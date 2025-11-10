إجراءات وقائية في مدارس إماراتية مع تراجع جودة الهواء

علقت بعض المدارس في دبي الأنشطة الخارجية مؤقتًا مؤخرًا بعد أن انخفضت جودة الهواء إلى مستويات غير صحية في أجزاء من المدينة.
عادةً ما تصدر السلطات توجيهات مباشرة للمدارس في الإمارات، تحث على الحذر خلال فترات سوء جودة الهواء. وقد دفعت هذه التحذيرات العديد من المؤسسات إلى تعليق اللعب في الخارج والأنشطة الترفيهية لحماية صحة الطلاب — وهي ممارسة أصبحت الآن جزءًا من ثقافة السلامة المدرسية.
توقع نشرة المركز الوطني للأرصاد الجوية يوم الخميس ظروفًا مغبرة إلى غائمة جزئيًا، مع ظروف رياح تؤدي إلى تعليق الغبار في الهواء، مما يقلل أيضًا من الرؤية الأفقية، خاصة في المناطق المكشوفة.
تعكس هذه التحذيرات، تلقى بعض الآباء في دبي إشعارات عبر البريد الإلكتروني من مدارس أطفالهم في 5 نوفمبر، تخبرهم بأن جميع الأنشطة الخارجية — بما في ذلك الاستراحات والغداء والأنشطة المشتركة (CCAs) — ستُقام في الداخل بسبب سوء جودة الهواء، وفقًا لمؤشر جودة الهواء الإماراتي (EAQI).
بعد ذلك، ذكرت إحدى المدارس في تعميمها أن القرار اتخذ كإجراء احترازي، بناءً على توجيهات الصحة العامة.
ذكر البريد الإلكتروني أيضًا أن هذا كان مشابهًا للإجراءات التي اتخذت في وقت سابق في أبريل عندما تجاوزت مستويات جودة الهواء 600 على مقياس AQI⁺ (الولايات المتحدة). أظهرت قراءات من ثلاثة أجهزة استشعار قريبة من المدرسة تباينًا كبيرًا، حيث تراوحت المستويات من 92 في ذا جرينز إلى 172 في ذا ليكس و292 بالقرب من ذا سبرينغز سوك، مما يبرز كيف يمكن أن تختلف جودة الهواء عبر مناطق الإمارة.
في هذه الأثناء، تواصلت الخليج تايمز مع عدة مدارس لفهم الإجراءات التي لديها وكيف تحدد متى تعتبر مستويات جودة الهواء سيئة بما يكفي لاتخاذ إجراء.
أوضح سيمون جودريل، مدير مدرسة جبل علي، أن المدارس في الإمارة تتبع عن كثب توجيهات المركز الوطني للأرصاد وبلدية دبي عندما تتدهور جودة الهواء.
“سلامة ورفاهية طلابنا تأتي دائمًا في المقام الأول. نحن نتبع التوجيهات التنظيمية التي تشير إلى معايير مؤشر جودة الهواء (AQI) المقدمة من المركز الوطني للأرصاد وبلدية دبي. عندما يرتفع مؤشر جودة الهواء إلى مستويات تعتبر غير صحية، عادةً فوق 150، نتخذ إجراءات فورية للحد من التعرض الخارجي. يشمل ذلك نقل دروس التربية البدنية وأوقات الاستراحة إلى الداخل وإلغاء أو إعادة جدولة الأنشطة الخارجية الإضافية (ECAs) وعند الضرورة، المباريات الرياضية.”
وأضاف جودريل أن فرق الطب والعمليات في المدرسة تراقب التحديثات الرسمية طوال اليوم لضمان أن تكون القرارات في الوقت المناسب واحترازية.
“في مثل هذه الأيام، يتم استخدام مساحات التعلم والأنشطة الداخلية بشكل إبداعي للحفاظ على التفاعل والنشاط البدني”، قال. “يقوم معلمو التربية البدنية بتكييف الدروس للتركيز على الحركة والقوة والتنسيق داخل قاعاتنا متعددة الأغراض والرياضية. غالبًا ما يتم تعديل الأنشطة الإضافية لتشمل جلسات تعتمد على الاستراتيجية، أو جلسات رفاهية، أو أنشطة بناء الفريق التي يمكن أن تتم في الداخل.”
كما تبقي المدرسة أولياء الأمور على اطلاع من خلال تحديثات منتظمة.
