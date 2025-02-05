أولياء الأمور في الإمارات: مخاوف من صعوبة المشاريع المدرسية الجديدة

كما سلطت الضوء على الصعوبات التي تواجهها في البقاء على اطلاع دائم على تقدم ابنها، مشيرة إلى أن المعلومات التي يقدمها المعلمون غالبًا ما تكون غير كافية. وأضافت: "هذا يجعلني في حاجة إلى طلب المزيد من الوضوح. وعلى الرغم من أن المعلمين مفيدون، إلا أن الافتقار إلى التواصل بين الآباء والمعلمين يمكن أن يشكل عقبة".