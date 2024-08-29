أنظمة أمان متطورة في حافلات "مواصلات الإمارات" لمنع نسيان الطلاب

وتدير "مواصلات الإمارات" أسطولاً يتجاوز 9500 حافلة، وتنقل ما يقرب من 260 ألف طالب من 620 مؤسسة تعليمية، تشمل المدارس الحكومية والخاصة والمدارس المستأجرة، بالإضافة إلى العديد من المعاهد. كما تواظب الشركة على تقديم تدريبات مستمرة لسائقي الحافلات والمشرفين لضمان مواكبتهم لأحدث بروتوكولات السلامة وتحسينات الخدمة، مع التأكد من تجهيزهم بالمعدات اللازمة للحفاظ على أعلى معايير السلامة وجودة الخدمة. وقد عُقدت مؤخراً ورشة عمل في أبوظبي للسائقين والمشرفين، لتوعيتهم مع بداية العام الدراسي.