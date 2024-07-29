أصحاب الهمم يتقنون فنون صناعة المخبوزات بالشارقة

وأعربت فاطمة الكيبلي عن سعادتها بالنصائح التي تلقتها من الورشة. وقالت: "أظهر لنا الشيف محمد كيفية إضافة قشر البرتقال إلى السكر لتعزيز النكهة". وأضافت: "سأجرب ذلك بالتأكيد في المنزل". تعيش فاطمة بمفردها، حيث تحضر الوجبات وتخبز كل يوم، لذا فهي تبحث دائماً عن حيل جديدة لإتقان معجناتها وأطباقها.

بالنسبة للمعلمة حفيظة قدورة، كانت الحصة فرصة أخرى لتزويد الطلاب بمهارة حياتية أساسية. وقالت: "أطفالنا موهوبون للغاية. بعضهم يتقنون الرياضة ويفوزون بميداليات ذهبية بانتظام. والبعض الآخر يتقن الطبخ والخبز بينما البعض الآخر يتقنون في الفن. نحن نقدم لهم مجموعة متنوعة من الدروس لإبراز أفضل ما لديهم".