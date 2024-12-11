أبوظبي: معسكرات تعليمية شاملة لتعزيز مهارات الطلاب
أعلنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي عن إطلاق برنامج معسكرات العطلات المدرسية، وهي مبادرة تهدف إلى جمع أبرز المنظمات لتقديم معسكرات متنوعة ومفيدة خلال العطلات المدرسية، مما يضمن حصول الطلاب على تجارب محفزة ومؤثرة وممتعة.
واستناداً إلى النجاح الكبير الذي حققته المعسكرات الصيفية في وقت سابق من هذا العام، تهدف دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي إلى ضمان توفير معسكرات متنوعة ومتزايدة في كل عطلة مدرسية. ويسعى البرنامج إلى تعزيز التزام الدائرة بتطوير الطلاب بشكل شامل وإعدادهم للنجاح في المستقبل.
وابتداءً من يوم الاثنين 16 ديسمبر، سيقدم برنامج معسكرات العطلات المدرسية معسكرات في مجالات متنوعة تشمل الفنون، والرياضة، والعلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات، ومحو الأمية العربية، وفنون الطهي، والتعليم البيئي. تم تصميم هذه المعسكرات بهدف تشجيع التعلم المستمر خارج الفصل الدراسي وتعزيز مهارات الطلاب في مجالات متعددة.
وفيما يلي قائمة بالمخيمات التي يمكن للأطفال المشاركة فيها أثناء العطلة المدرسية:
معسكر مختبر الفن
بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات المرموقة، بما في ذلك متحف اللوفر أبوظبي، أصبح بإمكان الطلاب المشاركة في معسكر مختبر الفن، حيث يطلقون العنان لإبداعاتهم الفنية، ويبدعون أعمالاً مستوحاة من نجم سهيل والأساطير الخليجية.
معسكر الفضاء
بإمكان الطلبة المشاركة في سلسلة من التجارب العلمية الإبداعية، التي تهدف إلى تعزيز العمل الجماعي والتعبير الإبداعي.
معسكر رياضي
ولعشاق الرياضة، سيتم تنظيم معسكرات تدريبية مكثفة لمدة يومين في كرة القدم وكرة السلة والسباحة، بإشراف نخبة من المدربين من نادي مانشستر سيتي، وسبورت 360، وأكاديمية ستورم. وسيحظى المتميزون بفرصة الانضمام إلى برنامج اكتشاف المواهب التابع لدائرة التعليم والمعرفة، ليتدربوا مع مدربين محترفين من نادي مانشستر سيتي لكرة القدم، ونادي "جونيور إن بي إيه" لكرة السلة، والبطلة الأولمبية "سارة لاجنيف".
معسكر مدرسة الطهي
يقدم معسكر مدرسة الطهي الذي تنظمه "آي سي سي إيه" تجربة متكاملة تشد الحواس، ويتعلم خلالها المشاركون أسرار الطهي وفنون المعجنات، بالإضافة إلى احترافية تصوير الطعام، في رحلة تعليمية تُنمّي مهاراتهم في مجالات متنوعة مثل الرياضيات والكيمياء والبصريات.
معسكر القراءة العربية
يهدف معسكر القراءة العربية الذي تنظمه مؤسسة المباركة إلى تعزيز مهارات القراءة والكتابة باللغة العربية من خلال أنشطة تفاعلية مشوقة. ويُتاح للطلاب الصغار فرصة الانغماس في الثقافة العربية من خلال معسكر "بيت عربي" الشتوي، وهو برنامج متميز لمدة أسبوعين يغطي جوانب متنوعة، تشمل اللغة العربية وفنون الدراما والمهارات الإبداعية.
معسكر أبطال البيئة
يعمل معسكر أبطال البيئة التابع لمزرعة جراسيا على تعليم الإدارة البيئية من خلال أنشطة عملية مثل الجولات البيئية وإعادة التدوير ومشاريع الحفاظ على البيئة، مما يشجع على الالتزام بالاستدامة.
الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي
بالتعاون مع مجموعة من الجامعات، سيُفتح الباب أمام طلاب المدارس الثانوية للانضمام إلى مجموعة متنوعة من المعسكرات المتخصصة، والتي تركز على تزويدهم بخبرة عملية مباشرة في مجالات حيوية مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والبرمجة.
يتيح معسكر "الذكاء الاصطناعي من أجل الغد" الذي تنظمه 42 أبوظبي، فرصة فريدة للمشاركين للانطلاق في رحلة معرفية مثيرة، تبدأ بمعسكر البيسين الاستكشافي التدريبي المكثف، والذي يختبر قدراتهم في البرمجة الحاسوبية ومستوى صبرهم والتزامهم، وتختتم هذه الرحلة بمسابقة شيقة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وتشمل العروض الأخرى في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات مجموعة من البرامج المتخصصة مثل "الذكاء الاصطناعي من أجل مستقبل مستدام" من جامعة خليفة، و"برنامج اكتشاف الذكاء الاصطناعي" من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، و"هندسة التلقين" من جامعة الإمارات العربية المتحدة، و"علوم البيانات والتدريب على الذكاء الاصطناعي" من جامعة الإمارات، و"الإبداع باستخدام الذكاء الاصطناعي" من جامعة نيويورك أبوظبي، بالإضافة إلى "معسكر الذكاء الاصطناعي الشتوي" من جامعة أبوظبي. تم تصميم هذه المعسكرات لبناء معرفة الطلاب في الذكاء الاصطناعي وتعزيز المهارات التقنية الأساسية التي ستساهم في إعدادهم للمستقبل.