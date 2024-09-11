أبوظبي: 3 مدارس جديدة تستوعب 5360 طالباً

وقال ياسر النعيمي، رئيس شراكات البنية التحتية بالإنابة في مكتب أبوظبي للاستثمار: "من خلال الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في التصميم والتمويل والبناء، تمكنا من بناء مرافق تعليمية عالمية المستوى تُمكّن الطلاب من تحقيق أقصى استفادة ممكنة من العملية التعليمية. إن نجاح هذا المشروع يمهد الطريق لمزيد من التعاون بين القطاعين العام والخاص، حيث يوفر فرصاً كبيرة لشركائنا في القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق رؤية النمو المستدام في إمارة أبوظبي، وتحقيق عوائد استثمارية طويلة الأجل.