اعتماد جداول زمنية متباينة للتعلم عن بُعد في مدارس الإمارات

تلقى أولياء أمور الطلاب في المدارس بجميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة إخطارات حول كيفية تنفيذ توجيهات التعلم عن بُعد الأخيرة على أرض الواقع، مع تباين الجداول الزمنية حسب المنهج الدراسي والإمارة.
وفي تعميم وجهته للعائلات، أوضحت "جيمس للتعليم" ملامح انتقال تدريجي إلى التعلم عبر الإنترنت، وذلك تماشياً مع التوجيهات الصادرة عن السلطات التعليمية.
بالنسبة لغالبية المدارس التي تتبع المناهج الدولية، ستستأنف الحصص الدراسية عبر الإنترنت اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 23 مارس، وذلك مباشرة بعد انتهاء عطلة الربيع. ومع ذلك، تختلف المواعيد النهائية للمدارس التي تتبع المنهج الهندي كما يلي:
ستنتقل المؤسسات التابعة لهيئة الشارقة للتعليم الخاص (SPEA) ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي (ADEK) إلى التعلم عبر الإنترنت اعتبارًا من يوم الاثنين 30 مارس وحتى 6 أبريل.
في دبي، ستبدأ المدارس التي تنظمها هيئة المعرفة والتنمية البشرية (KHDA) عامها الدراسي الجديد في 6 أبريل.
وفي جميع مدارس "جيمس"، من المتوقع استئناف الحصص الدراسية الحضورية اعتباراً من 6 أبريل، "بما يتماشى مع التوجيهات الصادرة عن الجهات التعليمية والرقابية"، وفقاً لما ورد في التعميم.
تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تستعد فيه المدارس في جميع أنحاء الإمارات لبدء الفصل الدراسي الأكاديمي الثالث بموجب إجراءات التعلم عن بعد المؤقتة التي أعلنتها السلطات لضمان سلامة الطلاب مع الحفاظ على استمرارية التعليم. كانت الفصول الدراسية قد تحولت في البداية إلى الإنترنت اعتبارًا من يوم الاثنين 2 مارس، بعد هجمات إيران’ على دول الخليج، وبعد ذلك أعلنت السلطات عن عطلة ربيع مبكرة حتى 22 مارس.
سيواصل الطلاب دروسهم عبر الإنترنت وفقاً لجداولهم الزمنية المعتادة، مع توقع الالتزام بالحضور والتفاعل بشكل طبيعي.
سيستمر التقدم الأكاديمي والتقييمات دون انقطاع، حيث ستحافظ المدارس على جداول هيكلية محددة خلال فترة التعلم عن بُعد.
ستقوم المدارس بشكل فردي بمشاركة الجداول الزمنية المفصلة وتعليمات الدخول إلى المنصات مع أولياء الأمور مباشرة.
وأكدت مجموعة "جيمس" أنها تمتلك الأنظمة اللازمة لضمان انتقال سلس، بما في ذلك المنصات الرقمية والكوادر التدريسية المدربة. كما أقرت المجموعة بأن اختلاف الجداول الزمنية عبر المناهج والإمارات قد يتطلب تخطيطاً إضافياً من العائلات، لا سيما تلك التي لديها أطفال يدرسون في أنظمة مدرسية مختلفة.