“نحن دائمًا نولي الأولوية للتواصل الواضح وفي الوقت المناسب مع أولياء الأمور”، قال جودريل. “يتم مشاركة التحديثات حول احتياطات جودة الهواء، الإلغاءات، أو تغييرات الجدول الزمني - خاصة فيما يتعلق بالمباريات المدرسية والأنشطة الإضافية - عبر قنوات التواصل مع أولياء الأمور. نشجع العائلات على التأكد من بقاء الأطفال مرطبين جيدًا والحد من الأنشطة الخارجية في المنزل عندما تكون جودة الهواء سيئة.”
قال راهول نير، رئيس مجموعة العمليات في تعليم LEAMS، إن مدارسهم لديها أيضًا بروتوكولات واضحة للأيام التي تنخفض فيها جودة الهواء.
“في الأيام التي تنخفض فيها جودة الهواء، تتخذ مدارسنا إجراءات فورية. يتم إيقاف اللعب والرياضة في الهواء الطلق، ويقضي الطلاب اليوم في مساحات داخلية مكيفة ونظيفة. نتأكد من بقاء جميع النوافذ والأبواب مغلقة، يتم فحص فلاتر التكييف، وتعديل أنظمة التهوية للحفاظ على جودة هواء داخلية جيدة. تولي ممرضات المدرسة اهتمامًا خاصًا للأطفال الذين يعانون من الربو أو حالات التنفس. كل خطوة تتبع متطلبات السلامة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية لضمان أن يكون ردنا سريعًا ومنسقًا وفعالًا.”
للحفاظ على نشاط الطلاب، تعيد المدارس تصور برامج التربية البدنية والبرامج بعد المدرسة في الداخل.
قال ناير: “حتى عندما تكون الأنشطة الخارجية محدودة، لا يتوقف التعلم والمرح”. “يتم إعادة تصور دروس التربية البدنية كدوائر داخلية، أو رقص، أو يوغا، أو أنشطة تعتمد على المهارات. تتحول الأنشطة اللامنهجية إلى خيارات مثيرة مثل الروبوتات، الشطرنج، الفن، والموسيقى. كما يدرج المعلمون فترات حركة قصيرة خلال الدروس للحفاظ على نشاط الطلاب وانتعاشهم.”
يتم إبلاغ الآباء من خلال تنبيهات في الوقت المناسب.
“يتم إبلاغ الآباء في الصباح الباكر، عادةً بحلول الساعة 7 صباحًا، عبر تطبيق المدرسة، أو الرسائل النصية، أو البريد الإلكتروني حول مستويات مؤشر جودة الهواء وأي تغييرات في الجداول الخارجية. إذا تغيرت الظروف خلال اليوم، نرسل تحديثات في الوقت الفعلي”، أوضح. “نشجع الآباء على التأكد من أن أطفالهم يجلبون الماء، ويحملون الأدوية الموصوفة إذا لزم الأمر، ويتجنبون اللعب في الخارج بعد المدرسة عندما تظل جودة الهواء سيئة.”
قال ناير إن المجموعة تستثمر أيضًا في تدابير جودة الهواء طويلة الأجل.
“في مدارسنا التابعة لـ LEAMS، نستكشف تحسينات في أنظمة تنقية الهواء وإنشاء المزيد من المناطق الترفيهية الداخلية لجعل حرمنا أكثر أمانًا. تركيزنا طويل الأجل بسيط - التحسين المستمر والممارسات المستدامة التي تحمي صحة ورفاهية طلابنا.”
قالت مرح قدورة، مديرة مدرسة وودلم الأمريكية في عجمان، إن المدرسة تعتمد أيضًا قراراتها على قراءات مؤشر جودة الهواء الرسمية.
“في مدرستنا، صحة وسلامة طلابنا هي أولويتنا القصوى. وبناءً على ذلك، تُتخذ القرارات المتعلقة بإلغاء الأنشطة الخارجية بناءً على مؤشر جودة الهواء (AQI) والإرشادات المقدمة من السلطات الصحية المعنية”، قالت قدورة.
وأضافت أنه عندما يتم تعليق الأنشطة الخارجية، يضمن الموظفون بقاء الطلاب مشغولين وآمنين في الداخل.
“يتم ترتيب أنشطة داخلية بديلة لضمان بقاء الطلاب مشغولين عندما يتم إلغاء البرامج الخارجية”، قالت. “توفر قاعتنا الداخلية متعددة الأغراض بيئة مناسبة لهذه الأنشطة، مما يسمح لنا بالحفاظ على كل من السلامة واستمرارية التعلم لدى الطلاب.”