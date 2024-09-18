أبوظبي تستقطب طلاب أمريكا بتجربة متعددة الثقافات

وأضافت: "أثناء وجودي هنا في جامعة نيويورك أبوظبي، أدرس إدارة التراث والدراسات. عندما تقدمت بطلب الالتحاق بجامعة نيويورك، كنت أفكر في العمل في مجال حقوق الإنسان والعمل في مجال ما قبل القانون، ولكن الآن، بعد أن اكتسبت المزيد من الخبرة مع الثقافات المختلفة وتعلمت اللغة العربية، أرى نفسي أكثر في مجال السياسة العامة، والدعوة إلى العمل مع الناس، وخاصة المهاجرين، تحديداً في الخليج. أود أيضاً أن أساهم في الحفاظ على اللغة والثقافة".