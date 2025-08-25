"إجازة الـ 60 يوماً" تنتهي.. وطلاب الإمارات يواجهون تحدي الأداء والامتحانات

[ملاحظة المحرر: مع عودة الطلاب إلى منازلهم الثانية اليوم، تتواجد صحيفة خليج تايمز على أرض الواقع لتغطية أخبار العودة إلى المدارس المؤثرة، وحالة المرور، والمراقبة المكثفة من قبل الشرطة. تابعوا مدونة خليج تايمز المباشرة للاطلاع على آخر المستجدات.]
عادت الحافلات المدرسية الصفراء الشهيرة في دبي إلى شوارع المدينة صباح اليوم، إيذاناً بنهاية العطلة الصيفية التي استمرت شهرين وبدء العام الدراسي الجديد للعديد من المدارس.
رحبت العديد من المدارس بالطلاب من خلال أوقات دخول متدرجة، مما يمنح التلاميذ الجدد فرصة للاستقرار، والقيام بجولة، والتعرف على فصولهم الدراسية وزملائهم.
بالنسبة للمدارس التي تتبع المنهج الهندي، يمثل هذا أيضًا بداية فصل دراسي جديد، حيث تبدأ السنة الدراسية عادةً في أبريل.
في الحرم الجامعي، لفت حماس الطلاب الأنظار. ضحك بعضهم والتقطوا صورًا مع أصدقائهم في أكشاك الترحيب النابضة بالحياة، مستمتعين بالدعائم المرحة، بينما بدا آخرون نائمين، غارقين في عالمهم الخاص.
كانت المحادثات مليئة بالقصص من عطلاتهم - شارك البعض قصصًا عن الرحلات العائلية، بينما روى آخرون لحظات بسيطة وممتعة من استراحتهم.
بالنسبة للعديد من الأشخاص، كان الجزء الأكثر سعادة هو رؤية أصدقائهم مرة أخرى بعد أن افتقدوهم طوال الصيف.
قالت مهرين أرفاز، طالبة الصف الحادي عشر في مدرسة جيمس كامبريدج الدولية: "أنا متحمسة للغاية للعودة إلى المدرسة، رغم أنني أشعر ببعض التوتر. سأقدم امتحانات شهادة الثانوية العامة الدولية (IGCSE) هذا العام. أنا سعيدة للغاية برؤية معلميّ وزملائي. لقد شهد الصيف الكثير من التغييرات. أعلنت وزارة التربية والتعليم عن جدول دراسي جديد للمدارس. أنا سعيدة للغاية لأننا سنحصل على عطلة ديسمبر أطول. وضعت مدرستنا جدولًا زمنيًا جديدًا، يُقلّص مدة الحصص إلى 40 دقيقة ويزيد عدد الحصص. لست متأكدة كيف سيكون الوضع. لذا، سيكون العام الدراسي الجديد مثيرًا للاهتمام بالتأكيد."
وذكر الطلاب أنه على الرغم من أن التعود على الاستيقاظ مبكرًا بعد العطلات كان أمرًا صعبًا بعض الشيء، إلا أن أجواء المدرسة المفعمة بالحيوية والإثارة الناجمة عن الانتقال إلى فصل دراسي كبير جعلت التجربة ترحيبية.
ورأى البعض أن العطلة الصيفية توفر فرصة للتوقف، وأن العودة إلى الروتين المعتاد تتطلب بذل القليل من الجهد الإضافي.
قال أكاش ناندي، طالب الصف الخامس في مدرسة DIA EH: "كان الاستيقاظ تحديًا بالنسبة لي، فقد كنت أستيقظ متأخرًا خلال العطلة. ضبطت والدتي منبهين لنفس الغرض. ولكن بمجرد استيقاظي، شعرت بالحماس. قبل بضعة أيام، اكتشفتُ أن جميع أصدقائي الأربعة المقربين في نفس الصف معي. هذا العام، سنحصل على خزائن مدرسية لأول مرة. لذا، أتطلع إلى الذهاب إلى المدرسة بعد هذه العطلة الطويلة. أتطلع بشوق للقاء أصدقائي."
زارت صحيفة "خليج تايمز" مدرسة جيمس فاوندرز البرشاء، حيث عبّرت كايلي، الطالبة في الصف السابع، وهي مغتربة صينية، عن مزيج من الحماس والتوتر استعدادًا للعام الدراسي الجديد. قالت بنبرة يشوبها بعض الشكوك: "أنا متحمسة... همم، ربما".
هذا العام هو العام الدراسي الثانوي، لذا أعلم أن هناك المزيد من العمل، الكثير من العمل الشاق. اعترفت كايلي بشعورها ببعض القلق إزاء زيادة عبء العمل، وخاصةً في الرياضيات. وأضافت: "أنا قلقة بعض الشيء حيال ذلك. لكنني أتطلع بشوق للقاء أصدقائي، وخاصةً معلميّ الجدد".
وأكد مديرو المدارس أن إعادة فتح المدارس كانت نتيجة أسبوع من التخطيط الدؤوب، حيث عمل المعلمون والموظفون الإداريون ومجلس الطلاب بشكل تعاوني لضمان بداية سلسة وجذابة.
قالت شايني دافيسون، مديرة مدرسة وودليم الحميدية: "نُظمت برامج تعريفية للطلاب الجدد وأعضاء هيئة التدريس، إلى جانب مجموعة متنوعة من الأنشطة الممتعة، بعناية فائقة لخلق جوٍّ من الترحيب. ومن أبرز ما ميّز هذا اليوم توزيع منشورات صغيرة على كل طفل - وهي قسائم مصممة لتكون بمثابة تذكارات دائمة لتجربة يومهم الدراسي الأول. وبفضل الدعم المستمر من أولياء الأمور والمجتمع المحلي، تتطلع المدرسة إلى عام دراسي غني بالتعلم والتعاون والنجاح المشترك".
وفي هذه الأثناء، استقبلت مدارس الشارقة صباح اليوم طلابها بكل سرور في اليوم الأول بعد العطلة الصيفية.
قالت فاندانا مارواها، مديرة مدرسة دلهي الخاصة بالشارقة: "اليوم ليس مجرد عودة إلى الفصول الدراسية، بل هو بداية انطلاقة جديدة، حيث يتشارك الأطفال بشغف قصص العطلة مع معلميهم، ويتواصلون من جديد مع أصدقائهم. تم تجهيز كل ركن من أركان المدرسة بعناية فائقة، يمزج بين الفرح والأمان، ليشعر أولياء الأمور بالطمأنينة ويشعر الطلاب بالإلهام. هذا الفصل الجديد يُذكرنا بأن التعلم لا يقتصر على الجانب الأكاديمي فحسب، بل يشمل أيضًا الضحك والانتماء والبدايات الجديدة."