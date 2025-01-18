أبوظبي: قبول المواليد الجدد في الحضانات يثير ردود فعل متباينة

وفقًا لإرشادات سياسة مؤسسة التعليم المبكر التابعة لهيئة التعليم والمعرفة، "يجب أن يكون عمر الأطفال أكبر من يوم واحد وأقل من أربع سنوات في وقت التسجيل". والهدف من هذه اللائحة هو وضع معايير قبول عادلة، وضمان تكافؤ الفرص لجميع الأطفال.

وتدخل هذه السياسة الجديدة حيز التنفيذ خلال العام الدراسي 2024-2025، وستصبح إلزامية في العام الدراسي 2025-2026. ورغم أن العديد من أصحاب دور الحضانة وأولياء الأمور يشككون في أن الأمهات سيخترن تسجيل أطفالهن حديثي الولادة في اليوم الأول، إلا أن البعض يرى أن المرونة خيار معقول، ويترك القرار للآباء.