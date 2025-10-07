استعداداً للعطلة: مدارس الإمارات تُنهي 70% من المناهج وتُنشّط الطلاب بـ "التعلّم الحركي"

قال ديفيد فلينت، مدير مدرسة الضيافة الدولية، إن المعلمين قد حققوا بالفعل معظم أهدافهم. وأضاف: "مع حلول هذه المرحلة من الفصل الدراسي الأول، يكون معلمونا قد غطوا بنجاح الجزء الأكبر من المنهج الدراسي في معظم المواد الدراسية، بناءً على أهداف خطط العمل. وهذا ثمرة تخطيط أكاديمي دقيق، وتنسيق مهني، وفهم عميق لمسار تعلم كل طالب."