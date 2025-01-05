الأسر تواجه تكاليف باهظة لشراء الزي المدرسي الشتوي
مع إعادة فتح المدارس يوم الاثنين بعد عطلة الشتاء التي استمرت ثلاثة أسابيع، لا يشعر الآباء في الإمارات العربية المتحدة بالرضا عن العبء الإضافي المتمثل في شراء الزي المدرسي الباهظ الثمن المخصص لفصل الشتاء.
ويعتبر ارتفاع أسعار الملابس المدرسية الشتوية غير ضروري خلال موسم البرد القصير، مما دفع الآباء إلى البحث عن طرق بديلة لإبقاء أطفالهم دافئين مع انخفاض درجات الحرارة.
ورغم أن هذه النفقات قد لا تؤثر بشكل كبير على ميزانيات بعض الأسر، إلا أن كثيرين يزعمون أنه بعد إنفاق حوالي 2000 درهم على الزي المدرسي واللوازم في بداية العام الدراسي، فإن أي تكاليف إضافية للزي المدرسي الخاص بفصل الشتاء غير مرحب بها.
وتثقل هذه التكاليف الإضافية كاهل الأطفال، خاصة عندما يصبح حجم ملابسهم أكبر بسرعة، وعندما يكون الشتاء في الريف قصير الأمد.
وقالت سالي ماديسون، وهي مهاجرة بريطانية، ولديها أطفال في الصف الأول والصف الأول من الروضة: "نحضر جميع ملابسنا الشتوية من المملكة المتحدة، ونخزنها كل صيف. ومع ذلك، لا أحب الملابس الصوفية لأنها تسبب الحكة. نفضل القلنسوة والسراويل الطويلة والقمصان ذات الأكمام الطويلة لفصل الشتاء. الزي المدرسي مكلف، خاصة وأن الأطفال غالبًا ما يفقدون قلنسوتهم.
"لذلك، أضع علامات على جميع الزي المدرسي الخاص بهم بأسمائهم. في مدرسة فيرجرين في المدينة المستدامة، حيث تذهب ابنتي وابني، تكلف السترات ذات القلنسوة التي تحمل علامة المدرسة 115 درهمًا إماراتيًا لكل منها، وهو ما يتراكم بسرعة عند الحاجة إلى استبدالها. تتوفر أيضًا السراويل، ويمكن للآباء اختيارها خلال أشهر الشتاء، ولكنها تأتي أيضًا بسعر مماثل."
وبينما يتجه البعض إلى مجموعات WhatsApp المجتمعية وصفحات Facebook للعثور على أدوات مدرسية مستعملة، يشيرون إلى أن الحصول على كل شيء مستعملًا ليس ممكنًا دائمًا.
الملابس المستعملة
أخرجت بافيا راو الزي المدرسي من الخزانة يوم السبت للتأكد من نظافته وجاهزيته.
"ومع ذلك، سأشتري اليوم بعض السترات المدرسية لابنتيّ. في المتوسط، ننفق حوالي 700 درهم سنويًا، معظمها على السترات الصوفية والسترات التي تحمل شعار المدرسة. في وقت سابق، كنت أعتقد أن ابنتي الصغرى يمكنها ارتداء ملابس مستعملة من أختها الكبرى، ولكن نظرًا لوجود فارق عمري يبلغ أربع سنوات، أدركت أن بعض العناصر المخزنة لفترة طويلة جدًا، حتى مع كرات العث والتنظيف الجاف، تميل إلى التآكل بمرور الوقت."
في بعض الأحيان تفرض المدارس سياسات تلزم الطلاب بارتداء الزي الرسمي الذي يحمل شعار المدرسة، مما لا يترك للآباء خيارًا سوى إنفاق المزيد.
وأضافت راو: "يجب أيضًا شراء الزي الشتوي من خياطين معتمدين من المدرسة، مع وضع الأحرف الأولى من الأسماء، ولا يوجد خيار آخر. يبلغ سعر السترة ذات الرقبة على شكل حرف V 138 درهمًا إماراتيًا، والسترات الصوفية أكثر تكلفة. غالبًا ما يفقد الأطفال ملابسهم أيضًا، ويميل طفلي الأصغر سنًا، الذي يدرس في مرحلة ما قبل الروضة، إلى اتساخ ملابسه بشكل متكرر، لذا فهي تتطلب الغسيل المستمر، وفي هذا الطقس، لا تجف الملابس دائمًا بسرعة. لذلك، أشتري زوجين على الأقل لكل طفل".
