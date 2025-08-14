اختبارات "الكتاب المفتوح" قريباً في مدارس "سي بي أس إي"وتدريب للمدرسين

مع استعداد الطلاب في الإمارات لـ اختبارات "الكتاب المفتوح" (OBAs)، تكثف بعض المدارس التابعة للمجلس المركزي للتعليم الثانوي (CBSE) جهودها لتزويد المعلمين بالمهارات اللازمة للتعامل مع هذا النوع الجديد من الامتحانات.

وافقت CBSE على إدخال اختبارات "الكتاب المفتوح" للصف التاسع اعتبارًا من العام الدراسي 2026-2027. تأتي هذه الخطوة بعد دراسة تجريبية أظهرت دعمًا قويًا من المعلمين لهذا النهج. ورغم أن المدارس سيتم تشجيعها على اتباع هذا الإطار، فإن اعتماده سيكون طوعيًا.

التحول من الحفظ إلى التفكير النقدي

شدد مديرو المدارس على أن هذا القرار يتماشى مع "الإطار الوطني للمناهج الدراسية 2023" الذي يؤكد على ضرورة الانتقال من الحفظ إلى التعلم القائم على الكفاءة.

قالت أبهيلاشا سينغ، مديرة مدرسة شاينينغ ستار الدولية في أبوظبي: "أتذكر أنني كنت في الصف التاسع عندما أطلقت الحكومة الهندية هذا النظام لأول مرة بشكل تجريبي. كنا متحمسين لوجود الكتاب المدرسي كحليف، لكن لم يكن من السهل العثور على الإجابات إذا لم تكن قد قرأت الكتاب جيدًا."

من جانبه، قال محمد علي كوتاكولام، مدير مدرسة كوزموبوليتان الدولية في عجمان، إن الاقتراح يهدف إلى دمج اختبارات "الكتاب المفتوح" في ثلاثة اختبارات كتابية تُجرى كل فصل دراسي في مواد اللغات والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية.

وأضاف أن الدراسة التجريبية "أشارت إلى أن الطلاب يواجهون تحديات في استخدام المصادر بفعالية، واستيعاب المفاهيم متعددة التخصصات، وتطبيق التفكير النقدي ومهارات حل المشكلات".

وأوضح أن التركيز سيكون على "تزويد المعلمين بالمهارات اللازمة لتصميم أسئلة قائمة على التطبيق، وكيفية تنفيذها بفعالية في الفصول الدراسية، وكيفية مراقبة تقدم الطلاب وتقييم أدائهم في هذا النوع من الاختبارات".

دروس من الماضي

سبق لـ CBSE أن استكشفت فكرة الاختبارات المفتوحة؛ ففي عام 2014، أطلقت اختبار "النص المفتوح" (OTBA) للصف التاسع، والذي شمل مواد مثل اللغة الهندية والإنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية.

وأشار المديرون إلى أن البرنامج امتد لاحقًا للصف الحادي عشر في مواد مثل الاقتصاد والأحياء والجغرافيا، لكن تم إيقافه في العام الدراسي 2017-2018 بسبب فعاليته المحدودة في تعزيز مهارات التفكير النقدي.

قالت شيني دافيسون، مديرة مدرسة وودلم بارك في الحميدية، عجمان: "أوصي بشدة بأن تكون الأسئلة موجهة نحو التطبيق، وتتطلب التحليل والتركيب وحل المشكلات". وأكدت أن CBSE ستوفر إرشادات وأوراق عينة وأطر عمل لتصميم الأسئلة، مع إتاحة خيار التنفيذ التدريجي للمدارس لمنحها الوقت للتكيف.

وأضافت: "كقائدة مدرسية، أولويتي هي بناء قدرات المعلمين من خلال التدريب وورش العمل ودعم المدربين الرئيسيين لإنشاء وتقييم الأسئلة ذات المستوى الأعلى. إذا تم تطبيقها بتصميم مدروس واعتماد تدريجي، فإن اختبارات "الكتاب المفتوح" يمكن أن تعمق الفهم، وتقلل من ضغط الامتحانات، وتُعدّ الطلاب لتحديات العالم الحقيقي."