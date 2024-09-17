الأخوة والتفوق: مفتاح المنح الدراسية للطلاب بالإمارات
عبّرت الوافدة الأردنية زين أسامة عن سعادتها البالغة بحصولها على منحة دراسية بنسبة 40 بالمائة في الجامعة الأميركية في الشارقة (AUS).
منذ سنوات، كانت التكاليف المرتفعة تشكل عائقاً كبيراً أمام الطلاب الراغبين في متابعة دراسنهم افي جامعات مرموقة، والأمر ليس مختلفاً في دولة الإمارات العربية المتحدة.
في حديثها لصحيفة خليج تايمز، أوضحت زين قائلة: "تعتمد الجامعة على متوسط درجات الطالب عند التقدم للالتحاق، ويصبح الطالب مؤهلاً تلقائياً للحصول على منحة دراسية. المنح الدراسية بلا شك تخفف العبء عن الآباء، خاصةً في الأسر الكبيرة، كما هو الحال في العديد من الأسر العربية. تبلغ رسومنا الدراسية 110 آلاف درهم سنوياً، ما يعني أن تكلفة الدراسة لمدة أربع سنوات تصل إلى 420 ألف درهم".
يحصل الأشقاء على منح دراسية إضافية
حصلت زين على خصم إضافي بنسبة 25 بالمائة لنفسها حيث كان شقيقها الأكبر يدرس في الجامعة في نفس الوقت.
وقالت الطالبة في السنة النهائية التي تدرس في مجال الاتصال الإعلامي مع التركيز على الصحافة. "لقد ذهبت أنا وأخي الأكبر إلى نفس الجامعة لمدة عامين، مما أعطاني خصماً إضافياً بنسبة 25 في المائة، مما جعل إجمالي خصمي 65 في المائة حيث كان لدي شقيق يدرس هناك في نفس الوقت. بعد تخرج أخي، عاد الخصم تلقائياً إلى 40 في المائة. أحتاج إلى الحفاظ على معدل تراكمي (متوسط النقاط لجميع الدورات التي تم أخذها في الفصل الدراسي) أعلى من 2.75 للحفاظ على المنحة الدراسية،"
خصصت الجامعة الأميركية في الشارقة ميزانية خاصة لدعم الطلاب الجامعيين المتفوقين ذوي الإمكانيات المالية المحدودة. وتتيح الجامعة للطلاب المقبولين فرصة التقدم للحصول على المنح المالية دون أي تمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الأصل القومي.
قد يكون الطلاب الجدد في الجامعة مؤهلين للحصول على عدة أنواع من المنح، بما في ذلك المنحة المالية، والمنحة الدراسية القائمة على الجدارة، والمنحة العائلية، التي تُمنح للأخ الأصغر عند تسجيل الأسرة لطفلين أو أكثر في الجامعة.
يمكن أن تغطي هذه المنح والمساعدات مجتمعة ما يصل إلى 55 في المائة من الرسوم الدراسية. بعد الانتهاء من الفصل الدراسي الأول، قد يتأهل الطلاب أيضاً للحصول على منح دراسية إضافية.
توفير الإضافة إلى المنح الدراسية الحالية
مثل زين، حصلت الطالبة فاطمة حزق، التي تدرس للحصول على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال بتخصص نظم المعلومات وتحليلات الأعمال، على منحة دراسية تغطي 50% من تكاليف دراستها في نفس الجامعة.
إن المنح الدراسية التي تعتمد على درجاتك في المدرسة الثانوية تكون أسهل في الحصول عليها مقارنةً بالمنح التنافسية. فالمنح الدراسية التنافسية، التي قد تغطي 100% من الرسوم الدراسية في الجامعة الأميركية في الشارقة، تُمنح فقط لعدد محدود من الطلاب المتميزين."
أوضحت فاطمة: "بمجرد انضمامك إلى الجامعة الأميركية في الشارقة، تتاح لك فرص التقدم لمجموعة متنوعة من المنح الدراسية. يمكنك إضافة منح جديدة إلى المنحة الدراسية الحالية. على سبيل المثال، بدأت دراستي بمنحة تغطي 50% من الرسوم الدراسية، ثم حصلت على زيادة في المنحة بعد أن أُدرجت في قائمة العميد. إذا حققت معدل تراكمي 3.5 في الفصل الدراسي، تصبح مؤهلاً للانضمام إلى قائمة العميد، مما زاد من منحة الدراسة إلى 60%".
وأضافت "إذا حصلت على ذلك مرتين في فصل دراسي واحد، فأنت مؤهل للدخول في قائمة المستشار والتي تبلغ 20 في المائة، ثم تصبح المنحة الإجمالية 70 في المائة".
وأشارت فاطمة إلى أن منحة الطالب النشط في الجامعة مخصصة لدعم الطلاب المتميزين الذين يتفوقون في الأنشطة اللامنهجية والذين تحفز إنجازاتهم الآخرين للوصول إلى إمكاناتهم.
ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه إذا لم يحافظ الطلاب على أدائهم الأكاديمي، فسيتم إلغاء أي منح دراسية إضافية.
"من الشائع جداً فقدان المنحة الدراسية، على سبيل المثال، في كلية الهندسة، قد يكون الحفاظ على معدل تراكمي مرتفع أكثر صعوبة. ومع ذلك، فإن الحفاظ على منحة دراسية بنسبة 50 في المائة أمر سهل نسبياً، حيث يتطلب فقط معدل تراكمي 3.3. من ناحية أخرى، يعد تحقيق معدل تراكمي 3.5 أكثر صعوبة."
منحة حكومية كاملة للدراسة في الخارج
في الوقت نفسه، تلعب الجهات المعنية الرئيسية في حكومة دولة الإمارات والجامعات الخاصة دوراً محورياً في الإشراف على جميع جوانب استقطاب الطلاب والتسويق للقبول الجامعي في مختلف الجامعات عبر الإمارات.
وتتولى الجامعات مراراً وتكراراً قيادة مبادرات التوعية المستهدفة، وتنظيم معارض التوظيف التي تشرك الطلاب المحتملين من خلال العروض التقديمية المفيدة وورش العمل وفعاليات التوظيف المصممة خصيصاً للمشهد التعليمي الفريد في المنطقة.
وفي الآونة الأخيرة، حصل ثلاثة أشقاء إماراتيين متميزين على منح دراسية في جامعة هونج كونج للعلوم والتكنولوجيا .
وحصل الأشقاء على منحة دراسية حكومية كاملة للدراسة في الخارج معاً في هونج كونج من قبل دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي كجزء من برنامج أبوظبي للمنح الدراسية، وهي المرة الأولى التي يختار فيها الحاصلون على هذه المنحة الدراسة في هونج كونج.
وقالت سارة الشامسي، وهي مواطنة إماراتية وإحدى الأختين التوأم اللتين تدرسان للحصول على درجة البكالوريوس في الهندسة بجامعة هونج كونج للعلوم والتكنولوجيا: "أردنا تجربة شيء جديد ومثير بعد المدرسة الثانوية. كنا نعلم أن جامعة هونج كونج للعلوم والتكنولوجيا مثالية لذلك، لأنها قدمت لنا مجتمعاً جديداً تماماً، وأشخاصاً، وثقافة، وأسلوب حياة مختلفاً. لقد تحقق حلمنا، ونحن ممتنون جداً لهذه الفرصة الرائعة."