أبوظبي: قبول المواليد الجدد في الحضانات يثير ردود فعل متباينة
أثارت لائحة جديدة أصدرتها دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي ردود فعل متباينة بين أصحاب الحضانات وأولياء الأمور.
وتسمح السياسة المحدثة للحضانات بقبول الأطفال من سن يوم واحد، وهو تغيير كبير عن الإرشادات السابقة.
وفقًا لإرشادات سياسة مؤسسة التعليم المبكر التابعة لهيئة التعليم والمعرفة، "يجب أن يكون عمر الأطفال أكبر من يوم واحد وأقل من أربع سنوات في وقت التسجيل". والهدف من هذه اللائحة هو وضع معايير قبول عادلة، وضمان تكافؤ الفرص لجميع الأطفال.
وتدخل هذه السياسة الجديدة حيز التنفيذ خلال العام الدراسي 2024-2025، وستصبح إلزامية في العام الدراسي 2025-2026. ورغم أن العديد من أصحاب دور الحضانة وأولياء الأمور يشككون في أن الأمهات سيخترن تسجيل أطفالهن حديثي الولادة في اليوم الأول، إلا أن البعض يرى أن المرونة خيار معقول، ويترك القرار للآباء.
وأبدى رامي حمادي والد الطفل خالد الذي يبلغ من العمر 47 يوما معارضته الشديدة للقرار الجديد، حيث يرى أن الأطفال حديثي الولادة يحتاجون إلى البقاء مع أمهاتهم خلال الأشهر الأولى من حياتهم. وقال: "أعارض بشدة هذا الخيار، خاصة وأن حكومة الإمارات توفر إجازة أمومة مناسبة للأمهات العاملات".
وأضافت المغتربة السورية البالغة من العمر 41 عامًا: "لن أفكر حتى في إرسال طفل إلى حضانة قبل بلوغه عاماً واحداً. من المهم أن يرضع الطفل رضاعة طبيعية ويتجنب الحليب الصناعي".
في هذه الأثناء، يرى أسامة محمد أن "الأطفال دون سن الرابعة لا يحتاجون إلى التعليم".
وقال والد الطفلين "إنهم يحتاجون إلى الأكل واللعب والنوم والتواجد بجانب أمهاتهم للرعاية والتغذية. ويمكن تعليمهم أساسيات (الحياة) من المنزل، من والديهم، من أجل الترابط وبناء العلاقات".
"لم أسجل أطفالي في أي حضانة لأن ذلك يعتبر إهدارًا للمال، حيث أصبحت رسوم الدراسة في مرحلة ما قبل المدرسة تعادل رسوم الدراسة في المرحلة الإعدادية. لقد أصبح التعليم يعتمد بشكل كبير على الشركات"، أوضح المغترب الفلسطيني البالغ من العمر 35 عاماٍ.
في حين أن زوجته هي حاليًا ربة منزل، إلا أنها كانت تعمل عندما أنجبت ابنيها وابنتها قبل عدة سنوات.
"لقد قمنا في ذلك الوقت بتعيين مربية، وفي بعض الأحيان كنا نترك الطفل مع أفراد الأسرة، ولكنني لم أكن لأختار الحضانة أبدًا إلا إذا كان ذلك ضروريًا.
وختم قائلا: "أتفهم أن بعض الأمهات بحاجة إلى العمل وكسب الرزق، وفي هذه الحالة من الأفضل تركهن في المنزل تحت إشراف شخص بالغ موثوق به، حتى يتمكن من النمو في بيئتهن المنزلية".
سياسة "منطقية تماما"
فاطمة أ، وهي أم إماراتية لثلاثة أطفال، وجدت السياسة الجديدة معقولة، ووصفتها بأنها "منطقية للغاية"، وخاصة بالنسبة للآباء العاملين. وعلى الرغم من أنها لم تسجل أطفالها في الحضانة حتى بلغوا عامين، حيث كان أهل زوجها يعتنون بهم جيدًا، إلا أنها أقرت بالفائدة التي تعود على الآباء الذين لا يحصلون على دعم عائلي. وقالت: "إنها رائعة للآباء العاملين وليس لديهم مكان يتركون فيه أطفالهم" .
ومع ذلك، قالت إن سن القبول المحدث يمكن أن يكون مفيدًا للأمهات الوافدات اللاتي ليس لديهن أقارب يعتمدون عليهن أثناء غيابهن عن العمل.
