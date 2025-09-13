إطلاق مبادرة البودكاست لتعزيز مهارات الطلاب بمدارس CBSE في الإمارات

يتم تشجيع الطلاب في جميع المدارس التابعة للمجلس المركزي للتعليم الثانوي في دولة الإمارات العربية المتحدة على صقل مهاراتهم الإبداعية والتواصلية كجزء من مبادرة جديدة أطلقها المجلس الهندي.
دعت الهيئة المركزية للتعليم الثانوي (CBSE) طلاب الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر للمشاركة بنشاط في إنشاء ملفات بودكاست ومحتوى رقمي آخر، بهدف تعزيز مهارات التعلم في القرن الحادي والعشرين مع منحهم منصة وطنية لعرض أعمالهم.
يرى المعلمون في الإمارات هذه الخطوة إيجابيةً تمزج بين المهارات الأكاديمية ومهارات الحياة العملية. وبفضل دعم المجلس المركزي للتعليم الثانوي، فهم يعتقدون أن الطلاب سيكتسبون أساسًا متينًا، ليس فقط في المجال الأكاديمي، بل أيضًا في التعبير الرقمي والتعاون والسلوك المسؤول على الإنترنت، وهي مهارات أصبحت ضرورية في عالمنا اليوم.
قالت شايني دافيسون، مديرة مدرسة وودليم بارك، الحميدية، عجمان: " إن تشجيع المشاركة في إنشاء المحتوى الرقمي يُساعد الطلاب على استكشاف إبداعاتهم ومهارات التواصل لديهم. يُمكن للمعلمين إثارة فضول الطلاب من خلال اقتراح مواضيع ممتعة وواقعية، مع توجيههم في التخطيط والكتابة وإنتاج بودكاست أو مقاطع فيديو شيقة".
وأضافت أن مثل هذه المبادرات "تعزز المهارات الأساسية للقرن الحادي والعشرين مثل الثقافة الرقمية والإبداع والثقة والسلوك المسؤول عبر الإنترنت، مما يعد الطلاب لتلبية المتطلبات الأكاديمية والتحديات الواقعية بشكل فعال".
أشارت دافيسون إلى أن المبادرة توفر للمدارس فرصاً لبناء روح المجتمع. وقالت: "الاحتفاء بكل جهد وتعزيز التعاون يجعل العملية تفاعلية ومحفزة. تلعب المدارس دوراً حيوياً من خلال تنظيم ورش عمل عن المهارات الرقمية، وإنشاء المحتوى، والسلامة على الإنترنت."
أكد محمد علي قطكولام، مدير المدرسة الهندية الدولية العالمية، عجمان، على أهمية دمج البودكاست في الحياة المدرسية اليومية. وقال: "يمكن للمعلمين دعم هذه المبادرة المبتكرة من خلال التوعية بالبرنامج في التجمعات المدرسية مثل الطابور الصباحي، ومشاركة الأمثلة النموذجية للبودكاست التي يقودها الطلاب مع المجتمع المدرسي الأوسع وربط البرنامج بمهارات الحياة. هذه المبادرة من المؤكد أنها ستزيد من فرصهم في التواصل وتعزيز الإبداع وتطوير مهارات الثقافة الرقمية."
ويرى معلمو اللغة أيضاً إمكانات قوية في الصفوف الدراسية. قالت فينا ناير، رئيسة قسم الإعلام والتواصل المجتمعي في مدرسة دلهي الخاصة، الشارقة: "كمعلمة لغة، أثق بأن البودكاست يمكن أن يتم في الحصص العادية حول دروس يمكن ربط موضوعها بقضايا واقعية أو بحياة الطلبة." وأضافت: "يبني ذلك ثقتهم ويشجع المشاركات الجماعية في الصف."
وأشارت أيضًا إلى أن هذه المشاريع التي يقودها المجلس المركزي للتعليم الثانوي تمنح الطلاب "تعرضًا واسعًا لجميع منصات التواصل الاجتماعي" بينما يمكن للمدارس "غرس التفكير النقدي من خلال هذه المنصات من خلال تقديم إرشادات حول كيفية إنشاء محتوى رقمي مؤثر مناسب من خلال إيجابياتها وسلبياتها".
في مدرسة شاينينغ ستار الدولية، أبوظبي، يكتسب الطلاب الخبرة في هذا المجال بالفعل. قالت رئيسة القسم شاين أليو جوزيف: "كان طلابنا في طليعة إنشاء المحتوى، خصوصاً في إنشاء البودكاست."
وأضافت: "بمساعدة معلميهم والمرشدين، قام طلابنا بإنشاء بودكاست حول ‘تطوير مهارات ريادة الأعمال بين الطلاب’ و ‘حياة السود مهمة: الاحتفاء بالتنوع’." وأردفت: "هذا لا يعرض فقط إبداعهم ووعيهم والتزامهم بالحوار الهادف، بل يوسع معارفهم ويتحدى تفكيرهم النقدي."