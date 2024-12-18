الإمارات: اقتراح بتمديد فترة قبول الأطفال المولودين في أكتوبر ونوفمبر

يواجه العديد من الآباء في الإمارات العربية المتحدة الذين وُلد أطفالهم بعد الموعد النهائي المحدد في 31 أغسطس، تحديات تتعلق بقبولهم في المدارس، حيث يُمنع تسجيلهم في المدارس أو دور الحضانة. يُعتبر هؤلاء الأطفال صغاراً جداً للالتحاق بالمدارس الرسمية، ولكنهم في الوقت نفسه أكبر سناً من الالتحاق بمرحلة ما قبل المدرسة، مما يجبرهم على الانتظار لمدة عام كامل قبل أن يتمكنوا من بدء تعليمهم.

أُثيرت هذه القضية في المجلس الوطني الاتحادي يوم الأربعاء، حيث دعت أصوات عدة وزارة التربية والتعليم إلى إعادة النظر في الموعد النهائي للقبول. وجاءت هذه الدعوات لأن العديد من الأطفال المواطنين يولدون خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، مما يجعلهم خارج إطار القبول وفقاً للموعد الحالي.

وتساءل سعيد العابدي عضو إمارة رأس الخيمة في المجلس: لماذا يهدر الطفل عاماً من عمره بلا تعليم لأنه ولد بعد 31 أغسطس بأيام أو أسابيع قليلة؟