أصحاب الهمم يتقنون فنون صناعة المخبوزات بالشارقة
تعلّم طلاب نادي الثقة للمعاقين العديد من المهارات في دورة صناعة الخبيز والتي استمرت يوماً واحداً في مركز "ABA Baking Arts" لتدريب فنون الخبيز في الشارقة. وعلى مدار ما يقرب من خمس ساعات، كان هؤلاء الخبازون في مهمة لصنع "الكب كيك" ويتعلمون من الشيف محمد الماروق. وبتوجيهه، أتقن الطلاب من أصحاب الهمم كل تفاصيل الحلويات من الصفر.
هل تريد أن تعرف كيف سارت الأمور؟ إليك لمحة عن يومهم الممتع.
عندما تحدث الشيف محمد مع الطلاب وشرح لهم علم إذابة الشوكولاتة، كان الطلاب يتابعون كل كلمة يقولها. وللتأكد من عدم تفويت أي لحظة، كان الشيف محمد يوضح باستمرار الحركات اليدوية المختلفة لمهام مثل الخفق.
بعد أن تعلموا الأساسيات، شرع الطلاب في صنع الكب كيك. وبمجرد الانتهاء من تحضير العجين، قاموا بتوزيعه بعناية في الأكياس وملء كل قالب من قوالب الكب كيك بدقة.
وبجانب المهارات الجديدة التي تعلموها في هذه الورشة، تعلم الطلاب كيفية التعامل مع جميع أدوات المطبخ بثقة ودقة.
وأعربت فاطمة الكيبلي عن سعادتها بالنصائح التي تلقتها من الورشة. وقالت: "أظهر لنا الشيف محمد كيفية إضافة قشر البرتقال إلى السكر لتعزيز النكهة". وأضافت: "سأجرب ذلك بالتأكيد في المنزل". تعيش فاطمة بمفردها، حيث تحضر الوجبات وتخبز كل يوم، لذا فهي تبحث دائماً عن حيل جديدة لإتقان معجناتها وأطباقها.
بالنسبة للمعلمة حفيظة قدورة، كانت الحصة فرصة أخرى لتزويد الطلاب بمهارة حياتية أساسية. وقالت: "أطفالنا موهوبون للغاية. بعضهم يتقنون الرياضة ويفوزون بميداليات ذهبية بانتظام. والبعض الآخر يتقن الطبخ والخبز بينما البعض الآخر يتقنون في الفن. نحن نقدم لهم مجموعة متنوعة من الدروس لإبراز أفضل ما لديهم".
ومن جانبه، قال الشيف محمد الماروق إن الورشة كانت تجربة ثرية، وأضاف: "مع أكثر من 20 عاماً من الخبرة في هذا المجال، استمتع بالشعور بالرضا الذي يصحب صنع معجنات ومخبوزات متقنة، لكن ما أقدره أكثر هو الابتسامة على وجه الطالب عندما يصنع كعكة متقنة وعندما أكون قادراً على تعليمه مهارة ما".
بعد نهاية الورشة، تم تكريم الطلاب و منحهم شهادات الإنجاز. ويقدم مركز تدريب فنون الخبز "ABA Baking Arts" مجموعة واسعة من الدورات في العديد من المهارات بما في ذلك الخَبز وإعداد الخُبز والجيلاتو.
كما يقدم نادي الثقة للمعاقين العديد من الأنشطة، بدءاً من الرسم والخبز إلى الرياضة وفنون الراتنج. كما يستضيف النادي دروساً في الطبخ لطلابه. تم تأسيس النادي عام 1987، ويستقبل الطلاب من جميع الأعمار ويوفر لهم مجموعة متنوعة من النشاطات لتنمية مهاراتهم.