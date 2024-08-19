إعداد الأطفال للمدرسة: نصائح الخبراء لتجاوز التحديات

قد تكون العودة إلى الروتين المدرسي تحدياً للآباء والأطفال على حد سواء، حيث يتطلب الأمر تطوير المهارات الجسدية والعاطفية والاجتماعية اللازمة للنجاح في البيئة الأكاديمية، وفقاً لما ذكره الخبراء لصحيفة "خليج تايمز".

وحدد الدكتور سلمان كريم، أخصائي الطب النفسي في عيادة "أستر رويال"، عدة تحديات طبية وعاطفية وتكيفية يواجهها الطلاب خلال هذه الفترة.