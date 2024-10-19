أبوظبي: تخفيف وزن حقائب الطلاب بالكتب الإلكترونية

حتى قبل أن تدخل حدود وزن حقائب الظهر الجديدة حيز التنفيذ في أبو ظبي، بدأت المدارس بالفعل في تنفيذ التدابير اللازمة لضمان عدم ثقل حقائب الطلاب بشكل زائد.

ابتداءً من الأول من فبراير 2025، يتعين على المدارس في الإمارة الحد من حمولة حقائب الظهر إلى ما بين 5 إلى 10 في المائة من وزن الطلاب. وهي خطوة رحب بها العديد من الآباء، خاصة بعد رؤية كيف عانى الأطفال من الحقائب الثقيلة.

ويؤكد مسؤولو المدرسة أنهم وضعوا سياسات لتقليل وزن حقيبة الظهر. ومن بين الاستراتيجيات التي يتم تنفيذها استخدام الكتب الرقمية.