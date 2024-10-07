أكاديمية الشارقة البحرية تحتفل بتخرج دفعتها الأولى بحضور حاكم الشارقة

وتحدث الخريج إسماعيل حسن البلوشي، البالغ من العمر 25 عاماً من خورفكان، عن رحلته الدراسية، مشيراً إلى أنه اختار التخصص في الملاحة البحرية نظراً لأهميته الحيوية في دعم الاقتصاد العالمي. وأضاف: "نشأت بالقرب من البحر في خورفكان، وهذا غرس في نفسي حب الملاحة منذ الصغر"، مؤكداً أن قربه من البحر شكّل دافعاً قوياً لاتباع هذا المسار المهني.