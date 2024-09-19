أكاديمية دبي الدولية الأفضل عالمياً بمبادراتها البيئية
حصلت أكاديمية في دبي على جائزة أفضل مدرسة في العالم لعام 2024، وكانت من بين أفضل 3 مدارس في فئة المبادرات البيئية.
"تتنافس المؤسسات التعليمية من مختلف أنحاء العالم للفوز بجائزة تبلغ قيمتها الإجمالية 50 ألف دولار أميركي (183,500 درهم إماراتي)، والتي سيتم تقسيمها بين الفائزين في خمس فئات. وسيتم الإعلان عن الفائزين الخمسة في أكتوبر/تشرين الأول، حيث سيحصل كل فائز على 10 آلاف دولار أميركي (36,700 درهم إماراتي)."
وتعد أكاديمية دبي الدولية في تلال الإمارات واحدة من أفضل ثلاثة منافسين على جائزة أفضل مدرسة في العالم للعمل البيئي.
وبالإضافة إلى تكريم أبطال البيئة، فإن الجوائز - التي أنشئت في عام 2022 بعد جائحة كوفيد-19 - تعترف بالمدارس المتميزة في التعاون المجتمعي والابتكار والتغلب على الشدائد ودعم الحياة الصحية، بهدف تبادل أفضل الممارسات لتحسين التعليم على مستوى العالم.
جمع النفايات الإلكترونية
كانت إحدى المبادرات البارزة التي أطلقتها هي حملة إعادة تدوير النفايات الإلكترونية التي قادها الطلاب، والتي حظيت بدعم واسع النطاق من مجتمع المدرسة.
بمشاركة أكثر من 5000 طالب وأولياء أمور وموظفين، تم جمع 1000 كيلوغرام من النفايات الإلكترونية خلال يوم البيئة العالمي و1914 كيلوغراماً خلال شهر الاستدامة في الحرم الجامعي.
وقال "هيتيش باغات"، مدير شركة أكاديمية دبي الدولية في تلال الإمارات ، لصحيفة خليج تايمز : "إذا فزنا بالجائزة المالية، فإننا نخطط لإعادة استثمارها في مبادرتنا المستمرة، والتي ستمكننا من تحسين أنظمتنا وتوسيع نطاق جهودنا".
"إن هدفنا هو توسيع المبادرة خارج المدرسة لتشمل المجتمع الأوسع. ومن بين مشاريعنا الرئيسية إعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية، ونهدف إلى توسيع هذه المبادرة إلى مناطق مثل تلال الإمارات وحتى مراكز التسوق المحلية. وهذه هي الخطوات التالية، وستسمح لنا الأموال بتنفيذ هذه الجهود على نطاق أوسع".
إشراك الوالدين
وقال بهاجات إن مبادرات الاستدامة في الحرم الجامعي يقودها الطلاب في المقام الأول بمساعدة المعلمين، لكن هذه الحملات تحظى أيضاً بدعم كامل من أولياء أمور الأطفال.
"يقدم الطلاب هذه الأفكار والمبادرات إلينا، ويساعدهم الكبار في المدرسة، وأحياناً حتى الآباء، على تطويرها بشكل أكبر. وقد تطورت الجهود الفردية إلى برامج على مستوى المدرسة."
من خلال دراسات الحالة الجذابة والمناقشات التعاونية، يستكشف الطلاب تعقيدات الأولوية العالمية الحالية ويستكشفون الحلول المبتكرة لمعالجة تحديات المناخ.
"وأضاف: 'على سبيل المثال، لدينا مبادرة تُدعى "الماء من أجل الحياة"، التي بدأت قبل 15 عاماً كمشروع سنوي وتطورت الآن إلى نادٍ يمكن للآخرين الانضمام إليه. تستمر العديد من المشاريع التي يقودها الطلاب مثل هذا في النمو. بالإضافة إلى ذلك، استضاف نادي ايكو حدث كوب 28 النموذجي الافتتاحي في نوفمبر 2023، لتسليط الضوء على أهمية القضايا البيئية المختلفة وزيادة الوعي بها من خلال المناقشات حول اتفاقية باريس وبروتوكول كيوتو غرين كلايمنت فاوند، بمشاركة فعالة من 130 طالباً.'"
أفضل المنظمات تتدخل
وأشار بهاجات أيضاً إلى الدعم الكبير الذي قدمته شركة إعمار، والذي ساعد العديد من مبادراتهم.
وأضاف أن "هذا الدعم لا يشجع طلابنا فحسب، بل يساعدهم أيضاً على التواصل مع المنظمات خارج المدرسة. ويساهم الآباء من خلال طرح نقاشاتهم على الطاولة ".
وأكد أن مبادرة إعادة تدوير البلاستيك على سبيل المثال جاءت من أحد أولياء الأمور، مما مكن المدرسة من التعاون مع منظمات مختلفة.
"إن مشاركة أولياء الأمور والتشجيع الذي يتلقاه أطفالهم يساهم في نمو جهود الاستدامة هذه، والتي تمتد إلى ما هو أبعد من ساعات الدراسة."
"لحظة فخر"
وقال بهاجات: "أشعر بفخر شديد لرؤية أعمال طلابنا تحظى بالتقدير على المستوى الدولي. إن وجودهم ضمن القائمة المختصرة لأفضل ثلاثة طلاب ليس بالأمر الهين وهو شهادة على عملهم الجاد وتفانيهم".
وقال مدير المدرسة إن المؤسسة، من خلال توفير منصات لسماع أصوات الطلاب، طورت خبراتها في تعزيز الوعي البيئي والدعوة والعمل.
"وأضاف مدير المدرسة: 'أشعر بفخر كبير لرؤية أعمال الطلاب تحظى بالتقدير على المستوى الدولي. إن إدراجهم في القائمة المختصرة ليس بالأمر الهين، وهو شهادة على عملهم الجاد وتفانيهم. كما يسعدني أن أرى مدرستنا تتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة للاستدامة والبيئة. وأنا على ثقة من أن هذا التقدير سيلهم طلابنا للسعي نحو تحقيق آفاق أعظم في المستقبل.'"
الجائزة
تعد جوائز أفضل المدارس الخمس في العالم - والتي أسستها شركة تي 4 ايديوكيشن بالتعاون مع شركة امريكان اكسبرس ومؤسسة ليمان - من جوائز التعليم الأكثر شهرة في العالم.
وقال "فيكاس بوتا"، مؤسس "تي 4 اديوكيشن" وجوائز أفضل مدرسة في العالم: "ما لم يتخذ العالم إجراءات عاجلة، فإنه سيفشل في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، المتمثل في توفير التعليم الجيد للجميع بحلول عام 2030. ولهذا السبب يجب علينا أن ننظر إلى القواعد الشعبية، ومدارسنا في الخطوط الأمامية، للحصول على إجابات. أوجه الدعوة إلى المؤسسات الإماراتية الاستثنائية مثل أكاديمية دبي الدولية في تلال الإمارات، حيث ينبغي أن يدفع عملها الحكومات في جميع أنحاء العالم للاستيقاظ والانتباه."
سيتلقى الفائز بجائزة الاختيار المجتمعي، والتي سيتم تحديدها من خلال تصويت عام، عضوية في برنامج أفضل مدرسة للعمل - وهو برنامج فريد من نوعه لمساعدتهم في دعم رفاهية المعلمين وحل أزمة توظيف المعلمين والاحتفاظ بهم.