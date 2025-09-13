إطلاق مبادرة البودكاست لتعزيز مهارات الطلاب بمدارس CBSE في الإمارات

أكد محمد علي قطكولام، مدير المدرسة الهندية الدولية العالمية، عجمان، على أهمية دمج البودكاست في الحياة المدرسية اليومية. وقال: "يمكن للمعلمين دعم هذه المبادرة المبتكرة من خلال التوعية بالبرنامج في التجمعات المدرسية مثل الطابور الصباحي، ومشاركة الأمثلة النموذجية للبودكاست التي يقودها الطلاب مع المجتمع المدرسي الأوسع وربط البرنامج بمهارات الحياة. هذه المبادرة من المؤكد أنها ستزيد من فرصهم في التواصل وتعزيز الإبداع وتطوير مهارات الثقافة الرقمية."