وتوافق أم مريم، وهي أم جديدة، على أن السياسة الجديدة قد تكون بالغة الأهمية بالنسبة للآباء والأمهات الذين لا يملكون أنظمة دعم. وقالت: "ربما تم إجراء التغيير لأن بعض الآباء والأمهات يحتاجون إلى الدعم من الخبراء في هذا المجال. نحن محظوظون، كمواطنين، بوجود عائلتنا حولنا للمساعدة في تلبية جميع متطلبات الطفل".
وقالت إن "الأمهات الجدد اللاتي لا يتمتعن بالخبرة قد يشعرن بالإرهاق بسبب احتياجات الطفل".
وقالت مريم، وهي أم جديدة، إنها لا تريد أن يكون طفلها حديث الولادة في الحضانة، "خاصة في هذا العمر حيث يعتمدون بشكل كامل على الأم ويحتاجون إلى الارتباط بها".
وأضافت الأم الجديدة التي أنجبت طفلها منذ أربعة أسابيع: "هذه فترة حاسمة لكل من الأم والطفل؛ ويجب على الأم أن تكون بالقرب من الطفل لضمان سلامته ورفاهته".
وأضافت: "بالنسبة لي شخصيًا، الوقت المناسب للحضانة يكون بعد عمر السنة عندما يبدأ الطفل في التفاعل مع أقرانه".
"لا أستطيع أن أتخيل أمًا تفعل ذلك"
قالت غادة أبو عاصي، مالكة ومديرة حضانة "سوبر ناني"، إنها لا تتوقع من الأمهات ترك أطفالهن حديثي الولادة فور ولادتهم، لكنها مستعدة لتلبية مثل هذه الطلبات إذا ظهرت.
وقالت "لا أستطيع أن أتخيل أماً تفعل ذلك، تترك طفلها في الحضانة مباشرة من المستشفى"، على الرغم من اعترافها بقدرة الحضانة على رعاية الأطفال منذ اليوم الأول.
"نحن مجهزون بالكامل لاستقبال الأطفال الرضع. نقبل فقط خمسة أطفال تقل أعمارهم عن ستة أشهر في المرة الواحدة، مما يضمن حصولهم على الاهتمام والرعاية الكاملة من موظفينا." يمكن للحضانة Super Nanny Nursery استيعاب ما يصل إلى 70 طفلاً تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وأربع سنوات، حيث يوجد في كل فصل مدرس واحد وثلاث جليسات أطفال.
وفي السابق، كان بإمكان دور الحضانة قبول الأطفال الرضع ابتداءً من عمر شهرين، رغم أن أبو عاصي كانت تستقبل أحيانًا أطفالًا بعمر شهر واحد بعد الحصول على الموافقات اللازمة. وقالت: "هذا أمر نادر جدًا. لم أتلق سوى حالتين من هذا القبيل خلال السنوات الثماني الماضية"، مشيرة إلى صعوبة الحصول على الموافقات لمثل هذه الحالات.
وأضافت أن "هؤلاء عادة ما يتعلقن بالأمهات اللاتي لديهن وظائف حيوية، مثل الجيش، واللاتي يتعين عليهن العودة إلى العمل في وقت مبكر".
ومع ذلك، أشارت إلى أنها لم تتلق بعد تحديثات بشأن اللائحة الجديدة ، على الرغم من اجتماع عقدته مؤخراً معهم.
وأعربت أفنان قطينة، مديرة مركز "خطواتي الناعمة"، عن مخاوفها بشأن قبول الأطفال حديثي الولادة، مؤكدة على الحاجة إلى رعاية متخصصة. وأوضحت: "يجب أن تكون هناك ممرضة متخصصة لأن هذا سن حساس للغاية. أشك بشدة في أن أي أم ترغب في إرسال مولودها إلى الحضانة مباشرة بعد الولادة".
وأعربت صاحبة حضانة أخرى في أبوظبي، فضلت عدم ذكر اسمها، عن دهشتها من تغيير السياسة. وقالت: "في هذه المرحلة، يحتاج الطفل إلى أمه وبيئة معقمة. الأشهر القليلة الأولى حاسمة، ويحتاج الطفل إلى التعود على الرضاعة الطبيعية".
تقبل حضانتها الأطفال الرضع ابتداءً من عمر 45 يوماً، حيث يمكنهم الرضاعة من حليب الثدي الذي يتم ضخه. "تأتي معظم الأمهات بأطفالهن بعد شهرين، بمجرد انتهاء إجازة الأمومة".