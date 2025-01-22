أكاديمية رأس الخيمة: من 20 طالباً إلى 2700 طالب من 75 جنسية

وكانت الأكاديمية تُعرف في الأصل باسم مدرسة رأس الخيمة الناطقة باللغة الإنجليزية، وكانت تعمل من حرم جامعي واحد في خزام لعقود من الزمن. وفي السنوات الثماني إلى التسع الماضية، توسعت بشكل كبير. في عام 2018، أنشأت الأكاديمية حرمين جامعيين في الرمس والحمرا، واليوم تستوعب 2700 طالب وطالبة من 75 جنسية.