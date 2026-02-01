ألف حلم وطموح.. طلاب الإمارات يستعدون لـ "ماراثون" الامتحانات الكبرى

يستعد أكثر من ألف طالب في المدارس بجميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة لأحد أهم الإنجازات الأكاديمية في حياتهم: امتحانات المستوى A. مع تزايد الضغط واستعدادات الامتحانات على قدم وساق، يطرح كل من الطلاب وأولياء الأمور أسئلة عملية — من مواعيد الامتحانات والرسوم إلى جداول زمنية للنتائج ودعم المراجعة.
لتبسيط الأمور، إليك’ دليل كامل وسهل المتابعة لكل ما تحتاج معرفته عن دورة امتحانات المستوى A لعام 2026.
1. متى ستُجرى امتحانات المستوى A في عام 2026؟
ستُجرى امتحانات المستوى A لعام 2026 من الاثنين 11 مايو إلى الثلاثاء 23 يونيو. يتم إصدار جداول المواد الفردية من قبل كل هيئة مانحة ويمكن الوصول إليها من خلال:
Edexcel
AQA
Eduqas and WJEC
CCEA
2. متى ستصدر نتائج المستوى A في عام 2026؟
ستُنشر النتائج يوم الخميس 13 أغسطس 2026.
3. متى من المقرر إجراء امتحانات المستوى AS لعام 2026؟
ستتبع امتحانات المستوى AS نفس نافذة الامتحانات، وستُجرى من الاثنين 11 مايو إلى الثلاثاء 23 يونيو.
4. هل يتم توفير أوراق الصيغ أو المواد الداعمة في امتحانات المستوى A؟
على عكس امتحانات GCSE، لا تتضمن امتحانات المستوى A عادةً أوراق صيغ أو معادلات. يُتوقع من الطلاب الذين يدرسون مواد مثل الرياضيات أو العلوم أو الاقتصاد حفظ وتطبيق الصيغ الرئيسية ما لم توفر ورقة امتحان معينة ذلك. لا تنطبق “أوراق الغش” المستخدمة في بعض مواد GCSE على المستوى AS أو A.
5. هل يتعين على الطلاب دفع رسوم الامتحانات لمستويات A؟
نعم. يتم تحديد رسوم الامتحانات من قبل الهيئات المانحة وتفرضها المدارس أو مراكز الامتحانات. في الإمارات العربية المتحدة، تتراوح الرسوم عادةً من 350 درهمًا إلى 900 درهم إماراتي لكل مادة، اعتمادًا على المجلس والمادة. بعض المدارس تدرج هذه التكاليف ضمن الرسوم الدراسية، بينما تفرضها مدارس أخرى بشكل منفصل.
6. كيف يمكن للمدارس دعم الطلاب خلال مراجعة مستويات A؟
هذه فترة حاسمة، حيث يعمل العديد من الطلاب لتحقيق درجات ستشكل مستقبلهم التعليمي والمهني. يمكن للمدارس المساعدة من خلال مشاركة استراتيجيات الدراسة الفعالة، وتشجيع الروتين الصحي، ودعم الطلاب’ الصحة العقلية. يمكن لتقنيات المراجعة المدعومة بالأبحاث والتوجيه العملي في الفصول الدراسية أن تحدث فرقًا ذا معنى خلال هذا الوقت العصيب.
7. كيف يتم تقييم مستويات A؟
تتبع مستويات A نظام تقدير بالحروف من A* إلى E، حيث تشير U إلى “غير مصنف.”لا يوجد عدد ثابت من الطلاب الذين يمكنهم الحصول على كل درجة — تتغير علامات القطع كل عام اعتمادًا على مدى صعوبة الامتحانات وأداء الطلاب بشكل عام. بالنسبة لمستويات AS (حيث لا تزال تقدم)، تتراوح الدرجات من A إلى E، ولا توجد درجة A*.
8. ما هي أكثر مواد مستويات A شعبية؟
في عام 2025، ظلت الرياضيات هي المادة الأكثر شعبية، حيث بلغ عدد المشاركين فيها 112,138، وهو ما يمثل 12.7 بالمائة من جميع مشاركات مستويات A. تلتها علم النفس (75,943) وعلم الأحياء (71,400). وشملت المواد الأخرى في المراكز العشرة الأولى الكيمياء، ودراسات الأعمال، والفيزياء، والتاريخ، وعلم الاجتماع، والفن والتصميم.