجراء العملية، لكننا شعرنا بأننا نستطيع أن نثق في الدكتور بارث".
كما أشادت بديكشيت لأنه كان قوياً طوال المحنة. وقالت: "لقد تحطمنا، بصراحة، لكنه كان هادئاً حقاً بشأن الأمر، وهذا أعطانا بعض القوة. لم يسمح لنا حتى بأخذ إجازة من العمل للبقاء معه في المنزل. قال إن وجودنا، نحن الآباء، في المنزل والقلق بشأنه سيسبب له التوتر، لذلك لم نأخذ أي إجازة تقريباً. كما كان ملتزماً بالمواعيد مع أدويته، والعناية بالعين، وزيارات الطبيب".
عاد المراهق إلى المدرسة يوم الاثنين. وقالت جريشما: "كان مدرسوه وأصدقاؤه سعداء بعودته. قال معلمه إن الفصل بأكمله ساده الصمت بعد الحادث. إنه سعيد بالعودة، لكنه حزين لأنه سيضطر إلى تفويت اللعب في بطولة كرة القدم تحت 15 عاماً في المدرسة في أكتوبر.
وبحسب الدكتور بارث، سيضطر ديكشيت إلى ارتداء النظارات بسبب الحادث، على الرغم من أنه لم يكن بحاجة إليها قبل ذلك. وقال: "تغير شكل القرنية بسبب الإصابة. يستمر البصر في التعافي، والرؤية الآن تصل إلى 80 في المئة، ونأمل أن تتحسن خلال الأشهر القليلة المقبلة".