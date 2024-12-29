1000 درهم غرامة لشاب وضع ملاحظة مسيئة على سيارة سيدة في دبي
عاقبت محكمة الجنايات في دبي شاباً إماراتياً يبلغ من العمر 19 عاماً بغرامة قدرها 1000 درهم، بعد إدانته بانتهاك قانون الذوق العام. وجاءت الواقعة، التي وقعت في موقف سيارات عام بالقرب من مقهى في منطقة ميناء راشد، بعد أن ترك الشاب ملاحظة مسيئة بخط يده على سيارة سيدة.
وقعت الحادثة في 10 نوفمبر 2023، عندما أوقفت المرأة، وهي إماراتية أيضاً، سيارتها المرسيدس البيضاء ودخلت المقهى مع زوجها. وبعد حوالي ساعة، عاد الزوج إلى السيارة، ليجد ملاحظة مكتوبة بخط اليد على الزجاج الأمامي تحتوي على لغة تعتبر غير لائقة ومسيئة.
وبعد اكتشافه للرسالة، قام الزوج على الفور بتصويرها وإرسالها إلى زوجته، التي أبلغت الشرطة على الفور بالحادثة.
وعلى الفور باشرت الجهات المختصة تحقيقاتها، وبعد مراجعة لقطات كاميرات المراقبة في المنطقة، تمكنت الجهات المختصة من تحديد هوية الشاب الذي كان يقود مركبة مسجلة في أبوظبي، حيث اتصلت به الشرطة، واعترف لاحقا بوضع الملاحظة على المركبة.
وخلال التحقيق، أوضح المتهم أنه كتب المذكرة على سبيل المزاح، وكان يقصد المزاح، كما اعترف بأنه لا يعرف صاحبة السيارة ولا تربطه بها أي صلة سابقة، مضيفًا أن هدفه الوحيد كان إثارة رد فعل، إلا أنه غادر المكان قبل أن يرى أي رد فعل محتمل بسبب تصرفاته.
وأعرب المتهم عن أسفه على أفعاله، معترفاً بأنه لم يتوقع عواقب سلوكه.
وخلال إجراءات المحكمة، أقر المتهم بالذنب فيما نسب إليه من اتهامات، وقدم أدلة على تصالحه مع المشتكية. إلا أن المحكمة أكدت على عدم جواز إسقاط الجريمة حتى مع التصالح، مؤكدة على خطورة المخالفة.
واستندت المحكمة في حكمها إلى القانون الاتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات، الذي يعاقب على الأفعال المخلة بالآداب العامة، إلا أن المحكمة اختارت تخفيف العقوبة، مراعاة لسن المتهم وندمه، بفرض غرامة قدرها 1000 درهم.