"إجازة الـ 60 يوماً" تنتهي.. وطلاب الإمارات يواجهون تحدي الأداء والامتحانات

قالت مهرين أرفاز، طالبة الصف الحادي عشر في مدرسة جيمس كامبريدج الدولية: "أنا متحمسة للغاية للعودة إلى المدرسة، رغم أنني أشعر ببعض التوتر. سأقدم امتحانات شهادة الثانوية العامة الدولية (IGCSE) هذا العام. أنا سعيدة للغاية برؤية معلميّ وزملائي. لقد شهد الصيف الكثير من التغييرات. أعلنت وزارة التربية والتعليم عن جدول دراسي جديد للمدارس. أنا سعيدة للغاية لأننا سنحصل على عطلة ديسمبر أطول. وضعت مدرستنا جدولًا زمنيًا جديدًا، يُقلّص مدة الحصص إلى 40 دقيقة ويزيد عدد الحصص. لست متأكدة كيف سيكون الوضع. لذا، سيكون العام الدراسي الجديد مثيرًا للاهتمام بالتأكيد."