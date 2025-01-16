إماراتية ضمن أفضل 50 مرشحاً لجائزة أفضل معلم عالمياً

وليس من الغريب على موزة أن تحظى بالتقدير، حيث سبق لها أن فازت بجوائز مثل جائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز، وجائزة الشارقة للمعلم المتميز، وجائزة خليفة التربوية.

وتؤكد إنجازاتها، بما في ذلك تعيينها كخبيرة تعليمية مبتكرة من مايكروسوفت وحصولها على جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم في الخليج، على مساهماتها الكبيرة في مهنة التدريس.