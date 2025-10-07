أول مختبر ابتكار مدرسي في دبي يعزز مهارات الذكاء الاصطناعي للطلبة

ووفقاً لخبراء التعليم، لم تعد المدارس مجرد مؤسسات لنقل المعرفة النظرية، بل تحولت إلى مؤسسات خدمية تعمل على تهيئة وتدريب "مواطني المستقبل". وقد أشاد أولياء الأمور بالتأثير الإيجابي لهذه المبادرة، مشيرين إلى دورها الفعال في تعزيز الثقة بالنفس، وغرس روح الفريق، وتمكين الأبناء من المشاركة في مشروعات ذات أثر ملموس على المجتمع.