أبوظبي ترسم خطوط السلوك الحمراء: قواعد جديدة تمنع التمييز وتفرض النزاهة في الفصول الدراسية

أطلقت أبوظبي مدونة جديدة للأخلاقيات المهنية للمعلمين، تحدد عدة سلوكيات محظورة لضمان السلوك الأخلاقي في المدارس.

وتهدف المدونة إلى حماية الطلاب والموظفين والمجتمع المدرسي الأوسع، مع تعزيز الاحترام والنزاهة والمهنية في جميع البيئات التعليمية.

قد يترتب على عدم الامتثال لهذه المدونة عواقب قانونية وإدارية وخيمة على المدارس.

السلوكيات المحظورة الرئيسية

تشمل بعض السلوكيات المحظورة ما يلي:

التمييز أو المضايقة ضد أعضاء المجتمع المدرسي أو المجتمع الأوسع على أساس الدين أو العرق أو الأصل أو الوضع الاجتماعي أو العمر أو الجنس. والمطالبة بمعاملة جميع الطلاب والزملاء بإنصاف.

التمييز ضد الموظفات الحوامل أو اللاتي وضعن مؤخراً.

الانخراط في التلقين ، أو الترويج للتطرف، أو العنصرية، أو التنمر، أو أي شكل آخر من أشكال التمييز.

ارتداء ملابس غير محتشمة أو ملابس تعتبر غير مناسبة ثقافياً وتخالف قواعد الزي المدرسي.

السلوك الذي يتعارض مع الميثاق المهني والأخلاقي للعاملين في مجال التعليم.

المضايقة اللفظية أو الجسدية للزملاء.

نشر شائعات كاذبة أو الإضرار بسمعة زميل.

الكشف عن معلومات سرية تخص الآخرين.

الاستبعاد المتعمد للزملاء من الأنشطة المتعلقة بالعمل أو المعلومات المهنية.

تزوير أو تحريف المؤهلات المهنية أو الخبرة العملية.

عدم الاحتفاء بالهوية الوطنية لدولة الإمارات وقيمها الثقافية واحترامها (تم تضمين هذا البند بهدف تعزيز الهوية الوطنية والقيم الثقافية للإمارات).

إظهار عدم الاحترام للأفراد من خلفيات دينية أو عرقية أو ثقافية مختلفة.

تطبيق المعايير الأخلاقية عبر أدوار الموظفين

في غضون ذلك، تكثف مدارس أبوظبي جهودها لترسيخ السلوك الأخلاقي في كل جانب من جوانب التدريس.

سلط جان ستيبك، مدير مدرسة "الراحة" الدولية، الضوء على كيفية دمج هذه المبادئ في الحياة المدرسية اليومية. وقال: "نولي أهمية قصوى للمهنية، التي تتجاوز بالنسبة لنا حدود الفصل الدراسي بكثير. نحن لا ننظر فقط إلى جودة التدريس، بل وأيضاً إلى التواصل والسلوك والمعايير الأخلاقية." وأضاف أن العملية تبدأ من التوظيف، حيث تستكشف أسئلة المقابلات المجالات المنصوص عليها في مدونة الإمارات للأخلاقيات المهنية، بما في ذلك التعاون مع الزملاء، ودعم الرفاهية، واحترام التنوع والقيم الثقافية والهوية الوطنية.

وأكد قادة المدارس أن الموظفين يجب أن يظهروا النزاهة، والاحترام، والحياد، والسلوك الأخلاقي ليس فقط في الفصول الدراسية، ولكن أيضاً في التفاعلات مع الزملاء وأولياء الأمور والمجتمع الأوسع.

تهدف مدونة الأخلاقيات المهنية إلى إنشاء مبادئ متسقة توجه السلوك المهني وتوفر أساساً قوياً للممارسات الأخلاقية عبر المؤسسات الخاضعة لتنظيم دائرة التعليم والمعرفة (ADEK).

التدريب والمراقبة والإجراءات الواضحة

قدمت أنيلا أناند، مديرة الموارد البشرية في مدرسة "شاينينج ستار" الدولية، تفاصيل حول كيفية تعزيز المدرسة لهذه المعايير بنشاط.

وقالت: "نحن نعزز التعاون من خلال برامج التوجيه والمراقبة من قبل الأقران والدعم المنظم من فريق القيادة العليا/رؤساء الأقسام. ونقوم بتنفيذ برامج مشاركة مشتركة بين الأقسام واجتماعات عامة لتعزيز روح الفريق والعلاقات بين الزملاء".

وأشارت إلى أن جميع الموظفين يوقعون على مدونة السلوك الخاصة بوزارة التربية والتعليم ودائرة التعليم والمعرفة، ويتم نشر الوعي بالاستخدام المسؤول للسياسات، إضافة إلى برامج التطوير المهني المستمر حول السلامة الرقمية، ومنع الانتحال، والتنمر الإلكتروني.

وأضافت المديرة أبهيلاشا سينغ أن التدريب المنتظم والمراقبة هما مفتاح الحفاظ على الامتثال. وتابعت: "يوقع جميع الموظفين على مدونة السلوك أثناء التعيين ويحضرون ورش عمل تنشيطية سنوية... تتم مراقبة الامتثال من خلال الملاحظات والتقييمات والملاحظات وعمليات تدقيق حماية الطفل. وقد أنشأنا إجراءات تشغيل موحدة (SOPs) واضحة للإبلاغ عن أي انتهاك والتحقيق فيه وحلّه".

واختتمت سينغ قائلة: "يتم التحقيق في الانتهاكات من قبل قادة الأخلاقيات وحماية الطفل، وتتراوح الإجراءات التصحيحية بين الاستشارة وإعادة التدريب والإجراءات التأديبية الرسمية. ويتم تصعيد الانتهاكات الخطيرة إلى دائرة التعليم والمعرفة (ADEK) عند اللزوم، واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في سياسة الدائرة والسياسات الداخلية للمدرسة".