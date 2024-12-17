إتقان اللغة العربية: تحدي يواجه المغتربين في الإمارات

تذكرت "ماهيما خوسيه"، التي انتقلت إلى دبي من الهند في سن السابعة، تجاربها المبكرة مع تعليم اللغة العربية، عندما كان الحفظ هو القاعدة. وقالت المغتربة البالغة من العمر 34 عامًا: "بدءًا من الصف الثاني، كانت هناك فجوة في التعلم حيث كان بعض التلاميذ يعرفون اللغة العربية بالفعل. أخذت دروسًا خصوصية وتعلمت اللغة، ولكن في ذلك الوقت، كانت العقلية هي مجرد التعايش. لم نكن نقدر تمامًا قيمة اللغة على المدى الطويل".