استراتيجية التعليم 2033: جواز تعليمي لكل طفل في دبي

شهد النظام التعليمي في دبي تطوراً كبيراً منذ أن بدأت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بإعادة هيكلته في عام 2005، مما أدى إلى تحقيق تقدم ملموس على المستوى العالمي. من أبرز معالم هذا التطور هو زيادة عدد المدارس في دبي، حيث ارتفع العدد من 136 مدرسة في عام 2007 إلى أكثر من 220 مدرسة في الوقت الحاضر.

هذا النمو الملحوظ يعكس الطلب المتزايد على التعليم الخاص، حيث تستوعب هذه المدارس أكثر من 32,500 طالب وطالبة