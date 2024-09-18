أبوظبي تستقطب طلاب أمريكا بتجربة متعددة الثقافات
تستقطب إحدى جامعات أبوظبي أعداداً متزايدة من الطلاب من الولايات المتحدة، حيث يأتون إلى العاصمة للحصول على تجربة ذات ثقافات متعددة ويعبرون عن رغبتهم في العودة للعيش والعمل هنا.
ويأتي ذلك ضمن برنامج التعليم العالمي في جامعة نيويورك أبوظبي والذي أصبح عنصراً أساسياً في مهمة الجامعة التعليمية ومناهجها.
وفي حديثهم لصحيفة خليج تايمز، أكد الطلاب المنقولون أنهم يشجعون الآن أصدقائهم وزملاءهم في الحرم الجامعي الرئيسي في نيويورك لزيارة دولة الإمارات وتجربة بيئتها الغنية ومتعددة الأعراق والثقافات.
يقول "إيزايا بليمور": "إن أحد أكثر الأشياء التي أحبها في هذا الحرم الجامعي هو الحس الاجتماعي. لقد أخبرت العديد من الأشخاص عن الحرم الجامعي بل إن ذلك ألهم العديد من الأصدقاء للقدوم إلى هنا. إن المجتمع الذي تصبح جزءاً منه هنا هو حقاً أمر مميز".
واكتسبت دولة الإمارات استحساناً عميقاً بالنسبة لـ إيزايا، الملتحق بجامعة نيويورك أبوظبي، بسبب الثقافة العربية والبيئة الصديقة للعائلة التي توفرها الدولة.
أمضى الشاب البالغ من العمر 21 عاماً، القادم من نيويورك، ما مجموعه ستة أشهر في الدولة حتى الآن. وجاء إلى أبوظبي للمرة الثانية وهو يقيم في جامعة نيويورك أبوظبي منذ ما يقرب من شهر الآن.
"وقعت في حب الثقافة العربية"
والجدير بالذكر أن جامعة نيويورك أبوظبي تستضيف في كل فصل دراسي طلاباً زائرين مثل إيزايا من جامعة نيويورك في مدينة نيويورك وجامعة نيويورك في شنغهاي.
"لقد وقعت في حب الثقافة العربية. أنا مسيحي، ولكنني الآن أحب الثقافة هنا، وتعلمت الكثير عن إخوتي وأخواتي المسلمين وإيمانهم عندما أتيت إلى هنا خلال الفصل الدراسي الربيعي ولقد صمت لعدة أيام من شهر رمضان. إن البيئة هنا موجهة للأسرة. الأمر لا يتعلق فقط بالخروج مع الأصدقاء ولعب ألعاب الفيديو، إنها تجربة الحياة في حد ذاتها حيث يتناول أفراد الأسرة الوجبات معاً. أود أن أقول إن هذا هو أهم ما تعلمته."
تعلم اللهجات العربية المختلفة – “اللغة الجميلة”
يتلقى إيزايا دروساً في اللغة العربية ويتعلم اللهجات المختلفة.
"لقد استمتعت بالتجربة منذ المرة الأولى التي أتيت فيها إلى هنا. هذا هو أسبوعي الرابع هنا في الإمارات العربية المتحدة، وأحببت كل جزء من هذه التجربة. أحب تكوين صداقات وقد التقيت بالعديد من الأشخاص من السودان والإمارات وفلسطين، وأشخاص من جميع أنحاء الشرق الأوسط. لقد كانت تجربة ثقافية مفيدة للغاية وإن اللغة العربية لغة جميلة."
بالنسبة لـ إيزايا، كانت هذه إحدى تجاربه الأولى في زيارة دولة في الشرق الأوسط، وأكد أيضاً أنها كانت "واحدة من أفضل تجارب حياتي".
استكشاف العالم، فرصة أضاعتها والدته
وفي حديثه عن قصته، قال إيزايا إن رغبته في العودة إلى أبوظبي تنبع من قصة أخبرته بها والدته عن ندمها لعدم دراستها في الخارج في الصين بسبب بعض المفاهيم الخاطئة التي يتداولها الناس.
"لقد ألهمني ذلك للقيام بتجارب ثقافية جديدة، وهو الأمر الذي أحببته دائماً، والاستفادة من تلك الفرصة التي أضاعتها والدتي واستكشاف العالم بدلاً من ذلك."
لقد أقام إيزايا، الذي كون صداقات ستستمر لمدى الحياة هنا، علاقات قوية بالفعل في البلاد. وأوضح أنه في نيويورك لا يوجد إحساس كبير بالحياة داخل الحرم الجامعي، حيث يكون الجميع مشغولين دائماً.
"في نيويورك، لا يوجد حس بالانتماء للمجتمع أو الحرم الجامعي لأن الجميع منشغلون. ولكن هنا، تتلقى دروسك في الطابق الأول وتوجد صالة الألعاب الرياضية في الطابق الأرضي، وكل شيء متوفر لك حتى تحصل على بيئة حيث يمكنك الدراسة والعمل فيها بأفضل ما لديك لأن أساتذتك يعيشون بجوارك مباشرة. لا يتعين عليهم التنقل لساعات كما هو الحال في نيويورك. لذا، فهم دائماً حاضرون لدعمك. أرى أن الناس هنا سعيدون أكثر".
