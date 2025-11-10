إجراءات وقائية في مدارس إماراتية مع تراجع جودة الهواء

“يتم إبلاغ الآباء في الصباح الباكر، عادةً بحلول الساعة 7 صباحًا، عبر تطبيق المدرسة، أو الرسائل النصية، أو البريد الإلكتروني حول مستويات مؤشر جودة الهواء وأي تغييرات في الجداول الخارجية. إذا تغيرت الظروف خلال اليوم، نرسل تحديثات في الوقت الفعلي”، أوضح. “نشجع الآباء على التأكد من أن أطفالهم يجلبون الماء، ويحملون الأدوية الموصوفة إذا لزم الأمر، ويتجنبون اللعب في الخارج بعد المدرسة عندما تظل جودة الهواء سيئة.”