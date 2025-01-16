إماراتية ضمن أفضل 50 مرشحاً لجائزة أفضل معلم عالمياً
من بين أكثر من 5000 مرشح وتطبيق من 89 دولة، حصلت معلمة من الفجيرة، الإمارات العربية المتحدة، على مكان في قائمة أفضل 50 مرشحاً لجائزة أفضل معلم في العالم GEMS Education Global Teacher Prize المرموقة التي تبلغ قيمتها مليون دولار أمريكي.
وتم اختيار "موزة محمد راشد سعدان الحفيتي"، معلمة بمجمع زايد التعليمي بدبا، لأساليبها التعليمية المبتكرة والحماسية. خلال جائحة كوفيد-19، حيث طورت موزة منصة تعليمية افتراضية لضمان استمرار تعليم طلابها الذين لم يتمكنوا من حضور الفصول الدراسية شخصياً، كما كانت رائدة في ابتكار سجادة صلاة تفاعلية، جعلت تعلم الصلاة ممتعاً وجذاباً للطلاب. وقد اعترفت وزارة الاقتصاد بمساهماتها في الابتكار بمنحها حقوق الملكية الفكرية.
وبعد أن اكتشفت أنها واحدة من أفضل 50 مرشحاً، قالت موزة: "أشعر بفخر شديد لوجودي ضمن قائمة أفضل 50 مرشحاً لجائزة أفضل معلم في العالم GEMS Education Global Teacher Prize. ويشرفني أن أكون من بين العديد من المعلمين الملهمين من جميع أنحاء العالم. شكراً لمؤسسة فاركي، ومؤسسة جيمس للتعليم، واليونسكو على الاعتراف بالدور الحاسم للمعلمين في المجتمع. يلعب كل معلم دوراً في إلهام الفضول، وتعزيز الإبداع، وتمكين الطلاب من تحقيق أقصى إمكاناتهم".
أعلى تقدير
وليس من الغريب على موزة أن تحظى بالتقدير، حيث سبق لها أن فازت بجوائز مثل جائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز، وجائزة الشارقة للمعلم المتميز، وجائزة خليفة التربوية.
وتؤكد إنجازاتها، بما في ذلك تعيينها كخبيرة تعليمية مبتكرة من مايكروسوفت وحصولها على جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم في الخليج، على مساهماتها الكبيرة في مهنة التدريس.
نتائج مبهرة
وتؤكد فلسفة التدريس الخاصة بموزة على خلق بيئة تعليمية شاملة ومحفزة حيث يتم تمكين كل طالب من التفوق.
وقد أدى استخدامها لأدوات التعلم الذكية والمنصات الافتراضية إلى تعزيز مشاركة الطلاب وتشجيع التفكير النقدي والإبداع. وقد أدى هذا النهج المبتكر إلى نتائج ملحوظة، حيث حقق طلابها تحسناً مذهلاً بنسبة 88 في المائة في درجات الاختبارات التشخيصية.
خلال جائحة كوفيد-19، أثبتت منصة التعلم الافتراضي التي أنشأتها لتوفير التعليم المستمر نجاحها لدرجة أنه تم الحفاظ عليها حتى بعد الجائحة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم بإعداد خطط دراسية شاملة تلبي الاحتياجات الأكاديمية المتنوعة، وتتضمن برامج استدراكية وتقوية وإثراء.
وخارج الفصول الدراسية، تلعب موزة دوراً محورياً في تعزيز الممارسات التعليمية داخل مدرستها والمجتمع الأوسع. فهي تعمل جنباً إلى جنب مع زملائها لتصميم المناهج والاستراتيجيات المبتكرة التي تهدف إلى تحسين جودة التعليم. وتمتد قيادتها إلى توجيه زملائها المعلمين، وتقديم ورش العمل، وقيادة المبادرات التعليمية على مستوى المدرسة والمستوى الوطني.
ومن بين ابتكاراتها البارزة الأخرى مبادرة "المبادرة التقنية الواعدة"، التي تعمل على تطوير المهارات التكنولوجية والمستقبلية للطلاب في الدورتين الأولى والثانية.
جائزة أفضل معلم في العالم
تعد هذه الجائزة، التي دخلت عامها التاسع، أكبر جائزة من نوعها، حيث تحتفي بالتميز في التعليم على مستوى العالم. وقد تم تأسيسها لتكريم معلم استثنائي أحدث تأثيراً ملحوظاً على مهنة التدريس وتسليط الضوء على الدور الحيوي الذي يلعبه المعلمون في المجتمع.
وقال "ساني فاركي"، مؤسس جائزة أفضل معلم في العالم ورئيس مؤسسة فاركي: "تم إنشاء جائزة أفضل معلم في العالم لتسليط الضوء على الدور الحاسم الذي يلعبه التعليم في معالجة التحديات الكبرى في عصرنا - من مكافحة تغير المناخ إلى الحد من عدم المساواة والتعامل مع التغير التكنولوجي. أهنئ جميع المتأهلين النهائيين الخمسين الأوائل، الذين ينضمون إلى مجتمع عالمي من المعلمين الذين يقودون الطريق لبناء مستقبل أفضل".
من خلال عرض قصص لا حصر لها لأبطال غيروا حياة الشباب، تهدف الجائزة إلى الاحتفال بالعمل الاستثنائي لملايين المعلمين في جميع أنحاء العالم. منذ إنشائها في عام 2014، اجتذبت الجائزة أكثر من 100 ألف طلب وترشيح من جميع أنحاء العالم.
وقالت "ستيفانيا جيانيني"، المديرة العامة المساعدة لليونسكو لشؤون التعليم: "تفخر اليونسكو بدعم جائزة أفضل معلم في العالم، التي تكرم تفاني وتأثير المعلمين في جميع أنحاء العالم. وفي وقت النقص العالمي في المعلمين، والظروف الصعبة والتقدم التكنولوجي، فإن الاعتراف بالمعلمين والاستثمار فيهم أمر ضروري لبناء مستقبل عادل وشامل ومستدام. المعلمون مهمون لأنهم لا يشكلون الجيل القادم فحسب، بل ومستقبل مجتمعاتنا أيضاً".