أبوظبي: منصة مركزية جديدة لدعم البحث والتطوير

أعلن مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، اليوم عن إطلاق مبادرة خارطة الأبحاث الحديثة التي ستساهم في دفع عجلة قطاع البحث ورفع مستوى الكفاءات. وسيتم تصميم المنصة المركزية بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم ومجلس الإمارات للبحث والتطوير، لتشكل منصة لجميع المعنيين أو المهتمين بمعرفة المزيد عن منظومة البحث والتطوير في دولة الإمارات.

وستساهم خارطة الإمارات للأبحاثفي تنسيق وتوحيد المجهودات بين الجهات الحكومية ومعاهد التعليم العالي والمنظمات البحثية والشركاء ضمن القطاع، موفرة من خلال ذلك منصة مركزية موحدة في الدولة تعمل على تنظيم المحتوى يستطيع الباحثون استخدامها للحصول على المعلومات التي يحتاجونها. حيث ستقدم هذه البوابة معلومات شاملة في قطاع البحث والتطوير، بحيث تستعرض المجالات الواسعة التي تغطيها الأنشطة البحثية في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما ستمثل البوابة أيضاً منصة هامة يتم من خلالها الإعلان عن مسابقات وفعاليات البحث والتطوير، ويتم من خلالها إدراج مجموعة الوظائف الشاغرة ذات العلاقة في هذه المنظومة.

ومن المرتقب أن تضفي المنصة الوطنية المركزية قيمة كبيرة لتساهم في تعزيز القطاع البحثي باعتباره مساهماً رئيسياً في الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تسليط الضوء على فرص التمويل ودعم المشاريع وبرامج التدريب والإرشاد وبناء العلاقات بين الخبراء وتقديم فرص العمل ودعم المهارات الإماراتية. وتمثل أيضاً مركزاً للمعلومات لاستعراض المنشورات والأبحاث ومراكز البحث والتطوير في دولة الإمارات والحصول على السياسات والإرشادات ذات الصلة. ومن الأهداف الرئيسية للمنصة إبراز مجموعة الفرص التكنولوجية والملكيات الفكرية المتاحة ضمن منظومة البحث والتطوير في دولة الإمارات، حيث يمكن للمستخدمين مثل الجامعات ورواد الأعمال المساهمة من خلال نشر الفرص الخاصة بها.

وتأكيداً منه على أهمية خارطة الإمارات للأبحاث في دولة الإمارات ودورها الحيوي في تنمية قطاع البحث والتطوير في الدولة، قال سعادة. شهاب عيسى أبو شهاب، المدير العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة: "ستوفر خارطة الإمارات للأبحاث في دولة الإمارات منصة فريدة للتعاون في منظومة البحث والتطوير، حيث أنها تهدف إلى تعزيز استثمار جميع الموارد المتاحة بالشكل الأمثل من قبل الأفراد والجهات المعنية بهذه المنظومة. وقد نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة في إطلاق وتوسيع منظومة البحث والتطوير لديها ضمن إطار زمني محدود للغاية، واللحاق بركب الإمكانات الهائلة التي توفرها الاكتشافات التكنولوجية الحديثة. وتجمع هذه المنصة المركزية مجموعة من أهم الأسس والمكونات التي ستساهم في تعزيز قدراتنا المعرفية والبحثية، وتعمل أيضاً على توسيع شمولية وفعالية المنظومة البحثية، ومن المتوقع أن تصبح خارطة الإمارات للأبحاث في دولة الإمارات أداة فعالة للغاية لتحقيق هذه الغاية".

ستوفر خارطةالإمارات للأبحاث في المستقبل القريب مجموعة من الأدوات الأساسية والتحسينات الهامة، كتوفيرها لقسم متخصص في المنشورات والأبحاث الحديثة، وخاصية البحث عن الخبراء، إلى جانب خيارات الفلترة والتصنيف. وتضم المنصة أيضاً قسم التسويق المعزز الذي يساعد الباحثين على مشاركة أفكارهم وابتكاراتهم، والانتقال بها من حدود المختبر إلى آفاق الأسواق العالمية.