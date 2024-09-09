إطلاق الجامعة الوطنية بدبي لتحقيق التميز الأكاديمي

وستكون الجامعة بهوية إماراتية وبرامج عالمية، تخدم الأهداف التنموية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مما سيمكن خريجيها من المنافسة على الساحة العالمية.

وأضاف سموه: "العالم يتغير بسرعة .. والتحدي الحقيقي هو صناعة أجيال قادرة على استيعاب هذه المتغيرات وتسخيرها لصنع مستقبل أفضل لنا ولبلادنا بإذن الله."

ويأتي هذا المشروع ضمن "أجندة دبي الاجتماعية 33"، التي تهدف إلى دعم الأسرة الإماراتية من خلال توفير الحماية لها وتمكين وتعزيز مختلف جوانب حياتها بما في ذلك الإسكان وجودة الحياة والهوية والقيم والتماسك الاجتماعي والرعاية الصحية ومهارات المستقبل للجيل الجديد في الإمارات.