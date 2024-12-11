أبوظبي: معسكرات تعليمية شاملة لتعزيز مهارات الطلاب

وتشمل العروض الأخرى في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات مجموعة من البرامج المتخصصة مثل "الذكاء الاصطناعي من أجل مستقبل مستدام" من جامعة خليفة، و"برنامج اكتشاف الذكاء الاصطناعي" من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، و"هندسة التلقين" من جامعة الإمارات العربية المتحدة، و"علوم البيانات والتدريب على الذكاء الاصطناعي" من جامعة الإمارات، و"الإبداع باستخدام الذكاء الاصطناعي" من جامعة نيويورك أبوظبي، بالإضافة إلى "معسكر الذكاء الاصطناعي الشتوي" من جامعة أبوظبي. تم تصميم هذه المعسكرات لبناء معرفة الطلاب في الذكاء الاصطناعي وتعزيز المهارات التقنية الأساسية التي ستساهم في إعدادهم للمستقبل.