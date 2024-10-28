إلزام مدارس أبوظبي بتوفير 6 وظائف أساسية بدوام كامل

ويتوجب على المدارس توفير ست وظائف بدوام كامل مشغولة بشكل دائم، وتشمل مدير المدرسة، ونائب المدير، ورئيس قسم الإدماج، ومسؤول الصحة والسلامة، والأخصائي الاجتماعي، والممرضة. ومع ذلك، يجوز للمدارس الجديدة التي يقل عدد طلابها عن 500 طالب تعيين قائد كنائب مدير بالنيابة خلال السنوات الخمس الأولى."

قد تكون الأدوار الأخرى إلزامية وفقاً لسياسات دائرة التعليم والمعرفة (ADEK) الأخرى، مثل مستشاري التوجيه المهني والجامعي للمدارس ذات الدورات العليا، ولكنها لا تندرج ضمن المناصب الإلزامية لأغراض الترخيص.