الأسر تواجه تكاليف باهظة لشراء الزي المدرسي الشتوي

وأضافت راو: "يجب أيضًا شراء الزي الشتوي من خياطين معتمدين من المدرسة، مع وضع الأحرف الأولى من الأسماء، ولا يوجد خيار آخر. يبلغ سعر السترة ذات الرقبة على شكل حرف V 138 درهمًا إماراتيًا، والسترات الصوفية أكثر تكلفة. غالبًا ما يفقد الأطفال ملابسهم أيضًا، ويميل طفلي الأصغر سنًا، الذي يدرس في مرحلة ما قبل الروضة، إلى اتساخ ملابسه بشكل متكرر، لذا فهي تتطلب الغسيل المستمر، وفي هذا الطقس، لا تجف الملابس دائمًا بسرعة. لذلك، أشتري زوجين على الأقل لكل طفل".