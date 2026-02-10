افتتاح مدينة طبية أكاديمية متكاملة في دبي تدعم آلاف الطلاب والمهنيين

المشروع الذي أطلقته "مجموعة ثومبي" يضم فرعاً لجامعة الخليج الطبية ومستشفى جامعياً، إلى جانب مراكز أبحاث، ومختبرات محاكاة، وصيدليات، وخدمات تشخيصية. ومن المتوقع أن يستقبل المشروع حوالي 6,000 شخص يومياً، بما في ذلك الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمتخصصين في الرعاية الصحية والزوار.