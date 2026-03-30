"أمريكية الشارقة" تواصل التدريس والعمل عن بعد

أعلنت الجامعة الأمريكية في الشارقة أن العمليات عن بعد ستظل "حتى إشعار آخر." وقالت المؤسسة التعليمية إنها ستواصل مراقبة التطورات.
تهدف هذه الخطوة إلى "إعطاء الأولوية لسلامة ورفاهية المجتمع،" أضافت الجامعة الأمريكية في الشارقة. سيتم إجراء كل من الفصول الدراسية والتقييمات عبر الإنترنت؛ وسيعمل أعضاء هيئة التدريس والموظفون عن بعد أيضًا. وحثت الجامعة أفراد المجتمع على متابعة القنوات الرسمية للحصول على التحديثات.
في غضون ذلك، ستعتمد بعض الجامعات في جميع أنحاء البلاد عودة تدريجية إلى الفصول الدراسية الحضورية لبعض الطلاب، بدءًا من اليوم.
تأتي هذه الخطوة بناءً على توجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (MOHESR)، التي طلبت من المؤسسات استئناف التعلم وجهًا لوجه لتلك الدورات التي تتطلب تدريبًا عمليًا.
وتشمل هذه الدورات الممارسة السريرية، والعمل المخبري، والتطبيقات الميدانية، والامتحانات الحضورية.
انتقلت المؤسسات التعليمية في جميع أنحاء البلاد إلى التعلم عبر الإنترنت اعتبارًا من 2 مارس 2026 وسط الضربات الإيرانية على الإمارات ودول الخليج الأخرى. اعترضت الدفاعات الجوية للإمارات' حتى الآن 414 صاروخًا باليستيًا، و15 صاروخ كروز، و1914 طائرة بدون طيار، حتى 29 مارس.