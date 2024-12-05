"أديك 2025": 7ملايين درهم لتكريم الإنجازات التعليمية بأبوظبي
بناءً على نجاح النسخة الافتتاحية، أطلقت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي النسخة الثانية من جوائز "أديك"، احتفالاً وتكريماً لإنجازات المعلمين والمدارس والبرامج التعليمية في جميع أنحاء الإمارة.
وتشمل جوائز هذا العام، جميع المدارس الحكومية والخاصة والمستأجرة في أبوظبي، ومؤسسات التعليم المبكر في فئات مختارة. وتضم الجوائز الآن 16 فئة، مع إضافة 6 فئات جديدة. وسيحصل الفائزون على تقدير وجوائز بقيمة 7 ملايين درهم، مع تخصيص الأموال لمزيد من مبادرات التحسين في المدارس الفائزة ومؤسسات التعليم المبكر.
وتشمل الفئات الجديدة الموسعة لجوائز التعليم المبكر جائزة أفضل مشاركة للآباء، وجائزة مدير العام، وجائزة المعلم المتميز. وتسلط هذه الإضافات الضوء على التزام أديك بتعزيز التعليم بشكل مستمر على جميع المستويات.
وقالت سارة مسلم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبوظبي للتعليم: "بعد نجاح جوائز مؤسسة أبوظبي للتعليم في نسختها الأولى، والتي سلطت الضوء على التفاني والالتزام الراسخين لمدارسنا ومعلمينا، يسعدنا توسيع نطاق التقدير هذا العام. يواصل شغفهم تشكيل تجارب تعليمية غنية للطلاب في أبوظبي".
وأضافت: "مع إضافة فئات جديدة، نهدف إلى تكريم المساهمات المتميزة في جميع أنحاء القطاع. نحن نحتفي بأولئك الذين يثقفون الجيل القادم من المتعلمين مدى الحياة والمواطنين العالميين. ومن خلال جهودهم، ستساهم أجيالنا المستقبلية بشكل هادف في مستقبل أبوظبي عندما يدركون إمكاناتهم الكاملة".
ومن بين أحدث الإضافات، ستكرم جائزة أفضل برنامج للذكاء الاصطناعي المدارس التي دمجت تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بشكل فعال لتعزيز التعلم والعمليات. وستكرم جائزة أفضل مشاركة من أديك المدارس التي بذلت جهود تعاون قوية مع أديك، في حين ستكرم جائزة أفضل برنامج لمكافحة التنمر المدارس التي خلقت بيئة آمنة وداعمة لجميع الطلاب.
وستواصل الجوائز إبراز الفئات الراسخة من النسخة الأولى، مثل أفضل مشاركة للوالدين، وأفضل ممارسات الإدماج، وأفضل برنامج للتنمية المهنية، وأفضل برنامج لرفاهية الطلاب، وأفضل برنامج للقراءة، وأفضل برنامج للغة العربية، والمدير العام، والمعلم المتميز، وجائزة البطل المجهول.
يظل التسجيل مفتوحاً حتى 5 يناير 2025، وبعد ذلك ستقوم لجنة تحكيم من الخبراء بتقييم المشاركات بناءً على المعايير والمقاييس المحددة.