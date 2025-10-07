استعداداً للعطلة: مدارس الإمارات تُنهي 70% من المناهج وتُنشّط الطلاب بـ "التعلّم الحركي"

مع اقتراب أول عطلة منتصف الفصل الدراسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، تعمل المدارس في جميع أنحاء البلاد على ضمان استكمال جزء كبير من مناهجها الدراسية. حتى أن العديد من المؤسسات التعليمية بدأت بإجراء تقييمات.
تم تحديد عطلة منتصف الفصل الدراسي للمدارس التي تتبع مناهج وزارة التربية والتعليم من يوم الاثنين 13 أكتوبر إلى الأحد 19 أكتوبر 2025.
وتتوافق معظم المدارس الخاصة أيضًا مع هذه التواريخ، وفقًا لتوجيهات وزارة التعليم بشأن التقويم الأكاديمي الموحد.
وقال مديرو المدارس إن الأسابيع التي تسبق العطلة يتم التخطيط لها استراتيجيًا لتعزيز التعلم والحفاظ على الزخم الأكاديمي في وقت مبكر من العام الدراسي.
قال ديفيد فلينت، مدير مدرسة الضيافة الدولية، إن المعلمين قد حققوا بالفعل معظم أهدافهم. وأضاف: "مع حلول هذه المرحلة من الفصل الدراسي الأول، يكون معلمونا قد غطوا بنجاح الجزء الأكبر من المنهج الدراسي في معظم المواد الدراسية، بناءً على أهداف خطط العمل. وهذا ثمرة تخطيط أكاديمي دقيق، وتنسيق مهني، وفهم عميق لمسار تعلم كل طالب."
وأوضح أن جميع الأقسام تعمل بتناغم لتحسين وقت التدريس. "يتم تعديل وتيرة الدروس باستمرار باستخدام أدلة التقييم، بحيث يُركز وقت التدريس على تحقيق أقصى استفادة. الهدف الأساسي هو ضمان استيعاب كل متعلم للمحتوى بعمق وفهمه جيدًا."
بدلاً من الاختبارات النهائية المُرهِقة، تُجري المدرسة حاليًا تقييمات تكوينية ومهام مراجعة لمساعدة المعلمين على تحديد فجوات التعلم وسدّها. وأضاف فلينت: "تساعد هذه الاختبارات التشخيصية المعلمين على تحديد فجوات التعلم وتقديم دعم مُخصّص قبل المرحلة التالية". وأضاف: "بالنسبة لطلابنا في السنة النهائية الذين يستعدون للامتحانات الخارجية مثل IGCSE وBTEC وA-Levels، تُجرى تقييمات تجريبية مُنظّمة في بيئة هادئة ومُدعّمة جيدًا".
أكد فلينت أن الحفاظ على تحفيز الطلاب يظل أولوية مع اقتراب العطلات. وأضاف: "يستخدم معلمونا أساليب تفاعلية قائمة على الاستقصاء لجعل الدروس فعّالة وفعّالة. نشجّع الطلاب على وضع أهداف شخصية، والتفكير في تقدمهم، والفخر بما حققوه حتى الآن". وأضاف أن المدرسة دمجت أيضًا أنشطة لتعزيز الصحة النفسية والوعي لمساعدة الطلاب على إدارة الضغوط الدراسية، وخاصةً أولئك الذين يتقدمون للامتحانات الخارجية.
في مدرسة وودليم البريطانية في عجمان، تم إكمال حوالي 70 بالمائة من المنهج الدراسي للفصل الدراسي الأول.
قالت مديرة المدرسة، ناتاليا سفيتينوك: "أكمل الطلاب تقييمات منتصف الفصل الدراسي، وأُرسلت التقارير إلى أولياء أمورهم. يُعد هذا الفصل الدراسي فرصةً للتأمل، واستعراض بعض المفاهيم الأساسية، وترسيخها، وترسيخ المعرفة."
يركز المعلمون في المدرسة على جعل التعلم تفاعليًا وجذابًا. وأضاف سفيتينوك: "يُضفي المعلمون حيوية على عملية التعلم من خلال المراجعات المبتكرة، والعمل التعاوني، والنقاش المفتوح، مما يُساعد الطلاب على تقدير ما أحرزوا من تقدم". "الهدف هو اختتام الفصل الدراسي بتوازن وفخر ورؤية واضحة، بحيث يشعر كل طفل في نهاية العطلة بالقوة والإنجاز والاستعداد لما هو قادم".
وبالمثل، تتبع مدرسة كوزموبوليتان الدولية في عجمان خطة أكاديمية منظمة منذ بداية العام. وصرح مدير المدرسة، محمد علي كوتاكولام، قائلاً: "مع التخطيط الأكاديمي المنظم جيدًا منذ بداية العام، غطينا بالفعل ما يقرب من نصف المنهج، ونجري حاليًا تقييمات منتصف العام".
وأكد أن استراتيجية التدريس في المدرسة تدمج أساليب تعلم متعددة للحفاظ على تحفيز الطلاب. وقال: "للحفاظ على حماسهم وتركيزهم في هذه المرحلة من الفصل الدراسي، نعتمد نهجًا تعليميًا متعدد الحواس، يجمع بين أساليب التعلم البصرية والسمعية والحركية، لضمان تفاعل كل طالب".
وأضاف كوتاكولام: "نقدم أيضًا تحديات مناسبة للفئات العمرية، وأنشطة تفاعلية، وتحفيزًا قائمًا على التقدير، للحفاظ على وتيرة تعلم صحية حتى مع اقتراب العطلات. ينصب تركيزنا على التوازن، وإكمال الأهداف الأكاديمية دون إرهاق الطلاب. ستكون العطلة القادمة بمثابة استراحة مستحقة، تساعدهم على العودة بنشاط واستعداد للمرحلة التالية من التعلم."