إتقان اللغة العربية: تحدي يواجه المغتربين في الإمارات
وعلى الرغم من العيش في منطقة حيث اللغة العربية متداخلة بشكل عميق في نسيج الحياة اليومية، فإن العديد من المقيمين في الإمارات العربية المتحدة - حتى أولئك الذين ولدوا ونشأوا هنا - يجدون صعوبة في التحدث باللغة بطلاقة.
ويستمر هذا الاتجاه، على الرغم من تدريس اللغة العربية في المدارس في مختلف أنحاء البلاد. ومع اقتراب اليوم العالمي للغة العربية في الثامن عشر من ديسمبر/كانون الأول، يظل تحدي إتقان اللغة العربية موضوعاً للتأمل والتأمل بالنسبة لكثيرين.
يحتفل العالم باليوم العالمي للغة العربية في الثامن عشر من ديسمبر من كل عام منذ عام 2012، للتذكير بأهمية اللغة العربية على مستوى العالم، حيث يتحدث بها أكثر من 360 مليون شخص حول العالم. كما يحتفل اليوم باعتماد اللغة العربية كلغة رسمية سادسة للأمم المتحدة في عام 1973.
"ندمت على عدم متابعة اللغة"
بالنسبة للعديد من المغتربين، فإن الندم على عدم تعلم اللغة العربية خلال سنوات تكوينهم ملموس. ولدت "هاستي موتيفاسل"، وهي مهاجرة إيرانية تدرس الآن في ميلانو، ونشأت في الإمارات العربية المتحدة. خلال سنوات دراستها، تعلمت اللغة العربية على مستوى المبتدئين، مع بقاء المنهج "متناسقًا كل عام، مع التركيز على المفردات الأساسية والجمل البسيطة والقواعد الأساسية".
نشأت هستي في بيئة متعددة الثقافات، ولم تشعر قط بالضغط لإتقان اللغة العربية، حيث سمح التنوع من حولها بالتواصل بلغات أخرى، مما جعلها "تتغاضى عن الحاجة إلى تحسين مهاراتها في اللغة العربية".
"لكن مع نضوجي، بدأت أشعر بالندم لأنني لم أتابع اللغة بجدية أكبر، وتمنيت لو أنني بذلت الجهد اللازم لتحقيق مستوى متقدم من الكفاءة"، كما اعترفت.
ورغم أن هستي تستطيع قراءة اللافتات العربية بسبب تشابهها مع لغتها الأم الفارسية، إلا أن لغتها العربية المنطوقة تظل ضئيلة. تقول: "لقد تعلمت اللغة العربية في المدرسة كجزء من المنهج الدراسي ولم أتلق أي دروس خصوصية. أتحدث الفارسية في المنزل، لأنها لغتي الأولى، لذلك لم أمارس التحدث باللغة العربية مطلقًا".
وأشارت هستي إلى أنها وجدت اللغة العربية صعبة بسبب بنيتها وقواعدها النحوية الفريدة، والتي تختلف بشكل كبير عن اللغة الإنجليزية. وأضافت: "على عكس اللغة الإنجليزية، التي تتميز ببنية نحوية مباشرة نسبيًا، فإن هذا يتطلب غالبًا جهدًا شاقًا لفهم بعض القواعد غير المألوفة للغاية إلى جانب الرغبة في الانغماس في اللغة، ولهذا السبب أعتقد أن معظم المغتربين يظلون على مستوى أساسي من اللغة العربية، أو اللغة العربية المكسورة".
وأضافت: "إن التحدي الشخصي الذي أواجهه في تعلم أي لغة جديدة يكمن في شغفي بها. فبدون الارتباط باللغة، يصبح فهم قواعدها وتعقيداتها أكثر صعوبة".
"إن معرفة لغة أخرى يعد دائماً أمراً مفيداً"
تذكرت "ماهيما خوسيه"، التي انتقلت إلى دبي من الهند في سن السابعة، تجاربها المبكرة مع تعليم اللغة العربية، عندما كان الحفظ هو القاعدة. وقالت المغتربة البالغة من العمر 34 عامًا: "بدءًا من الصف الثاني، كانت هناك فجوة في التعلم حيث كان بعض التلاميذ يعرفون اللغة العربية بالفعل. أخذت دروسًا خصوصية وتعلمت اللغة، ولكن في ذلك الوقت، كانت العقلية هي مجرد التعايش. لم نكن نقدر تمامًا قيمة اللغة على المدى الطويل".
