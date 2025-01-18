16200 درهم غرامة محتال كاميروني عبر خطة تبني الحيوانات الأليفة
أصدرت محكمة الجنح في دبي حكماً غيابياً على رجل كاميروني لاستخدامه مخططاً مزيفاً لتبني الحيوانات الأليفة عبر الإنترنت لخداع أحد المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقعت الحادثة في أواخر عام 2022، حيث قام الرجل بالإعلان بشكل خاطئ عن قطة للتبني وخداع الضحية لتحويل مبلغ 6200 درهم.
ووفقا لوثائق المحكمة، عثرت الضحية على إعلان عبر الإنترنت يعرض قططًا للتبني.
وقالت للمدعين العامين إنها اختارت قطة صغيرة من الموقع الإلكتروني وتم إعادة توجيهها إلى محادثة عبر تطبيق واتساب مع المحتال.
وطلب سداد دفعة أولى قدرها 2200 درهم رسوم التبني إلى حسابه البنكي، مقدماً معلومات مصرفية مفصلة مرتبطة بمؤسسة مقرها أبو ظبي.
وبثقة من الرجل قام الضحية بتحويل المبلغ بتاريخ 30 ديسمبر 2022.
وبعد ذلك، ادعى المحتال أن مندوب التوصيل سيحضر القطة إلى مقر إقامتها.
وبعد ذلك، اتصل بها شخص آخر قدم نفسه على أنه وكيل التوصيل، وأبلغها أن القطة "صغيرة جدًا" وأن المسافة إلى موقعها تتطلب وديعة تأمين قابلة للاسترداد بقيمة 4000 درهم إضافية.
وتم تحويل هذا المبلغ إلى حساب في أحد البنوك برأس الخيمة في اليوم التالي.
وعندما لم تصل أي قطة وانقطع التواصل بين الطرفين، أدركت الضحية أنها تعرضت للخداع، فتقدمت على الفور بشكوى إلى شرطة دبي، وقدمت أدلة بما في ذلك رسائل واتساب وإيصالات الدفع.
وتمكنت السلطات خلال التحقيقات من تحديد هوية المواطن الكاميروني الذي يقف وراء المخطط.
واعترف ببيع الحيوانات الأليفة عبر الإنترنت من خلال منصات التواصل الاجتماعي وقبول المدفوعات عبر التحويلات المصرفية والعملات المشفرة، لكنه زعم أنه لا يتذكر تفاصيل المعاملات المذكورة.
ووجدت المحكمة، استناداً إلى شهادة الضحية والوثائق الداعمة، أدلة كافية لإدانة المتهم بالاحتيال عبر الإنترنت.
وأشارت المحكمة في حكمها إلى أن عملية الاحتيال تمت باستخدام وسائل خادعة، وإيجاد انطباع زائف بالشرعية لحمل الضحية على التخلي عن أموالها.
وقضت المحكمة بتغريم المتهم 16200 درهم، تشمل 10 آلاف درهم غرامة للتهم المنسوبة إليه، و6200 درهم لتغطية المبلغ المتورط في الجريمة.
وفي حالة عدم دفع الغرامة، يقضي المتهم يوما واحدا في السجن عن كل 100 درهم غير مدفوعة.