أكد إيزايا، وهو من عشاق الطعام، أن الطعام بالنسبة له هو وسيلة ممتازة لبدء المحادثات ووسيلة للتواصل مع أشخاص من ثقافات متنوعة، مما يغذي حبه للسفر والاستكشاف الثقافي.
"أنا من عشاق الطعام. أصبح الكبوس مع الحمص من الأطعمة المفضلة لدي. وأنا أعد الآن جبنة الفيتا. كما أن البرياني من الأطعمة المفضلة لدى الكثيرين هنا. أنا أستمتع جداً بالمأكولات الشرق أوسطية."
التركيز على "إدارة التراث ودراسات التراث"
على نحو مماثل، فإن "ناتاليا أوبن" التي حضرت إلى هنا في الفصل الدراسي الخريفي وتعتزم الاستمرار هنا حتى الفصل الدراسي الربيعي تدرس تخصصين في اللغويات والأنثروبولوجيا الثقافية.
وأوضحت أن البرامج الأكاديمية القوية التي تقدمها جامعة نيويورك أبوظبي، بما في ذلك دورات مثل "الحكم على التراث: قانون الملكية الثقافية وسياسات الحفاظ عليها"، تتوافق تماماً مع أهدافها المهنية.
وقالت ناتاليا: "إن فرصة المساهمة في هذه المواضيع المتخصصة، وخاصة تلك التي تؤكد على الهويات اللغوية، ستزودني بالمهارات الأساسية اللازمة للتفوق في مجالي".
وأضافت: "أثناء وجودي هنا في جامعة نيويورك أبوظبي، أدرس إدارة التراث والدراسات. عندما تقدمت بطلب الالتحاق بجامعة نيويورك، كنت أفكر في العمل في مجال حقوق الإنسان والعمل في مجال ما قبل القانون، ولكن الآن، بعد أن اكتسبت المزيد من الخبرة مع الثقافات المختلفة وتعلمت اللغة العربية، أرى نفسي أكثر في مجال السياسة العامة، والدعوة إلى العمل مع الناس، وخاصة المهاجرين، تحديداً في الخليج. أود أيضاً أن أساهم في الحفاظ على اللغة والثقافة".
"إنه حلم أصبح حقيقة بالنسبة لي"
وتؤكد أنها معجبة جداً بالتنوع العرقي والجنسيات المختلفة التي قابلتها بالفعل.
وأشارت ناتاليا إلى أن التجارب الأكاديمية والثقافية المترابطة على مدار سنوات الدراسة الجامعية تعزز الفهم الثقافي المتبادل للمسؤولية الاجتماعية على المستوى العالمي والمحلي.
وأضافت الشابة البالغة من العمر 20 عاماً: "أشعر وكأنني أجمع بين خطين زمنيين مختلفين من نشأتي ونشأتهم (السكان المحليين) في نفس الوقت. أنا أتخيل نفسي أعود إلى الإمارات العربية المتحدة للعملالنضج الفكري والاجتماعي على مدى سنوات عديدة
وفي إطار تسليط الضوء على البرنامج، أكدت إحدى أعضاء هيئة التدريس في حرم جامعة نيويورك أبوظبي أن بيئات التعلم المصممة بعناية هنا تعمل كمختبرات أساسية في إطار الفنون الليبرالية والعلوم، تماماً مثل مختبر الكيمياء المتطور، أو الاستوديو الفني، أو محطة المجال البيولوجي.
وقالت "كارول براندت"، نائبة العميد ونائبة رئيس التعليم العالمي والتوعية في جامعة نيويورك أبوظبي: "إن تطوير مهارات التفكير النقدي لا يتم عبر دورة دراسية واحد بل من خلال عملية النضج الفكري والاجتماعي التي تحدث على مدى سنوات عديدة. لذلك، فإن التعليم العالمي في جامعة نيويورك أبوظبي ليس نتاجاً لتجربة واحدة في الخارج أو السفر بشكل عام".
وأوضحت أن هذا النوع من المهارات يتم تنميته من خلال التفاعلات المتكررة الموجهة جيداً مع الآخرين. بالإضافة إلى ذلك، يتم إنتاجه من خلال إدخال التفكير النقدي والتحليل المتخصص في هذه التجارب.
وأضاف براندت: "يتجلى ذلك في القدرة على طرح الأسئلة التي تهم الإنسانية على مستوى العالم، والرد عليها من دون تحيز. إن ذلك يساعد الطلاب على فهم العواقب الأخلاقية والاجتماعية للمعرفة والعمل أثناء تطوير قدراتهم ليصبحوا أفراداً مسؤولين وقادة في المجتمعات التي يصبحون جزءاً منها ويساعدون في بنائها في الإمارات العربية المتحدة وخارجها وفي بلادهم".