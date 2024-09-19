أكاديمية دبي الدولية الأفضل عالمياً بمبادراتها البيئية

"تتنافس المؤسسات التعليمية من مختلف أنحاء العالم للفوز بجائزة تبلغ قيمتها الإجمالية 50 ألف دولار أميركي (183,500 درهم إماراتي)، والتي سيتم تقسيمها بين الفائزين في خمس فئات. وسيتم الإعلان عن الفائزين الخمسة في أكتوبر/تشرين الأول، حيث سيحصل كل فائز على 10 آلاف دولار أميركي (36,700 درهم إماراتي)."

وتعد أكاديمية دبي الدولية في تلال الإمارات واحدة من أفضل ثلاثة منافسين على جائزة أفضل مدرسة في العالم للعمل البيئي.

وبالإضافة إلى تكريم أبطال البيئة، فإن الجوائز - التي أنشئت في عام 2022 بعد جائحة كوفيد-19 - تعترف بالمدارس المتميزة في التعاون المجتمعي والابتكار والتغلب على الشدائد ودعم الحياة الصحية، بهدف تبادل أفضل الممارسات لتحسين التعليم على مستوى العالم.

جمع النفايات الإلكترونية

كانت إحدى المبادرات البارزة التي أطلقتها هي حملة إعادة تدوير النفايات الإلكترونية التي قادها الطلاب، والتي حظيت بدعم واسع النطاق من مجتمع المدرسة.