أبوظبي: 3 مدارس جديدة تستوعب 5360 طالباً
تم افتتاح ثلاث مدارس جديدة في مدينة زايد، وهو المشروع الأول من نوعه الذي يتم تنفيذه في إطار نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يقوده مكتب أبوظبي للاستثمار.
وتستوعب المدارس الجديدة 5360 طالباً وطالبة للعام الدراسي 2024-2025، وتبلغ مساحة المدارس الجديدة 81 ألف متر مربع.
تم تنفيذ المشروع بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي وتحالف بقيادة شركة "بيسيكس" ومجموعة "بيلنري".
شاهد أدناه مقطع فيديو للمرافق الجديدة، نشره مكتب أبوظبي للإعلام على X:
وتم تجهيز المدارس الجديدة بأحدث التقنيات المتقدمة، بالإضافة لتوفير مساحات تعليمية مصممة لتحفيز الإبداع والتعلم.
حضر افتتاح المدارس الجديدة سعادة مبارك حمد المهيري، وكيل دائرة التعليم والمعرفة، وسعادة بدر سالم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، وعدد من كبار المسؤولين.
ولدى مكتب أبوظبي للاستثمار أيضاً شراكات أخرى بين القطاعين العام والخاص، بما في ذلك تطوير مرافق عالمية المستوى لسكن الطلاب في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا.
ويهدف مشروع مدارس مدينة زايد إلى تعزيز جودة قطاع التعليم في الإمارة، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تمويل وإنشاء مرافق البنية التحتية العامة في إمارة أبوظبي.
وقال ياسر النعيمي، رئيس شراكات البنية التحتية بالإنابة في مكتب أبوظبي للاستثمار: "من خلال الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في التصميم والتمويل والبناء، تمكنا من بناء مرافق تعليمية عالمية المستوى تُمكّن الطلاب من تحقيق أقصى استفادة ممكنة من العملية التعليمية. إن نجاح هذا المشروع يمهد الطريق لمزيد من التعاون بين القطاعين العام والخاص، حيث يوفر فرصاً كبيرة لشركائنا في القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق رؤية النمو المستدام في إمارة أبوظبي، وتحقيق عوائد استثمارية طويلة الأجل.