1000 درهم غرامة لشاب وضع ملاحظة مسيئة على سيارة سيدة في دبي

وخلال التحقيق، أوضح المتهم أنه كتب المذكرة على سبيل المزاح، وكان يقصد المزاح، كما اعترف بأنه لا يعرف صاحبة السيارة ولا تربطه بها أي صلة سابقة، مضيفًا أن هدفه الوحيد كان إثارة رد فعل، إلا أنه غادر المكان قبل أن يرى أي رد فعل محتمل بسبب تصرفاته.