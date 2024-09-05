إنجاز عالمي لجامعة خليفة: 15 باحثاً ضمن نخبة العلماء

تستند التصنيفات إلى نشاط الباحث البحثي على مدار حياته أو خلال خمس سنوات، مع مراعاة دقيقة للأبحاث المنشورة، والاقتباسات، واستبعاد الاقتباسات الذاتية.

وقال الأستاذ الدكتور أحمد الدرة، نائب رئيس الجامعة للبحث العلمي في جامعة خليفة: "مع وجود 15 عضواً من هيئة التدريس ضمن قائمة العلماء رفيعي المستوى ضمن "أفضل 0.05%"، و29 ضمن قائمة أفضل 0.5% من العلماء على مستوى العالم، تظل جامعة خليفة في الصدارة في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث أعضاء هيئة التدريس الخبراء من الطراز العالمي الذين يقودون البحث والابتكار".