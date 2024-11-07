إلغاء اختبار"إمسات" يفتح الباب لمعايير قبول جامعية مرنة

وقالت سارة سليم، المديرة المساعدة لاستقطاب وقبول الطلاب في الجامعة الأمريكية في دبي: "تظهر متطلبات القبول لدينا التزاماً قوياً بالتنوع من خلال استيعاب المتقدمين من بلدان وأنظمة تعليمية متنوعة. بالنسبة لإتقان اللغة الإنجليزية والرياضيات، نقدم خيارات اختبار مرنة، بما في ذلك اختبارالإمارات القياسي (حتى الآن) وغيرها من البدائل المقبولة دولياً. يمكن للطلاب استيفاء إتقان اللغة الإنجليزية من خلال "أليتس أو توفل أو اختبار الامارات القياسي" IELTS أو TOEFL أو EMSAT، بينما يمكن تلبية متطلبات الرياضيات من خلال "اختبار سات SAT أو اختبار تحديد مستوى الرياضيات في الجامعة الأمريكية في دبي. مع التحديثات الأخيرة لمتطلبات اختبار الامارات القياسي من قبل وزارة التعليم، فإن استخدامنا المستمر للخيارات البديلة يواصل تزويد الطلاب بعملية قبول أكثر سهولة ومرونة ".