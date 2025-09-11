افتتاح أول فرع دولي لمعهد إدارة الأعمال - أحمد آباد في مدينة دبي الأكاديمية

افتتح المعهد الهندي للإدارة - أحمد آباد (IIMA) رسميًا أول حرم جامعي دولي له في مدينة دبي الأكاديمية العالمية، التابعة لمجموعة تيكوم.
وقد قاد حفل الافتتاح الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
ورحب سموه بالمؤسسة المرموقة، مؤكداً على تنامي الشراكة بين دولة الإمارات والهند.
وقال: "بتوجيه من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تواصل دبي ترسيخ مكانتها بسرعة كوجهة مفضلة للطلبة المتميزين وكمركز عالمي للمواهب والابتكار وريادة الأعمال. إن طاقة وطموح شبابنا هما القوة المحركة لمستقبل دبي، ومن خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارات والقيم اللازمة للنجاح في بيئة دولية سريعة التغير، فإننا نُمكّنهم من القيادة بثقة".
وأضاف: "تواصل دبي جذب الجامعات العالمية المرموقة، في إطار التزامنا بتطوير قطاع التعليم العالي تماشياً مع أجندة دبي الاقتصادية (D33)، التي تهدف إلى وضع دبي ضمن أكبر ثلاث اقتصادات حضرية في العالم، واستراتيجية التعليم 33 التي تطمح إلى جعل دبي واحدة من أفضل 10 مدن جامعية على مستوى العالم بحلول عام 2033. من خلال تعزيز بيئة تعليمية نابضة ومتعددة الثقافات، فإننا نبني منظومة تعليمية تُسهم في التنمية المستدامة وتُعد الجيل القادم لخلق مستقبل أكثر إشراقاً لدبي والعالم".
شهد حفل الافتتاح حضور عدد من كبار الشخصيات الإماراتية، من بينهم معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء؛ ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي؛ ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد؛ ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم؛ إلى جانب مسؤولين رفيعي المستوى آخرين.
ومن الجانب الهندي، حضر الحدث دارمندرا برادهان، وزير التربية والتعليم في حكومة الهند؛ سنجاي سودير، سفير الهند لدى دولة الإمارات؛ وكبار مسؤولي معهد إدارة الأعمال أحمد آباد.
يعد فرع IIMA في دبي رؤية مشتركة بين حكومتي الهند ودبي، والتي تهدف إلى توسيع نطاق بصمة IIMA العالمية في مجال التعليم الإداري.
يهدف الحرم الجامعي إلى توفير فرص تعليمية عالمية المستوى للقيادات الطموحة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه، مع تعزيز التبادل الثقافي والتعاون الأكاديمي. وهو مجهز بأحدث المرافق، ومُصمم لتلبية احتياجات الطلاب التعليمية وطموحاتهم.
وقال دارمندرا برادهان: "إن افتتاح حرم معهد إدارة الأعمال أحمد آباد في دبي، على يد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، هو خطوة أخرى نحو تدويل التعليم الهندي. إنه إنجاز جديد في التعاون المعرفي بين الهند والإمارات، كما أن دبي وفّرت منصة مثالية تجسد روح الهند في الجوهر، والعالمية في الرؤية، من خلال استضافة أول حرم دولي للمعهد".
أطلق الحرم الجامعي في دبي أول برامجه التعليمية، وهو ماجستير إدارة الأعمال بدوام كامل لمدة عام واحد، مقسّم إلى خمسة فصول دراسية، مصمّم لتوفير تجربة أكاديمية صارمة وفرصاً للاطلاع الدولي. وتضم الدفعة الافتتاحية 35 طالباً، بينهم 27 رجلاً و8 نساء، ينتمون إلى خلفيات مهنية متنوعة تشمل المصارف والخدمات المالية والاستشارات وتكنولوجيا المعلومات والتصنيع والرعاية الصحية.
وسيعمل الحرم الجامعي في عامه الأول أيضاً على تأسيس مركزين مخصصين للتميز؛ أحدهما يركّز على إعداد وتطوير دراسات الحالة، والآخر على احتضان الشركات الناشئة. ومع نمو الحرم الجامعي، سيتم إطلاق برامج أكاديمية إضافية لتلبية احتياجات المهنيين ورواد الأعمال العالميين المتجددة.
وقال بانكاج باتيل، رئيس مجلس الأمناء في معهد إدارة الأعمال أحمد آباد: "إن إطلاق أول حرم جامعي دولي للمعهد في دبي يمثل إنجازاً نفخر به على مستوى المعهد والتعليم الإداري الهندي. من خلال تأسيس حضور في واحد من أكثر المراكز العالمية ديناميكية في الابتكار وريادة الأعمال، يوسّع المعهد من نطاقه العالمي. هذه الخطوة تعزز التزامنا بتخريج قيادات جاهزة للمستقبل وقادرة على النجاح في عالم متصل ومتقاطع المصالح".