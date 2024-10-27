إجراءات صارمة للصحة والسلامة في مدارس أبوظبي الخاصة

يجب على المدارس الالتزام بحدود الوزن القصوى لحقائب الطلاب المدرسية. يجب ألا يتجاوز وزن حقيبة الطالب المدرسية 5-10 في المائة من وزن جسم الطفل عند تعبئتها، مع مراعاة العوامل الفردية مثل الصحة العامة والقوة البدنية وأي ظروف صحية موجودة. تهدف هذه الإرشادات إلى منع التأثيرات السلبية على العمود الفقري أو جسم الطالب.