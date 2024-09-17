الأخوة والتفوق: مفتاح المنح الدراسية للطلاب بالإمارات

قد يكون الطلاب الجدد في الجامعة مؤهلين للحصول على عدة أنواع من المنح، بما في ذلك المنحة المالية، والمنحة الدراسية القائمة على الجدارة، والمنحة العائلية، التي تُمنح للأخ الأصغر عند تسجيل الأسرة لطفلين أو أكثر في الجامعة.

يمكن أن تغطي هذه المنح والمساعدات مجتمعة ما يصل إلى 55 في المائة من الرسوم الدراسية. بعد الانتهاء من الفصل الدراسي الأول، قد يتأهل الطلاب أيضاً للحصول على منح دراسية إضافية.