افتتاح مدينة طبية أكاديمية متكاملة في دبي تدعم آلاف الطلاب والمهنيين

مدينة طبية أكاديمية جديدة بسعة 3,000 طالب، ومن المتوقع أن توفر حوالي 1,000 فرصة عمل، تم افتتاحها في منطقة القصيص بدبي. يجمع المجمع بين التعليم الطبي، ورعاية المرضى، ومرافق الأبحاث في موقع واحد.
المشروع الذي أطلقته "مجموعة ثومبي" يضم فرعاً لجامعة الخليج الطبية ومستشفى جامعياً، إلى جانب مراكز أبحاث، ومختبرات محاكاة، وصيدليات، وخدمات تشخيصية. ومن المتوقع أن يستقبل المشروع حوالي 6,000 شخص يومياً، بما في ذلك الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمتخصصين في الرعاية الصحية والزوار.
ستتميز المنطقة التعليمية بمختبرات محاكاة متطورة، ومراكز للمهارات الجراحية، وأنظمة تعليمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث سيتدرب الطلاب في بيئات سريرية مرتبطة مباشرة بمرافق المستشفى.
أما الجانب الصحي، فسيكون ركيزته "مستشفى ثومبي الجامعي بدبي"، الذي سيقدم خدماته عبر مراحل. في المرحلة الأولى، سيوفر المستشفى خدمات غسيل الكلى، وأمراض القلب، وجراحة العظام، والتأهيل، مع خطط للتوسع ليصبح مستشفى أكاديمياً متعدد التخصصات.
وفي حفل الإطلاق، صرح الدكتور ثومبي مودينا، المؤسس ورئيس مجموعة ثومبي، أن المشروع يدمج التعليم والرعاية الصحية والبحث العلمي، مؤكداً أن "ثومبي مديسيتي دبي" تتماشى مع رؤية دبي لإعداد مهنيي المستقبل ورفع مستوى رعاية المرضى. يقع المرفق على الحدود بين دبي والشارقة في منطقة القصيص، مما يسهل الوصول إليه من المجمعات السكنية المجاورة ووسائل النقل.