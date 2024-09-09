إطلاق الجامعة الوطنية بدبي لتحقيق التميز الأكاديمي
أعلنت دبي اليوم الاثنين عن إطلاق "الجامعة الوطنية في دبي" باستثمارات مبدئية بقيمة 4.5 مليار درهم. وستقدم الجامعة برامج أكاديمية تخصصية ومستقبلية.
تسعى الجامعة لأن تكون ضمن أفضل 50 جامعة شابة على مستوى العالم خلال العقد المقبل، مع التركيز على البحث والابتكار الأكاديمي.
وفي منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، كتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: "نطلق اليوم مشروعاً جديداً ضمن مشاريعنا لتطوير التعليم في بلادنا … هدفها أن تكون ضمن أفضل 50 جامعة شابة خلال العقد المقبل .."
وستكون الجامعة بهوية إماراتية وبرامج عالمية، تخدم الأهداف التنموية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مما سيمكن خريجيها من المنافسة على الساحة العالمية.
وأضاف سموه: "العالم يتغير بسرعة .. والتحدي الحقيقي هو صناعة أجيال قادرة على استيعاب هذه المتغيرات وتسخيرها لصنع مستقبل أفضل لنا ولبلادنا بإذن الله."
ويأتي هذا المشروع ضمن "أجندة دبي الاجتماعية 33"، التي تهدف إلى دعم الأسرة الإماراتية من خلال توفير الحماية لها وتمكين وتعزيز مختلف جوانب حياتها بما في ذلك الإسكان وجودة الحياة والهوية والقيم والتماسك الاجتماعي والرعاية الصحية ومهارات المستقبل للجيل الجديد في الإمارات.