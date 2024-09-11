الإمارات:إصابة طالب بالعمى تتحول إلى قصة نجاح طبية

وبمجرد التئام الغرز، عاد المراهق لإجراء الجراحة الثانية. وقال الدكتور بارث: "بعد استقرار حالة العين، أجرينا العملية الجراحية الثانية، التي كانت أكثر دقة. خلال هذه العملية، تمت إزالة جميع الهياكل التالفة في العين، مثل العدسة والجسم الزجاجي، واستبدالها. استغرقت العملية أكثر من ساعة بقليل. وفي النهاية، تمكنا من إنقاذ ما يصل من 75 إلى 80 في المائة من بصره، وهي نتيجة ممتازة بالنظر إلى أنه كان يعاني من انعدام الرؤية في العين اليمنى عندما جاء إلى المستشفى.".