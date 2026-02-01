ألف حلم وطموح.. طلاب الإمارات يستعدون لـ "ماراثون" الامتحانات الكبرى

تتبع مستويات A نظام تقدير بالحروف من A* إلى E، حيث تشير U إلى “غير مصنف.”لا يوجد عدد ثابت من الطلاب الذين يمكنهم الحصول على كل درجة — تتغير علامات القطع كل عام اعتمادًا على مدى صعوبة الامتحانات وأداء الطلاب بشكل عام. بالنسبة لمستويات AS (حيث لا تزال تقدم)، تتراوح الدرجات من A إلى E، ولا توجد درجة A*.