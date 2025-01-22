أكاديمية رأس الخيمة: من 20 طالباً إلى 2700 طالب من 75 جنسية

منذ تأسيسها في عام 1975 بـ 20 طالباً فقط، تطورت "أكاديمية رأس الخيمة" لتصبح مؤسسة تعليمية رائدة في رأس الخيمة، وتقدم تجارب تعليمية متنوعة عبر العديد من الحرم الجامعية.
وكانت الأكاديمية تُعرف في الأصل باسم مدرسة رأس الخيمة الناطقة باللغة الإنجليزية، وكانت تعمل من حرم جامعي واحد في خزام لعقود من الزمن. وفي السنوات الثماني إلى التسع الماضية، توسعت بشكل كبير. في عام 2018، أنشأت الأكاديمية حرمين جامعيين في الرمس والحمرا، واليوم تستوعب 2700 طالب وطالبة من 75 جنسية.
ويصف "جراهام بيل"، المدير التنفيذي للسنوات الخمس الماضية، أكاديمية رأس الخيمة بأنها "عائلة من المدارس"، حيث يخدم كل فرع منها غرضاً فريداً. ويؤكد حرم الرمس على الثقافة الإماراتية مع دمج التكنولوجيا المتطورة والذكاء الاصطناعي والروبوتات في مناهجه. ويركز حرم الحمراء على الاستدامة والرياضيات والاستفادة من البيئة الساحلية في المنطقة.
يركز حرم مدينة خزام - الحرم الجامعي الرئيسي للأكاديمية - على تعزيز التعليم الثنائي اللغة من السنوات الأولى حتى الصف الثاني عشر. ويضم برامج مرموقة مثل المستوى المتقدم البريطاني ودبلوم البكالوريا الدولية ويؤكد بقوة على دمج الموسيقى وفنون الأداء في المناهج الدراسية.
يعد التزام أكاديمية رأس الخيمة بالتطوير المهني حجر الزاوية لنجاحها. تقود "إيما لويد"، قائدة المرحلة الأولى من المرحلة الابتدائية لمدة 15 عامًا، وتدير المنهج الدراسي في جميع أنحاء المدرسة. شاركت قائدة الأكاديمية كيف تدعم المدرسة معلميها.
وأوضحت أن "أحد الأشياء التي قامت بها المدرسة هي تمويل جزء من تكاليف دراستي للحصول على مؤهل مهني". وقد سمحت لها هذه المبادرة بالحصول على المؤهل المهني الوطني لقيادة التدريس (NPQLT)، مما زودها بمهارات القيادة التعليمية المتقدمة.
وتهدف إيما إلى الوصول إلى منصب قيادي كبير، وهي تنسب الفضل في دعم أكاديمية رأس الخيمة لها في منحها الأدوات والثقة لتحقيق تطلعاتها.
وسلطت نبال بكار، معلمة اللغة العربية التي عملت في التدريس لمدة 22 عاماً، الضوء على تأثير الأكاديمية على المجتمع، وقالت: "تخرج الأكاديمية خريجين متميزين في مجالات مختلفة، بما في ذلك الطب والهندسة والتعليم والأعمال".
تحدثت عن لحظة مؤثرة: "لقد قابلت طالبًا سابقًا استقبلني بحرارة وأعرب عن امتنانه لدوري كمعلمة له في الماضي والآن كمعلمة لطفله. مثل هذه اللحظات تؤثر بي بعمق وتؤكد قيمة عملي".
وتنسب نبال الفضل في تحفيز تفانيها إلى البيئة الداعمة التي توفرها الأكاديمية. وتقول: "أشعر بالتقدير والاعتراف بجهودي، وهو ما يحفزني على المساهمة بشكل أكبر. وأستمتع بالمشاركة في الأنشطة، حتى خارج ساعات العمل، مما يعزز ارتباطي بالمدرسة".
وقد لاحظ "ناتاراجان كومار"، فني مختبر التصميم والتكنولوجيا في الأكاديمية منذ عام 1998، تغييرات ملحوظة. وأوضح قائلاً: "في الماضي، كنا نعتمد على تقنيات القطع اليدوي في المختبر. والآن، نستخدم تقنيات الطباعة والقطع ثلاثية الأبعاد المتقدمة".
وبعد أن عمل مع أجيال من الطلاب، يعتز كومار بالعلاقات التي بناها معهم. ويقول: "يتعرف عليّ بعضهم عندما أراهم في الأماكن العامة. إنه شعور رائع أن أكون جزءًا من بيئة مدرسية داعمة كهذه".
تخضع أكاديمية رأس الخيمة لتطوير كبير لتلبية احتياجات مجتمعها المتنامي. يخضع حرم مدينة خزام لمشروع تجديد كبير، ومن المقرر الانتهاء منه بحلول العام الدراسي 2025-2026. بالإضافة إلى ذلك، يخضع فرع الحمراء لتوسعة كبيرة، ومن المقرر الانتهاء منها في العام الدراسي 2026-2027.
بفضل التزامها المستمر بالابتكار والنمو والتأثير المجتمعي، تظل أكاديمية رأس الخيمة منارة للتميز التعليمي في رأس الخيمة.