وتعتزم الأم شراء أحذية مدرسية جديدة لأطفالها هذا الفصل. وتضيف راو: "تتآكل الأحذية بسرعة بالنسبة للأطفال الصغار. ويبلغ سعر الأحذية ذات الشريط اللاصق من أي علامة تجارية جيدة نحو 100 درهم إذا تمكنت من شرائها في فترة التخفيضات؛ وإلا فقد تكون أغلى من ذلك".
وفي هذه الأثناء، سجلت الإمارات الأحد أبرد يوم لها حتى الآن هذا الشتاء، وشهدت الدولة هطول أمطار في مناطق مختلفة، بما في ذلك دبي وأبو ظبي والشارقة وأم القيوين ورأس الخيمة.
وقالت منال س، وهي مقيمة في دبي: "لقد أصبح الطقس باردًا للغاية خلال العطلات. لا يستطيع الأطفال الصغار الخروج بدون ملابس صوفية، وخاصة في الصباح عندما يذهبون إلى المدرسة. لديهم سترات وبلوزات، لكن المدرسة لا تسمح لهم بذلك. يصرون على أن نشتري الصوف من مورد الزي المدرسي الذي تفرضه المدرسة. وتكلف هذه الملابس الكثير - أكثر من 100 درهم لكل سترة.
"إذا نظرت إلى الخيارات المتاحة في الخارج، يمكنني بسهولة الحصول على واحدة مقابل 30 إلى 50 درهمًا إماراتيًا. ولكن الآن يتعين علي أن أدفع 200 درهم إماراتي لطفليَّ. والمشكلة الأكبر هي أنهما لن يستخدما هذه الأشياء إلا نادرًا لمدة شهر".
من مبيعات المدرسة أو منافذ البيع
أكد ابن أريجيت ناندي، الذي يذهب إلى مدرسة تعتمد منهج البكالوريا الدولية، أن مدرسة ابنه تسمح للطلاب بارتداء السترات الزرقاء أو الرمادية العادية.
"تشتري زوجتي هذه الصوفيات عادة من مبيعات المدرسة، حيث تتوفر الملابس المستعملة في الردهة. وإذا لم تحصل على المقاس المناسب، فإنها تشتريها من متاجر البيع بأسعار مخفضة في الإمارات العربية المتحدة. هذه السترات الصوفية ذات اللون الأزرق الداكن بسيطة وبأسعار معقولة، وعملية لشتاء الإمارات العربية المتحدة المعتدل، ولا تحتاجها إلا لبضعة أشهر.
وأضاف: "على الرغم من أنها لا تحمل شعار المدرسة، إلا أنها ذات جودة جيدة وتخدم الغرض تمامًا. ستكلف سترة مركز الزي المدرسي حوالي 170 درهمًا إماراتيًا، أو 240 درهمًا إماراتيًا لاثنين، لذا فمن العملي أكثر اختيار هذه البدائل مقابل جزء بسيط من السعر". وأضاف المغترب الهندي: "أحيانًا تكون هذه السترات مصنوعة من الصوف وليس حتى من الصوف الخالص. لذلك، لا نهتم بالسترات الجديدة تمامًا لأنها تُستخدم في المقام الأول خلال شهري يناير وأوائل فبراير".
إعادة استخدام العناصر
يقوم بعض الأشخاص بتقليل الإنفاق على الملابس الشتوية من خلال إعادة استخدام العناصر من العام السابق والتي لا تزال صالحة للارتداء.
قالت المغتربة الأمريكية ناتاليا ميراندا: "لدينا سترة مدرسية واحدة، لذلك سيستخدمها ابني أنيش. لن أشتري أي ملابس شتوية هذا العام لأن أطفالي يكبرون عليها بسرعة. ومع ذلك، سأتوجه إلى المركز التجاري للحصول على صندوق الغداء ولوازم المدرسة الأخرى. عادة، يجب شراء الزي المدرسي الشتوي من خياطين محددين معتمدين من المدرسة، حيث يجب أن يكون لديهم الشعارات والتصميم الرسمي، لذلك لا يوجد خيار آخر. لكن ابني يمكنه استخدام السترة الموجودة لمدة عام آخر على الأقل".