إنجاز عالمي لجامعة خليفة: 15 باحثاً ضمن نخبة العلماء
تضم جامعة في دولة الإمارات العربية المتحدة 15 عضو هيئة تدريس ضمن قائمة العلماء الأعلى تصنيفاً ضمن "أفضل 0.05 بالمائة على مستوى العالم".
ويأتي هذا التكريم من مؤسسة (سكولر جي بي اس)، التي تكرم الباحثين الدوليين الاستثنائيين لمساهماتهم الرائعة في مختلف مجالات البحث، بما في ذلك أعضاء هيئة التدريس من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا في أبو ظبي الذين ظهروا في القائمة هذا العام.
وبالإضافة إلى ذلك، تم تصنيف 29 من أعضاء هيئة التدريس من المؤسسة نفسها أيضاً ضمن أفضل 0.5 في المائة من العلماء في جميع أنحاء العالم، وفقاً لهذه القائمة المرموقة.
من حصل على هذا اللقب؟
العلماء "ذوي التصنيف العالي" هم مؤلفون يصنفون ضمن أعلى 0.05 في المائة في مجالهم أو تخصصهم المحدد أو في جميع المجالات، بناءً على عدد المنشورات المؤثرة، والتي يتم قياسها من خلال الاستشهادات ودرجات مؤشر اتش (مؤشر مقاييس مستوى المؤلف) .
هؤلاء العلماء المميزون هم جزء من مجموعة نخبة تجعل أعمالهم في طليعة البحث العلمي العالمي.
يأتي هذا التقدير من خلال تحليل (سكولر جي بي اس) لأكثر من 30 مليون ملف تعريف مفصل للعلماء، مصنفة من أكثر من 200 مليون منشور علمي.
تستند التصنيفات إلى نشاط الباحث البحثي على مدار حياته أو خلال خمس سنوات، مع مراعاة دقيقة للأبحاث المنشورة، والاقتباسات، واستبعاد الاقتباسات الذاتية.
وقال الأستاذ الدكتور أحمد الدرة، نائب رئيس الجامعة للبحث العلمي في جامعة خليفة: "مع وجود 15 عضواً من هيئة التدريس ضمن قائمة العلماء رفيعي المستوى ضمن "أفضل 0.05%"، و29 ضمن قائمة أفضل 0.5% من العلماء على مستوى العالم، تظل جامعة خليفة في الصدارة في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث أعضاء هيئة التدريس الخبراء من الطراز العالمي الذين يقودون البحث والابتكار".
يمثل أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أكثر من 22% من إجمالي أعضاء هيئة التدريس في الدولة
كما تم تكريم 90 عضواً من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في التصنيف العالمي المرموق لجامعة ستانفورد لعام 2023، والذي يسلط الضوء على أفضل 2% من الباحثين الأكثر تأثيراً على مستوى العالم. ويستند هذا التصنيف إلى دراسة أجرتها شركة ايلسفيار لتحليل البيانات، وجامعة ستانفورد.
ويمثل هؤلاء الأعضاء أكثر من 22% من إجمالي أعضاء هيئة التدريس في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي بلغ 407 في عام 2023.
وأضاف: "إن تصنيف (سكولر جي بي اس) لجامعة خليفة يتماشى أيضاً مع تركيز دولة الإمارات العربية المتحدة على جذب المواهب العالمية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ويتبع جهود الدولة لخلق البيئة المناسبة للاستكشاف العلمي الذي يمكن للباحثين الاستفادة منه للحصول على حلول للتحديات في العالم الحقيقي. ونحن نعتقد أن مثل هذه الإنجازات التي يحققها أعضاء هيئة التدريس تجلب الشرف ليس فقط لجامعة خليفة ولكن لدولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بشكل عام، في حين تعمل على تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة ذات سياسات تقدمية تسهل البحث والابتكار".
وفي فئة "أطول مدة دراسية للتخصص العالمي"، احتل تخصص الهندسة الصناعية وبحوث العمليات في جامعة خليفة المرتبة 53 على مستوى العالم، في حين احتل تخصص هندسة الفضاء والطيران المرتبة 54، مما يضع كلا المجالين بين أفضل 100 تخصص على مستوى العالم.
تحتل كلية الهندسة الكيميائية المركز 137، بينما يحتل قسم الهندسة الكهربائية وعلوم الحاسوب المركز 160، مما يحافظ على جامعة خليفة ضمن أفضل 200 جامعة في هذه المجالات. على مدار السنوات الخمس الماضية، نشرت الجامعة 7,340 ورقة بحثية، وجمعت إجمالي 91,528 اقتباساً.