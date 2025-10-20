9 متهمين بالإمارات يواجهون الإعدام أو المؤبد لتصوير ضحية عارياً وابتزازه

يواجه تسعة من أفراد عصابة عربية حالياً المحاكمة في الإمارات بعد إلقاء القبض عليهم لاختطاف رجل والقيام بالاعتداء غير اللائق بحقه على خلفية نزاع مالي.

وتأتي المحاكمة بعد تقديم بلاغ عبر المنصة الرقمية للنيابة العامة "مجتمعي الآمن"، ذكر فيه الضحية أنه تم اختطافه والاعتداء عليه بشكل غير لائق وتصويره بينما كانت يداه مقيدتين.

وكشفت التحقيقات عن تورطهم في تشكيل عصابة إجرامية منظمة ارتكبت سلسلة من الجرائم الخطيرة التي تهدد أمن الدولة والنظام العام والسلم الاجتماعي.

وقد شاركت السلطة صوراً للمتهمين مع الجمهور، مع إخفاء هوياتهم.

واستدرج المجرمون التسعة الضحية أولاً إلى أحد مساكنهم، حيث اعتدوا عليه وقيّدوا يديه واحتجزوه لمدة أسبوع.

ثم أجبروه على توقيع سندات دين، وقاموا بتصويره عارياً، ثم شاركوا اللقطات لاحقاً على وسائل التواصل الاجتماعي لابتزاز عائلته للحصول على المال.

بعد تقديم الشكوى من قبل الضحية، فتحت النيابة تحقيقاً وجمعت الأدلة وكلفت مكتب الإنفاذ القضائي الاتحادي بإجراء التحريات اللازمة لتحديد الجناة والقبض عليهم بسرعة، مع حجز الأدوات المستخدمة في ارتكاب الجرائم.

يواجه المتهمون الآن تهماً تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد في محكمة الإمارات.