ورغم أنها تعلمت اللغة حتى الصف العاشر، إلا أن مفرداتها ظلت محدودة، ولم يكن التحدث باللغة العربية عمليًا في المنزل، حيث كانت تتحدث المالايالامية، وفي بيئة مدرستها، حيث كانت اللغة الإنجليزية تُستخدم في الغالب. وأضافت أنها الآن، كشخص بالغ يعمل في مجال العقارات، تستطيع أن ترى مدى أهمية الطلاقة في اللغة العربية، وخاصة عند التعامل مع العملاء الناطقين بالعربية.
وأضافت ماهيما: "أشعر بالندم لأنني لم أبذل المزيد من الجهد. أستطيع إلى حد ما القراءة والكتابة باللغة العربية، ولكنني أجد صعوبة في فهم الترجمات... إن معرفة لغة أخرى تعد دائمًا ميزة إضافية ــ فهي تفتح أمامنا المزيد من الفرص".
كيفية مساعدة الطلاب على التواصل مع اللغة
ويعترف العديد من المعلمين في دولة الإمارات العربية المتحدة أيضًا بالتحدي المتمثل في جعل اللغة العربية ذات صلة بالطلاب الذين قد لا يكون لديهم تعرض منتظم للغة خارج الفصل الدراسي.
وأوضحت غدير أبو شامات، المشرفة/الرئيسة التنفيذية لمدرسة جيمس الخليج الدولية ونائبة الرئيس الأول للتعليم في مجموعة جيمس للتعليم، أن اللغة الإنجليزية، باعتبارها اللغة الأساسية للتواصل في دولة الإمارات العربية المتحدة، تقلل من الحاجة إلى اللغة العربية في المواقف اليومية. وأضافت: "إذا ركز المنهج الدراسي بشكل أكبر على اللغة العربية المكتوبة بدلاً من مهارات المحادثة، فقد لا يشعر الطلاب بالثقة في استخدام اللغة في مواقف الحياة الواقعية".
واقترحت أن المدارس يمكن أن تخدم أطفال المغتربين بشكل أفضل من خلال التركيز على تجارب التعلم العملية والغامرة التي تؤكد على مهارات التحدث والاستماع. وقالت: "يمكن لأطفال المغتربين تعلم اللغة العربية بشكل أفضل من خلال المشاركة في برامج لغوية جذابة وعملية تؤكد على مهارات التحدث والاستماع.
وأشارت إلى أن "المدارس يمكن أن تعمل على تعزيز مناهجها من خلال دمج المزيد من الأنشطة الجماعية وسيناريوهات لعب الأدوار والمحادثات الواقعية مع المتحدثين الأصليين".
وأوضحت أن تقديم أنشطة لا منهجية مثل الدراما أو الموسيقى أو الرياضة باللغة العربية يمكن أن يساعد الطلاب أيضًا على التواصل مع اللغة بطرق ممتعة وذات مغزى.
قد يكون من الصعب نطق الأصوات الحنجرية
وتضيف تعقيدات النطق باللغة العربية أيضًا طبقة أخرى من الصعوبة. وقد سلطت سانجيتا شيما، مديرة مدرسة أميتي بدبي، الضوء على أن بعض الأصوات العربية - مثل حرف "ع" أو "غ" - تشكل تحديًا بالنسبة للمتحدثين غير الأصليين.
وأوضحت أن "اللغة العربية لغة قوية ومؤثرة، وليست سهلة التعلم، فهي لغة "ضاد" ذات نطق فريد، وهي من أكثر الحروف تميزًا في اللغة العربية، وغالبًا ما يشار إليها باسم "حرف العرب" نظرًا لندرتها في اللغات الأخرى، ويجد غير الناطقين بها صعوبة في اكتساب الطلاقة وتجنب التحدث باللغة".
وعلى الرغم من هذه التحديات، يؤكد المعلمون أن تعلم اللغة العربية هو المفتاح لفهم ثقافي أعمق. "نحن مغتربون، حسنًا، لكن الإمارات العربية المتحدة هي أيضًا موطننا. يمكن لأدوات التعليم/التعلم التقنية المثيرة أن تغرس مهارات اللغة بسلاسة حيث يتمتع الطلاب بقدرات بارعة على تعلم لغات متعددة.
وأضافت أن "60% من طلبتنا اختاروا اللغة العربية كلغة ثانية في امتحان الصف العاشر للمجلس المركزي للتعليم الثانوي".