16200 درهم غرامة محتال كاميروني عبر خطة تبني الحيوانات الأليفة

وعندما لم تصل أي قطة وانقطع التواصل بين الطرفين، أدركت الضحية أنها تعرضت للخداع، فتقدمت على الفور بشكوى إلى شرطة دبي، وقدمت أدلة بما في ذلك رسائل واتساب وإيصالات الدفع.