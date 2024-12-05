"أديك 2025": 7ملايين درهم لتكريم الإنجازات التعليمية بأبوظبي

وقالت سارة مسلم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبوظبي للتعليم: "بعد نجاح جوائز مؤسسة أبوظبي للتعليم في نسختها الأولى، والتي سلطت الضوء على التفاني والالتزام الراسخين لمدارسنا ومعلمينا، يسعدنا توسيع نطاق التقدير هذا العام. يواصل شغفهم تشكيل تجارب تعليمية غنية للطلاب في أبوظبي".

وأضافت: "مع إضافة فئات جديدة، نهدف إلى تكريم المساهمات المتميزة في جميع أنحاء القطاع. نحن نحتفي بأولئك الذين يثقفون الجيل القادم من المتعلمين مدى الحياة والمواطنين العالميين. ومن خلال جهودهم، ستساهم أجيالنا المستقبلية بشكل هادف في مستقبل أبوظبي عندما يدركون إمكاناتهم الكاملة".