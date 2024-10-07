أكاديمية الشارقة البحرية تحتفل بتخرج دفعتها الأولى بحضور حاكم الشارقة

تخرجت الدفعة الأولى من طلاب أكاديمية الشارقة البحرية، التي أقيمت في خورفكان الأسبوع الماضي. وتميز الحدث بالخطابات الملهمة والتهاني الحارة مع انطلاق الخريجين في رحلاتهم الجديدة.
وهنأ صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الخريجين وهم يدخلون مجال الصناعة البحرية، مؤكداً أهمية الإنجاز الذي حققوه.
وأكد سموه ، أن أبناءه في أكاديمية الشارقة البحرية قد حققوا إنجازات بارزة بوصولهم بسفنهم إلى البرازيل وشواطئ أمريكا وسنغافورة. وأشار سموه إلى أن معظم هؤلاء البحارة هم من الفتيات، اللواتي واجهن تحديات قاسية في البحر، مشيراً إلى أن تلك التحديات كانت من الصعوبة بحيث لا يستطيع حتى أشجع الرجال تحملها.
وعبرت نوال عبد الواحد محمد عن تقديرها العميق لصاحب السموحاكم الشارقة، قائلة: "شكراً لجهودكم الجبارة في دعم التعليم ورعاية الشباب، قيادتكم ألهمتني لتحقيق أهدافي".
وتركز أكاديمية الشارقة البحرية، وهي مؤسسة للتعليم العالي على أحدث طراز، على الدراسات البحرية والتدريب والبحوث.
وهي المؤسسة الوحيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تقدم برامج البكالوريوس المعتمدة من هيئة الطيران المدني في مجال التعليم البحري.
وتعمل الأكاديمية تحت إشراف وزارة التعليم ووزارة البنية التحتية والطاقة، مما يضمن الامتثال للمعايير الوطنية للعمليات البحرية.
بالإضافة إلى ذلك، تتمتع لجنة التدريب للاستشارات بمكانة مقدم تدريب معتمد من قبل المركز الوطني للمؤهلات.
وتحدث الخريج إسماعيل حسن البلوشي، البالغ من العمر 25 عاماً من خورفكان، عن رحلته الدراسية، مشيراً إلى أنه اختار التخصص في الملاحة البحرية نظراً لأهميته الحيوية في دعم الاقتصاد العالمي. وأضاف: "نشأت بالقرب من البحر في خورفكان، وهذا غرس في نفسي حب الملاحة منذ الصغر"، مؤكداً أن قربه من البحر شكّل دافعاً قوياً لاتباع هذا المسار المهني.
كما أشار إلى تحديات العمل في بيئة البحر المفتوح، وخاصة خلال جلسات التدريب الصارمة.
وتحدث الخريجون الجدد عن تجربتهم الصعبة خلال فترة تدريبهم، حيث واجهوا ظروفاً جوية قاسية ورياحاً قوية. وأشاروا إلى أنه "في البداية، كان التعامل مع هذه الظروف صعباً للغاية، سواء من الناحية الجسدية أو العقلية. ومع ذلك، تعلمت أن أظل هادئاً تحت الضغط وأن أعمل بشكل فعال كجزء من فريق."
كما عبر عن مشاعره عند تلقيه خبر التوظيف المباشر من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، قائلاً: "كانت هذه لحظة لا تنسى بالنسبة لي، لقد شعرت بفخر كبير وامتنان عميق لدعمه المستمر واهتمامه بمستقبلنا".
وأعرب إسماعيل عن امتنانه لدعم عائلته، وخاصة والديه، اللذين شجعاه طوال فترة دراسته. وقال: "التفكير في عائلتي حفزني على تجاوز الأوقات الصعبة أثناء التدريب".
وتحدث خريج آخر يدعى عمار ياسر تتان (25 عاماً) من أصل سوري ويحمل جواز سفر إماراتي من دبي عن طموحاته، وقال: "كان طموحي دائماً أن أجمع بين الهندسة وحبي للبحر، وهو ما دفعني لاختيار هذا المجال الحيوي".
وأشار إلى أن إعلان الشيخ سلطان عن افتتاح الأكاديمية كان لحظة محورية في حياته، وقال: "أدركت أن هذه الفرصة كانت طريقاً لتحقيق هدفي. لطالما أحببت البحر وكان لدي اهتمام بالهندسة، ووجدت أن الهندسة البحرية هي التخصص الذي يجمع بين الشغفين".
ووصف عمار التحديات التي يواجهها هذا المجال، مشيراً إلى أنه يتطلب معرفة مختلف التخصصات الهندسية. وقال: "خلال تدريبي العملي، تحملت مسؤوليات كبيرة؛ حيث يتعين على المهندس البحري التأكد من تشغيل السفينة بكفاءة دون أي أعطال".
وقال إن اضطراره إلى تشغيل المحرك الرئيسي للسفينة بنفسه أثناء حالة الطوارئ كان "لحظة لا تُنسى". وباعتباره متدرباً، كان عليه التصرف بسرعة لضمان سلامة السفينة، ولحسن الحظ، نجح في إتمام المهمة.
وقال "لقد علمتني هذه التجربة الكثير حول التعامل مع المسؤولية تحت الضغط".
وأكد الخريج الشاب على الدعم القيم الذي تلقاه من عائلته وأصدقائه.
وأضاف عمار أن تلقي خبر التوظيف من صاحب السمو حاكم الشارقة "كان لحظة فرح كبيرة بالنسبة لي، فعندما أعلن في حفل التخرج أن الوظائف جاهزة لنا، شعرت بفخر وارتياح كبيرين". وأوضح أن "كلماته أكدت أن جهودنا لم تذهب سدى وأن مستقبلنا المهني آمن بفضل دعمه ورعايته."