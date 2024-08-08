إنجاز عالمي لطلاب دبي بالفوز في بطولة لتصميم الصواريخ

سافر الصاروخ الإماراتي الذي يقوده طلاب على بعد حوالي 500 متر من نادي "ميدلاندز" للصواريخ في المملكة المتحدة.

"تذهب مجموعات من الشباب من جميع أنحاء المملكة المتحدة إلى هناك ويطلقون صواريخهم كجزء من المنافسة. كان هناك العديد من اختبارات السلامة الأولية التي يتعين القيام بها قبل الإطلاق. وأضاف الطالب الذي أكمل مؤخراً الهندسة الميكانيكية من جامعة البحرين: "كان يجب أن يجتاز جميع الفحوصات التي يجريها مسؤول نطاق السلامة."