تعليم
أبوظبي: حقيبة الطالب لا تتجاوز 10% من وزنه
من المتوقع أن تلتزم المدارس بالسياسة اعتبارًا من 1 فبراير 2026
ستضطر المدارس في أبوظبي قريباً إلى التأكد من أن وزن حقيبة الظهر التي يحملها الطلبة لا يتجاوز 5 إلى 10 في المائة من وزنهم، بحسب سياسة معدلة أصدرتها دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي.
وقامت الهيئة بحساب حدود الوزن المحددة للطلاب في مختلف الصفوف على أساس توصيات الجمعية الأمريكية للعلاج بتقويم العمود الفقري.
وينبغي أن تؤخذ العوامل الفردية لكل طالب مثل صحته العامة وقوته البدنية وأي ظروف صحية موجودة في الاعتبار لتجنب الآثار السلبية على العمود الفقري أو الجسم.
وأضاف هذا الاستشاري أنه من المتوقع أن تلتزم المدارس بهذه السياسة اعتبارًا من 1 فبراير 2026.
هذا هو الحد الأقصى لوزن حقيبة الظهر للطلاب:
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