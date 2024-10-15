أبوظبي: حقيبة الطالب لا تتجاوز 10% من وزنه

ستضطر المدارس في أبوظبي قريباً إلى التأكد من أن وزن حقيبة الظهر التي يحملها الطلبة لا يتجاوز 5 إلى 10 في المائة من وزنهم، بحسب سياسة معدلة أصدرتها دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي.

وقامت الهيئة بحساب حدود الوزن المحددة للطلاب في مختلف الصفوف على أساس توصيات الجمعية الأمريكية للعلاج بتقويم العمود الفقري.

وينبغي أن تؤخذ العوامل الفردية لكل طالب مثل صحته العامة وقوته البدنية وأي ظروف صحية موجودة في الاعتبار لتجنب الآثار السلبية على العمود الفقري أو الجسم.