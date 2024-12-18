"إنها لغة جميلة".. طلاب من 7 جنسيات يتعلمون"العربية" في الإمارات

وفي الوقت نفسه، كانت نجاة من الهند دافعًا قويًا لها، حيث أوضحت: "إن تعلم اللغة العربية يساعدني على فهم القرآن بشكل أفضل، كما يسمح لي بتعليم أطفالي، حيث لديهم مواد باللغة العربية في المدرسة". وعلى الرغم من مواجهة تحديات في التهجئة، إلا أن نجاة صمدت من خلال الممارسة والتكرار. وأشارت إلى أن التواجد بين المتحدثين باللغة العربية عزز " ثقتها في التواصل معهم والتواصل معهم بشكل أكثر فعالية".