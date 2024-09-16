أسر مقيمة تلجأ للقروض لتغطية تكاليف التعليم الجامعي

وفي حديثها لصحيفة خليج تايمز ، قالت أفرين التي ولدت ونشأت في الإمارات: "على مر السنين، أصبحت الجامعات أكثر صرامة عندما يتعلق الأمر بتقديم المساعدات المالية. في جامعتي، يوجد مكتب مخصص حيث يمكن للطلاب التقدم للحصول على الدعم، ولكن من الواضح أنه يتطلب تقديم العديد من المستندات، وهي تتضمن التفاصيل حول دخل والديك، وحجم الأسرة، وأي من تعولهم في موطنك، وما إذا كان هناك أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة في عائلتك. يجب تقديم كل هذه المستندات للمراجعة".