أبوظبي تحارب "تضخم الدرجات": حملة موسعة على المدارس الخاصة للتحقق من العلامات

وسعت هيئة تنظيم التعليم في أبوظبي حملتها على 12 مدرسة خاصة بعد أن وجدت أن الدرجات الداخلية كانت أعلى بكثير من نتائج التقييمات الخارجية والمعايير الدولية، مما أثار مخاوف بشأن تضخم الدرجات. وستمتد المراجعة الآن لتشمل الصفوف من التاسع إلى الحادي عشر.

في خطوة غير مسبوقة، منعت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي (ADEK) مؤقتًا الشهر الماضي بعض المدارس الخاصة في الإمارة من تسجيل الطلاب في الصفين 11 و12 بسبب تضخم الدرجات.

أكدت "أديك" أن هذه المبادرة، التي تمثل المرحلة الأولى من حملة الامتثال التي تقوم بها، جاءت بعد أن كشفت عمليات فحص الجودة الروتينية عن تناقضات مقلقة بين الدرجات الداخلية والمعايير الخارجية.

ما هو تضخم الدرجات؟

قال مبارك حمد المهيري، وكيل دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، في مقابلة مع "خليج تايمز" إن أسماء المدارس لم يتم الكشف عنها حرصًا على المصلحة الأكبر لجميع الأطراف المعنية.

وأضاف: "تجري أديك بانتظام عمليات فحص للجودة لتقييم وحماية المعايير الأكاديمية في المدارس الخاصة في أبوظبي. لاحظنا أن أنماط درجات المدارس كانت أعلى بكثير من نتائج التقييمات الخارجية والمعايير الدولية. وهذا دفعنا إلى إجراء مزيد من التحليل لتحديد سبب هذه التناقضات."

يشير تضخم الدرجات إلى نمط ارتفاع درجات الطلاب بمرور الوقت دون تحسن مماثل في التعلم الفعلي أو الإنجاز. فعندما ترتفع العلامات دون أن تعكس تقدمًا أكاديميًا حقيقيًا، فإنها تفقد مصداقيتها.

وهذا يضعف قيمة الدرجات كمؤشر دقيق للأداء، مما يجعل من الصعب على أولياء الأمور، والمعلمين، ومسؤولي القبول بالجامعات قياس قدرات الطلاب، وتوزيع الموارد بشكل مناسب، أو ضمان المساءلة.

بعد نشر القصة الأولية، وعندما تواصلت "خليج تايمز" مع المؤسسات في جميع أنحاء البلاد، أكد قادة التعليم في المدارس الملتزمة أنهم قد عززوا بالفعل أنظمة المراجعة الداخلية لديهم.

بعض المؤسسات الآن حتى تقارن درجاتها المتوقعة بالتقييمات الخارجية مثل اختبارات "NGRT" و"Progress Tests" و"Cambridge Checkpoint" لضمان النزاهة والدقة.

المرحلة المقبلة

أكدت الهيئة أن الحملة ستتوسع أكثر. وقال المهيري: "ستوسع المرحلة الثانية من المبادرة المراجعة لتشمل الصفوف من التاسع إلى الحادي عشر. سيُطلب من المدارس تقديم بيانات الدرجات الداخلية للمقارنة مع المعايير الخارجية ونتائج التقييمات. ستشمل هذه المرحلة أيضًا تحليل الاتجاهات للكشف عن المشكلات النظامية في وقت مبكر."

وأضاف: "هدفنا هو ضمان الاتساق والدقة في ممارسات التقييم، ليس لمعاقبة المدارس، ولكن لدعم التحسين المستمر في القطاع."

في غضون ذلك، أكدت الهيئة التعليمية أن الطلاب المسجلين حاليًا في الصفين 11 و12 لن يتأثروا سلبًا بقيود التسجيل، التي تنطبق فقط على القبول الجديد.

وأضاف المهيري: "تظل أديك ملتزمة تمامًا بدعم الطلاب في المراحل الأكاديمية الحاسمة. ويتم توجيه المدارس عبر التحسينات اللازمة دون تعطيل عملية التدريس والتعلم."

"تضع سياسات مدارس أديك توقعات واضحة حول كيفية تخطيط المدارس للمناهج الدراسية وتقديمها، وتقييم تعلم الطلاب، ودعمهم في الاستعداد للمسارات ما بعد الثانوية، مما يضمن أن النتائج تعكس التعلم الفعلي وأنها مدعومة بأنظمة داخلية قوية. بالتوازي مع ذلك، يتم إجراء فحوصات امتثال مستمرة لمراقبة ممارسات المدارس، وتقديم التوجيه والدعم للمدارس، لضمان النزاهة الأكاديمية والممارسات الأقوى في جميع أنحاء القطاع."

وأشار أيضًا إلى أن نهج "أديك" تعاوني، وأن الأولوية تظل هي الحفاظ على بيئة أكاديمية مستقرة وعالية الجودة مع مساعدة المدارس على "الالتزام بأفضل الممارسات والحفاظ على سمعتها التعليمية".

وأضاف المهيري: "لهذا السبب نعمل عن كثب مع فرق القيادة المدرسية من خلال نهج تعاوني قائم على الحلول. تلقت كل مدرسة تقرير امتثال مفصلاً يسلط الضوء على التحسينات المطلوبة، وتم إبلاغ الجداول الزمنية بوضوح. يتم أيضًا توفير الدعم من خلال التوجيه الفني، والتطوير المهني، وقنوات الاتصال المفتوحة لضمان تنفيذ الإجراءات التصحيحية بفعالية ودون تعطيل تجارب التعلم للطلاب."