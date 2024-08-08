إنجاز عالمي لطلاب دبي بالفوز في بطولة لتصميم الصواريخ
حقق طلاب إحدى جامعات دبي إنجازاً مثيراً للإعجاب بفوزهم ببطولة UKSEDS الوطنية للصواريخ. واستعرضوا تصميماً صاروخياً مستوحى من المهمات الفضائية الناجحة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
ويعكس هذا الإنجاز تفاني ومهارة أعضاء جمعية الفضاء في جامعة برمنغهام دبي (UoBD)، الذين تعلموا تصميم صاروخ من الصفر بدعم من حرمهم الجامعي في المملكة المتحدة.
الأولوية في الصناعة العالمية
وفي حديثه لصحيفة خليج تايمز ، أوضح "أشتون ديسوزا"، الرئيس المؤسس لجمعية الفضاء بجامعة UoBD وقائد الفريق، أن برامج الفضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة قد حفزت الطلاب في مختلف التخصصات.
"لقد أصبح الفضاء أولوية في الصناعة العالمية، وما حققته دولة الإمارات من إنجازات تلهمنا لنصبح جزءاً من هذا المجال المثير. على الرغم من أنني وأعضاء فريقي قد درسنا الهندسة الميكانيكية أو علوم الكمبيوتر وليس هندسة الطيران، إلا أننا تعلمنا تصميم البرمجيات وتقنيات التصنيع.. كل ذلك عبر الإنترنت من نظرائنا في المملكة المتحدة - شكر خاص لجوزيف وارد".
قال ديسوزا: "لم تكن لدينا أي خبرة قبل القيام بذلك والفوز به. وقد استلزم ذلك الكثير من البحث، ومطاردة الأشخاص الأكثر خبرة في هذا المجال وإرسال رسائل بريد إلكتروني إليهم. وفي النهاية، كانت النتيجة جيدة جداً."
اجتياز فحوصات السلامة
سافر الصاروخ الإماراتي الذي يقوده طلاب على بعد حوالي 500 متر من نادي "ميدلاندز" للصواريخ في المملكة المتحدة.
"تذهب مجموعات من الشباب من جميع أنحاء المملكة المتحدة إلى هناك ويطلقون صواريخهم كجزء من المنافسة. كان هناك العديد من اختبارات السلامة الأولية التي يتعين القيام بها قبل الإطلاق. وأضاف الطالب الذي أكمل مؤخراً الهندسة الميكانيكية من جامعة البحرين: "كان يجب أن يجتاز جميع الفحوصات التي يجريها مسؤول نطاق السلامة."
وفاز طلاب جامعة البحرين بالجائزة من بين 150 طالباً جامعياً و20 فريقاً لتصميمهم الصاروخي الجديد، والذي أظهروه بنجاح من خلال إطلاقه واستعادته وإعادة إطلاقه في نفس اليوم.
والجدير بالذكر أنهم كانوا الفريق الوحيد الذي فعل ذلك في المسابقة.
صاروخ قابل للاسترداد بوزن 600 جرام
وقال عضو آخر في الفريق، "محمد ميرزا فيلانتكاث": "صاروخنا الذي يزن 600-700 جرام هو صاروخ قابل للاسترداد، مما يعني أنه بمجرد إطلاقه، فإنه يحتوي على مظلة بداخله من أجل الاسترداد الآمن. وإلا فإنها تصبح باليستية وغير آمنة. وكان ذلك أحد متطلبات المسابقة. لقد أعددنا مخطط التصميم الأولي وإعداد الحمولة في ديسمبر 2023. وكان الصاروخ جاهزاً بحلول مارس.
وقام الطلاب بنقل نموذج الصاروخ المكتمل، والذي اجتاز جميع الفحوصات الأمنية بالمطار. ومع ذلك، قام موردهم في المملكة المتحدة بتوفير العناصر التي لم يتمكنوا من إحضارها على متن الطائرة، مثل أنبوب الفينول، والمظلة، وأدلة السكك الحديدية.
وأوضح "أرجون سايليش"، نائب رئيس نادي الفضاء وعضو الفريق، USP الخاص بهم. وقال: «تقليدياً، تستخدم نماذج الصواريخ شحنة طرد من المسحوق الأسود لاستعادة المظلة. ومع ذلك، نظراً للحاجة إلى فحوصات السلامة الأولية لنظام الاسترداد لدينا واللوائح المحلية التي تحظر الاستخدام التجاري للمسحوق الأسود، فقد قمنا بالبحث وتصميم نظام استرداد إلكتروني بديل.
كعضو في نادي الفضاء بالجامعة، يشارك الطلاب بشغف في مجموعة متنوعة من الأنشطة، بما في ذلك المنافسات الدولية، والزيارات الميدانية، والمؤتمرات، والمعارض، بينما يتعاونون مع حرمهم الجامعي في المملكة المتحدة.
مسابقة أوليمبوس روفر
وفي الوقت نفسه، فاز فريق آخر مكون من ستة أعضاء من جامعة UoBD بمسابقة UKSEDS Olympus Rover في شهر يوليو.
وقالت قائدة الفريق "سريا كوندوبارتي": "مستوحاة من زيارتنا لمركز محمد بن راشد للفضاء (MBRSC)، حيث واجهنا نموذجاً لمركبة المريخ روفر، شرعنا أنا وفريقي في تصميم عربتنا الجوالة ذات العجلات الست في نوفمبر 2023." وبعد سبعة أشهر من الجهد الدؤوب والابتكار، أكملوا التصميم في مايو 2024.
وأضافت: "باعتباري طالبة في علوم الكمبيوتر، كان علي أن أغوص في عوالم جديدة، وأتقن تصميم الاندماج وثنائي الفينيل متعدد الكلور إلى جانب بعض المفاهيم الأخرى التي كنا نحتاجها لنفس الشيء."
"تفتقر جامعتنا إلى قسم الهندسة الكهربائية، مما يمثل تحدياً كبيراً لعضونا الآخر عاقيش جعفر، رئيس قسم الكهرباء لدينا. وفي الوقت نفسه، تناول أعضاء الفريق بريانغشو ناها وسورياانارايانا داتلا الميكاترونكس والترميز لأنظمة الكاميرا والسونار. وقالت كوندوبارتي: "قامت جانا خليفة، طالبة الهندسة الميكانيكية الوحيدة لدينا، بتحسين التصميم بلا كلل، لضمان أن تكون كل التفاصيل مثالية."
التحديات
وعلى الرغم من عمليات إعادة التصميم العديدة وتحديات التعلم، فإن حماسة الطلاب ومثابرتهم قادتهم إلى بناء مركبة جوالة يبلغ وزنها 3 كيلوجرامات وهم فخورون بها اليوم.
وقالت الوافدة المصرية جانا خليفة: "كانت أحد التحديات التي واجهناها الحصول على جميع المواد اللازمة. لقد حصلنا عليها من موردين إلكترونيات مختلفين في دبي والشارقة، وقمنا بتجميعها محلياً، واستلمنا بعضها من الجامعة."
وأضافت البالغة من العمر 20 عاماً: "كان نقل المركبة إلى المملكة المتحدة عقبة أخرى. كان علينا العثور على بطارية تلبي متطلبات شركة الطيران، مما يعني أنه يجب أن يكون جهدهاً أقل من 12 فولتاً وأن تكون مستنفدة قبل الرحلة. في النهاية، كان الأمر يستحق كل هذا العناء عندما فزنا."