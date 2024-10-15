أبوظبي: مبادرة جديدة لمكافأة الآباء على دعمهم الأكاديمي

يمكن الحصول على نقاط، على سبيل المثال، إذا ساعد أولياء الأمور أبنائهم في أداء الواجبات المدرسية. كما أن الخدمة المجتمعية أو حضور الفعاليات المدرسية يمنحهم نقاطاً إضافية، وسوف يقوم المعلمون بتقييم تلك المساهمات.